В Белгородской области погиб командир отделения самообороны
БЕЛГОРОД, 28 авг - РИА Новости. Командир отделения самообороны погиб в результате артиллерийского обстрела ВСУ поселка Малиновка Белгородского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "В посёлке Малиновка Белгородского района в результате артиллерийского обстрела со стороны ВСУ трагически погиб наш боец самообороны, командир отделения батальона "Стрелецкий-2" Михаил Васильевич Терехов. Его сослуживцы оказали ему первую помощь и доставляли в Октябрьскую районную больницу, но полученные ранения оказались слишком тяжёлыми… Боец погиб до прибытия в больницу", - написал Гладков в Telegram-канале. Губернатор выразил всем его родным, близким, боевым товарищам слова соболезнования. Добавив, что власти окажут семье необходимую помощь и поддержку, а также боец будет представлен к государственной награде посмертно. "Память о стойкости, отваге и истинном героизме Михаила Васильевича навсегда сохранится в наших сердцах! Он был настоящим патриотом и достойным примером служения Родине для всего района, области и всей страны", - добавил глава области.
