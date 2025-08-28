https://ria.ru/20250828/koreya-2038212750.html

В Южной Корее задержали автора хита Gangnam Style, сообщили СМИ

В Южной Корее задержали автора хита Gangnam Style, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.08.2025

В Южной Корее задержали автора хита Gangnam Style, сообщили СМИ

Южнокорейский рэпер PSY, ставший известным благодаря вирусному треку Gangnam Style, был задержан полицией за незаконное получение рецептурных психотропных... РИА Новости, 28.08.2025

2025-08-28T23:43:00+03:00

2025-08-28T23:43:00+03:00

2025-08-28T23:58:00+03:00

южная корея

сеул

psy (пак чэ сан)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/94219/59/942195979_0:0:2755:1549_1920x0_80_0_0_141abe2e992167af80be5fec7bdc0a25.jpg

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Южнокорейский рэпер PSY, ставший известным благодаря вирусному треку Gangnam Style, был задержан полицией за незаконное получение рецептурных психотропных препаратов, сообщает агентство Yonhap."PSY обвиняется в том, что с 2022 года и до недавнего времени он получал рецепты на психотропные препараты <…> из университетской больницы в Сеуле без личных посещений, а также в том, что его менеджер и другие третьи лица получали лекарства от его имени", — говорится в материале.Уточняется, что также был задержан врач исполнителя, который отверг все обвинения и заявил, что консультации с врачом проводились удаленно."У PSY диагностировано хроническое расстройство сна, и он принимает снотворное по назначению врача. Рецепта по доверенности не было, хотя в некоторых случаях лекарства от его имени получали третьи лица", — приводит Yonhap слова агентов артиста.

https://ria.ru/20250827/koreja-2037777783.html

https://ria.ru/20250826/prezident-2037698152.html

южная корея

сеул

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

южная корея, сеул, psy (пак чэ сан)