https://ria.ru/20250828/koreya-2038212750.html
В Южной Корее задержали автора хита Gangnam Style, сообщили СМИ
В Южной Корее задержали автора хита Gangnam Style, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.08.2025
В Южной Корее задержали автора хита Gangnam Style, сообщили СМИ
Южнокорейский рэпер PSY, ставший известным благодаря вирусному треку Gangnam Style, был задержан полицией за незаконное получение рецептурных психотропных... РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T23:43:00+03:00
2025-08-28T23:43:00+03:00
2025-08-28T23:58:00+03:00
южная корея
сеул
psy (пак чэ сан)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/94219/59/942195979_0:0:2755:1549_1920x0_80_0_0_141abe2e992167af80be5fec7bdc0a25.jpg
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Южнокорейский рэпер PSY, ставший известным благодаря вирусному треку Gangnam Style, был задержан полицией за незаконное получение рецептурных психотропных препаратов, сообщает агентство Yonhap."PSY обвиняется в том, что с 2022 года и до недавнего времени он получал рецепты на психотропные препараты <…> из университетской больницы в Сеуле без личных посещений, а также в том, что его менеджер и другие третьи лица получали лекарства от его имени", — говорится в материале.Уточняется, что также был задержан врач исполнителя, который отверг все обвинения и заявил, что консультации с врачом проводились удаленно."У PSY диагностировано хроническое расстройство сна, и он принимает снотворное по назначению врача. Рецепта по доверенности не было, хотя в некоторых случаях лекарства от его имени получали третьи лица", — приводит Yonhap слова агентов артиста.
https://ria.ru/20250827/koreja-2037777783.html
https://ria.ru/20250826/prezident-2037698152.html
южная корея
сеул
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/94219/59/942195979_28:0:2695:2000_1920x0_80_0_0_0388d98447e1a7631b174a1e1e881c43.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
южная корея, сеул, psy (пак чэ сан)
Южная Корея, Сеул, Psy (Пак Чэ Сан)
В Южной Корее задержали автора хита Gangnam Style, сообщили СМИ
Yonhap: PSY задержан за незаконное получение рецептов на психотропные препараты