https://ria.ru/20250828/kondratev-2038185129.html

На Кубани 29 кинокомпаний получили свыше 200 млн руб субсидий за пять лет

На Кубани 29 кинокомпаний получили свыше 200 млн руб субсидий за пять лет - РИА Новости, 28.08.2025

На Кубани 29 кинокомпаний получили свыше 200 млн руб субсидий за пять лет

Двадцать девять кинокомпаний Кубани получили свыше 200 миллионов субсидий за пять лет, рассказал журналистам губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. РИА Новости, 28.08.2025

2025-08-28T20:20:00+03:00

2025-08-28T20:20:00+03:00

2025-08-28T20:20:00+03:00

краснодарский край

краснодарский край

вениамин кондратьев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835196570_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_e335dddc991c29c2bf32d4ecdc9279be.jpg

КРАСНОДАР, 28 авг — РИА Новости. Двадцать девять кинокомпаний Кубани получили свыше 200 миллионов субсидий за пять лет, рассказал журналистам губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. "Краснодарский край стал популярной площадкой для съемок фильмов. Кинокомпании в нашем регионе привлекают комфортные природные условия, сочетание моря, гор и степей. Мы также предоставляем рибейты. Пятый год субсидируем до 30% затрат тем, кто приезжает работать над кинокартинами и эпизодами. На эти цели направили уже свыше 200 миллионов рублей, поддержкой воспользовались 29 кинокомпаний, которые выпустили около 60 кинофильмов. Система региональных рибейтов помогает отечественному кинематографу развиваться, а нам – создавать образ гостеприимной и благодатной Кубани в киноискусстве, продвигать местные продукты и услуги, которыми пользуются компании в процессе подготовки фильмов", - рассказал журналистам Кондратьев, его слова приводит пресс-служба администрации региона. Кинокомпании потратили на съемки в Краснодарском крае более 1,2 миллиарда рублей. Краевая кинокомиссия оказывает организационную поддержку – от помощи в подборе локаций до организации перекрытий дорог. За пять лет реализации кинопроектов, получивших рибейты, привлечено 640 региональных контрагентов, сообщает пресс-служба краевой администрации. В 2025 году, как отмечается, семь кинокомпаний получили 50 миллионов рублей субсидий за десять произведенных на Кубани фильмов. Всего же в этом году в крае сняли более 30 фильмов. В их числе комедия "Знахарь", уже вышедшая на экраны, а также пятый сезон сериала "Орлинская", фильм "В лето сбежим", комедии "Виноград", российско-иранский фильм "Алмаз. Сердце Персии" и другие. Наиболее популярными для съемок городами в пресс-службе отметили Сочи, Новороссийск и Геленджик. В их число вошли и новые локации – например, виноградники в Крымском районе. Со стороны кинопроизводителей спрос на съемки в Краснодарском крае продолжает расти. Всего с 2020 года на территории региона было снято свыше 230 фильмов и проектов. За один фильм кинокомпания может получить до 12 миллионов рублей субсидий. С 2023 года в крае также действует новый вид микрозайма "Кино", который предназначен специально для бизнеса в этой сфере. Предпринимателям могут предоставить до 5 миллионов рублей по льготной процентной ставке 3% годовых на срок до трех лет. Сообщается, что средства можно направить на закупку необходимого оборудования и услуг. Кроме того, отмечено, что, по данным Ассоциации продюсеров кино и телевидения, в 2024 году Краснодарский край состоит в тройке регионов-лидеров, которые предоставляют наибольший объем рибейтов.

https://ria.ru/20250828/kondratev-2038180869.html

https://ria.ru/20250826/proizvoditel-2037732179.html

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

краснодарский край, вениамин кондратьев