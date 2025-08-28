https://ria.ru/20250828/kondratev-2038180869.html

Кондратьев проинспектировал обновленную систему водоотведения в Геленджике

Кондратьев проинспектировал обновленную систему водоотведения в Геленджике - РИА Новости, 28.08.2025

Кондратьев проинспектировал обновленную систему водоотведения в Геленджике

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев и замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Никита Стасишин проинспектировали в ходе рабочей... РИА Новости, 28.08.2025

2025-08-28T19:43:00+03:00

2025-08-28T19:43:00+03:00

2025-08-28T19:43:00+03:00

краснодарский край

россия

геленджик

краснодарский край

вениамин кондратьев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1d/1805793428_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_078a1b219e8c3a156b884e83e7193fe4.jpg

КРАСНОДАР, 28 авг - РИА Новости. Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев и замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Никита Стасишин проинспектировали в ходе рабочей поездки обновленную систему водоотведения в Геленджике, сообщает пресс-служба администрации региона. Модернизация системы водоотведения курорта, по данным пресс-службы, проходит в рамках программы "Чистая бухта", которую реализуют по поручению президента России Владимира Путина. Это первая за 50 лет масштабная реновация. Сейчас работы находятся в стадии завершения. В оценке работ также принял участие мэр курорта Алексей Богодистов. "Благодарен президенту и правительству России за реализацию инфраструктурного проекта, который не имеет аналогов в регионе. Модернизация очистных сооружений в Геленджике – первая за 50 лет масштабная реновация системы водоотведения, которая охватывает весь курорт – от Тонкого до Толстого мыса. Реконструкция позволит обеспечить надежную работу канализации и глубокую очистку сточных вод, учитывая как пиковые нагрузки, так и дальнейшее развитие туристического потенциала Геленджика. Теперь все стоки начнут проходить трехступенчатую очистку. Из 30 тысяч кубометров треть будет уходить по глубоководному выпуску, а остальная техническая вода – применяться для фонтанов, полива зеленых насаждений, парков и скверов", - сказал Вениамин Кондратьев в ходе рабочей поездки, его слова приводит пресс-служба. Глава региона отметил Геленджик как один из ведущих и динамично развивающийся курортов страны, который ежегодно принимает более 4,3 миллиона отдыхающих. Кондратьев и Стасишин также осмотрели лабораторию, где оценивают качество очищенной воды. "Теперь все городские канализационные стоки собираются и направляются под землей на современные очистные сооружения. Помимо поддержки правительства России, хочу отдельно поблагодарить краевую команду. Каждый месяц мы проводили совещания с вице-губернаторами, мэром Геленджика. Такой постоянный контроль позволил реализовать объект в срок. И самое главное - сохранить чистоту бухты", - сказал замминистра строительства и ЖКХ РФ Стасишин, его цитирует пресс-служба. Работы по строительству очистных сооружений начали в 2023 году, общая стоимость их финансирования составила 31 миллиард рублей. Реализуют проект предприятия "Концессии водоснабжения – Геленджик" (КВГ) и "Современные Системы Реновации" (ССР). Директор ООО "КВГ" Алексей Сорокин подчеркнул, что проект "Чистая бухта" не только обеспечит город надежной системой водоотведения, но и позволит получить дополнительный объем воды. Сам проект "Чистая бухта" выходит на завершающую стадию, сообщил заместитель гендиректора ССР Алексей Трубачев. На сооружениях механической и биологической очистки смонтировали все технологическое оборудование, а на объектах доочистки проводят финальные строительные работы. На первом пусковом комплексе специалисты компании завершили монтаж и приступили к автоматизации и наладке процессов. Это означает, что объект готовится к вводу в эксплуатацию, добавили в пресс-службе краевой администрации.

https://ria.ru/20250826/proizvoditel-2037732179.html

https://ria.ru/20250826/kondratev-2037732389.html

россия

геленджик

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, геленджик, краснодарский край, вениамин кондратьев