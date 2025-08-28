https://ria.ru/20250828/kondratev-2038185129.html
На Кубани 29 кинокомпаний получили свыше 200 млн руб субсидий за пять лет
2025-08-28T20:20:00+03:00
КРАСНОДАР, 28 авг — РИА Новости. Двадцать девять кинокомпаний Кубани получили свыше 200 миллионов субсидий за пять лет, рассказал журналистам губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
"Краснодарский край стал популярной площадкой для съемок фильмов. Кинокомпании в нашем регионе привлекают комфортные природные условия, сочетание моря, гор и степей. Мы также предоставляем рибейты. Пятый год субсидируем до 30% затрат тем, кто приезжает работать над кинокартинами и эпизодами. На эти цели направили уже свыше 200 миллионов рублей, поддержкой воспользовались 29 кинокомпаний, которые выпустили около 60 кинофильмов. Система региональных рибейтов помогает отечественному кинематографу развиваться, а нам – создавать образ гостеприимной и благодатной Кубани в киноискусстве, продвигать местные продукты и услуги, которыми пользуются компании в процессе подготовки фильмов", - рассказал журналистам Кондратьев, его слова приводит пресс-служба администрации региона.
Кинокомпании потратили на съемки в Краснодарском крае более 1,2 миллиарда рублей. Краевая кинокомиссия оказывает организационную поддержку – от помощи в подборе локаций до организации перекрытий дорог. За пять лет реализации кинопроектов, получивших рибейты, привлечено 640 региональных контрагентов, сообщает пресс-служба краевой администрации.
В 2025 году, как отмечается, семь кинокомпаний получили 50 миллионов рублей субсидий за десять произведенных на Кубани фильмов. Всего же в этом году в крае сняли более 30 фильмов. В их числе комедия "Знахарь", уже вышедшая на экраны, а также пятый сезон сериала "Орлинская", фильм "В лето сбежим", комедии "Виноград", российско-иранский фильм "Алмаз. Сердце Персии" и другие.
Наиболее популярными для съемок городами в пресс-службе отметили Сочи, Новороссийск и Геленджик. В их число вошли и новые локации – например, виноградники в Крымском районе. Со стороны кинопроизводителей спрос на съемки в Краснодарском крае продолжает расти. Всего с 2020 года на территории региона было снято свыше 230 фильмов и проектов.
За один фильм кинокомпания может получить до 12 миллионов рублей субсидий. С 2023 года в крае также действует новый вид микрозайма "Кино", который предназначен специально для бизнеса в этой сфере. Предпринимателям могут предоставить до 5 миллионов рублей по льготной процентной ставке 3% годовых на срок до трех лет. Сообщается, что средства можно направить на закупку необходимого оборудования и услуг.
Кроме того, отмечено, что, по данным Ассоциации продюсеров кино и телевидения, в 2024 году Краснодарский край состоит в тройке регионов-лидеров, которые предоставляют наибольший объем рибейтов.