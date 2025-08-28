Рейтинг@Mail.ru
В Южной Корее задержали автора хита Gangnam Style, сообщили СМИ
23:43 28.08.2025
В Южной Корее задержали автора хита Gangnam Style, сообщили СМИ
В Южной Корее задержали автора хита Gangnam Style, сообщили СМИ
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Южнокорейский рэпер PSY, ставший известным благодаря вирусному треку Gangnam Style, был задержан полицией за незаконное получение рецептурных психотропных препаратов, сообщает агентство Yonhap."PSY обвиняется в том, что с 2022 года и до недавнего времени он получал рецепты на психотропные препараты &lt;…&gt; из университетской больницы в Сеуле без личных посещений, а также в том, что его менеджер и другие третьи лица получали лекарства от его имени", — говорится в материале.Уточняется, что также был задержан врач исполнителя, который отверг все обвинения и заявил, что консультации с врачом проводились удаленно."У PSY диагностировано хроническое расстройство сна, и он принимает снотворное по назначению врача. Рецепта по доверенности не было, хотя в некоторых случаях лекарства от его имени получали третьи лица", — приводит Yonhap слова агентов артиста.
В Южной Корее задержали автора хита Gangnam Style, сообщили СМИ

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Южнокорейский рэпер PSY, ставший известным благодаря вирусному треку Gangnam Style, был задержан полицией за незаконное получение рецептурных психотропных препаратов, сообщает агентство Yonhap.
"PSY обвиняется в том, что с 2022 года и до недавнего времени он получал рецепты на психотропные препараты <…> из университетской больницы в Сеуле без личных посещений, а также в том, что его менеджер и другие третьи лица получали лекарства от его имени", — говорится в материале.
Уточняется, что также был задержан врач исполнителя, который отверг все обвинения и заявил, что консультации с врачом проводились удаленно.
"У PSY диагностировано хроническое расстройство сна, и он принимает снотворное по назначению врача. Рецепта по доверенности не было, хотя в некоторых случаях лекарства от его имени получали третьи лица", — приводит Yonhap слова агентов артиста.
