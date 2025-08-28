https://ria.ru/20250828/kondratev-2038185740.html

Школьным учителям Кубани увеличат краевую надбавку на 5 тыс руб с 2026 г

Школьным учителям Кубани увеличат краевую надбавку на 5 тыс руб с 2026 г - РИА Новости, 28.08.2025

Школьным учителям Кубани увеличат краевую надбавку на 5 тыс руб с 2026 г

Школьным учителям Кубани увеличат краевую надбавку на 5 тысяч рублей с 2026 года по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, такое... РИА Новости, 28.08.2025

2025-08-28T20:21:00+03:00

2025-08-28T20:21:00+03:00

2025-08-28T20:21:00+03:00

краснодарский край

краснодарский край

вениамин кондратьев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1f/1887296466_0:0:900:507_1920x0_80_0_0_a8dd46ed07b563b4231656622a14cd8c.jpg

КРАСНОДАР, 28 авг - РИА Новости. Школьным учителям Кубани увеличат краевую надбавку на 5 тысяч рублей с 2026 года по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, такое решение было озвучено на августовском краевом педсовете, сообщает пресс-служба администрации региона. "Мы уделяем большое внимание повышению престижа профессии учителя. Ведь именно вам родители доверяют самое ценное, что у них есть – своего ребенка, и от вас во многом зависит его будущий успех. Убежден, что и учителя должны чувствовать на себе заботу государства. Поэтому мы не сокращаем ни одной программы и сохраняем меры поддержки в полном объеме. Кроме того, с 1 января 2026 года увеличим школьным учителям краевую надбавку на 5 тысяч рублей", - сказал на педсовете Кондратьев, его слова приводит пресс-служба. Отмечается, что надбавку к краевой выплате получат и воспитатели детских садов. По данным пресс-службы, на Кубани действует ряд региональных выплат и мер поддержки учителей. К началу учебного года по 5 тысяч рублей получат 40 тысяч педагогов школ. С 2022 года им предоставляют 1 миллион рублей на первоначальный взнос по ипотеке. Этой мерой уже воспользовались свыше 1260 учителей. Кроме того, учителя и наставники, подготовившие стобалльников по ЕГЭ и победителей всероссийской олимпиады школьников, получают по 100 тысяч рублей. Для призеров и победителей всероссийских конкурсов профмастерства в краевом бюджете предусмотрели премии по 350 и 500 тысяч рублей. Сообщается также, что Краснодарский край участвует и в федеральной программе "Земский учитель", что помогло привлечь 362 учителя в школы небольших поселков и станиц, они получили выплаты в 1 миллион рублей. О дополнительных мерах поддержки, которые есть в муниципалитетах края, рассказала курирующая социальную сферу заместитель губернатора Анна Минькова. "Свои меры социальной поддержки должны быть приняты в каждом муниципальном образовании, где есть потребность в педагогах. Необходим комплексный подход к решению кадрового вопроса. Роль учителя с учетом ситуации в мире и стране серьезно выросла. Кроме знаний, детям нужны правильные общечеловеческие ориентиры, которые должна формировать в том числе школа. А значит, поддержка педагогов, внимание к ним должны быть соответствующими", - сказала Минькова на педсовете, ее цитирует пресс-служба. В Сочи, к примеру, учителям предоставляют служебное жилье или компенсируют расходы на съемное, есть выплаты для первоначального взноса по ипотеке, скидка 50% на оплату проезда в общественном транспорте. "Как результат, остановлен отток квалифицированных кадров. Более 100 педагогов привлекли в отрасль из других регионов", - сообщает пресс-служба. В Новороссийске введены единовременные выплаты в полмиллиона рублей на конкурсной основе для учителей математики, физики, химии, биологии, русского языка и литературы. В городе-герое, кроме того, выплачивают 100 тысяч рублей учителям, впервые поступившим на работу, и ежемесячную компенсацию по жилищным кредитам в размере 15 тысяч рублей. Как сообщается, в Краснодаре отмечают положительный эффект от комплекса мер по предоставлению ежегодных единовременных грантов, ежемесячных выплат, компенсаций по найму жилья, по договору ипотеки. В краевом центре в текущем году привлекли более 1040 учителей, а потребность в воспитателях закрыли в 12 из 19 новых детских садов. В числе передовых на педсовете отметили практику Темрюкского района. Там действует компенсация 10 тысяч рублей за съемное жилье, а с 2024 года предоставляют и свою выплату на первоначальный взнос по ипотеке. Предусмотрены также единовременные выплаты до 200 тысяч рублей за участие в конкурсах, сообщили в пресс-службе. В 2025 году в крае удалось более чем в два раза сократить дефицит учителей, отмечает пресс-служба краевой администрации. Практически все вакансии закрыты в Абинском, Славянском, Тбилисском и Щербиновском районах, Ленинградском муниципальном округе.

https://ria.ru/20250828/kondratev-2038185129.html

https://ria.ru/20250828/kondratev-2038180869.html

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

краснодарский край, вениамин кондратьев