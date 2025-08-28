Рейтинг@Mail.ru
Кондратьев проинспектировал обновленную систему водоотведения в Геленджике
Кондратьев проинспектировал обновленную систему водоотведения в Геленджике
КРАСНОДАР, 28 авг - РИА Новости. Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев и замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Никита Стасишин проинспектировали в ходе рабочей поездки обновленную систему водоотведения в Геленджике, сообщает пресс-служба администрации региона. Модернизация системы водоотведения курорта, по данным пресс-службы, проходит в рамках программы "Чистая бухта", которую реализуют по поручению президента России Владимира Путина. Это первая за 50 лет масштабная реновация. Сейчас работы находятся в стадии завершения. В оценке работ также принял участие мэр курорта Алексей Богодистов. "Благодарен президенту и правительству России за реализацию инфраструктурного проекта, который не имеет аналогов в регионе. Модернизация очистных сооружений в Геленджике – первая за 50 лет масштабная реновация системы водоотведения, которая охватывает весь курорт – от Тонкого до Толстого мыса. Реконструкция позволит обеспечить надежную работу канализации и глубокую очистку сточных вод, учитывая как пиковые нагрузки, так и дальнейшее развитие туристического потенциала Геленджика. Теперь все стоки начнут проходить трехступенчатую очистку. Из 30 тысяч кубометров треть будет уходить по глубоководному выпуску, а остальная техническая вода – применяться для фонтанов, полива зеленых насаждений, парков и скверов", - сказал Вениамин Кондратьев в ходе рабочей поездки, его слова приводит пресс-служба. Глава региона отметил Геленджик как один из ведущих и динамично развивающийся курортов страны, который ежегодно принимает более 4,3 миллиона отдыхающих. Кондратьев и Стасишин также осмотрели лабораторию, где оценивают качество очищенной воды. "Теперь все городские канализационные стоки собираются и направляются под землей на современные очистные сооружения. Помимо поддержки правительства России, хочу отдельно поблагодарить краевую команду. Каждый месяц мы проводили совещания с вице-губернаторами, мэром Геленджика. Такой постоянный контроль позволил реализовать объект в срок. И самое главное - сохранить чистоту бухты", - сказал замминистра строительства и ЖКХ РФ Стасишин, его цитирует пресс-служба. Работы по строительству очистных сооружений начали в 2023 году, общая стоимость их финансирования составила 31 миллиард рублей. Реализуют проект предприятия "Концессии водоснабжения – Геленджик" (КВГ) и "Современные Системы Реновации" (ССР). Директор ООО "КВГ" Алексей Сорокин подчеркнул, что проект "Чистая бухта" не только обеспечит город надежной системой водоотведения, но и позволит получить дополнительный объем воды. Сам проект "Чистая бухта" выходит на завершающую стадию, сообщил заместитель гендиректора ССР Алексей Трубачев. На сооружениях механической и биологической очистки смонтировали все технологическое оборудование, а на объектах доочистки проводят финальные строительные работы. На первом пусковом комплексе специалисты компании завершили монтаж и приступили к автоматизации и наладке процессов. Это означает, что объект готовится к вводу в эксплуатацию, добавили в пресс-службе краевой администрации.
