В Белгородской области погиб командир отделения самообороны - РИА Новости, 28.08.2025
Специальная военная операция на Украине
 
11:11 28.08.2025
В Белгородской области погиб командир отделения самообороны
В Белгородской области погиб командир отделения самообороны - РИА Новости, 28.08.2025
В Белгородской области погиб командир отделения самообороны
Командир отделения самообороны погиб в результате артиллерийского обстрела ВСУ поселка Малиновка Белгородского района, сообщил губернатор Белгородской области... РИА Новости, 28.08.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородский район
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
БЕЛГОРОД, 28 авг - РИА Новости. Командир отделения самообороны погиб в результате артиллерийского обстрела ВСУ поселка Малиновка Белгородского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "В посёлке Малиновка Белгородского района в результате артиллерийского обстрела со стороны ВСУ трагически погиб наш боец самообороны, командир отделения батальона "Стрелецкий-2" Михаил Васильевич Терехов. Его сослуживцы оказали ему первую помощь и доставляли в Октябрьскую районную больницу, но полученные ранения оказались слишком тяжёлыми… Боец погиб до прибытия в больницу", - написал Гладков в Telegram-канале. Губернатор выразил всем его родным, близким, боевым товарищам слова соболезнования. Добавив, что власти окажут семье необходимую помощь и поддержку, а также боец будет представлен к государственной награде посмертно. "Память о стойкости, отваге и истинном героизме Михаила Васильевича навсегда сохранится в наших сердцах! Он был настоящим патриотом и достойным примером служения Родине для всего района, области и всей страны", - добавил глава области.
белгородский район
белгородская область
В Белгородской области погиб командир отделения самообороны

БЕЛГОРОД, 28 авг - РИА Новости. Командир отделения самообороны погиб в результате артиллерийского обстрела ВСУ поселка Малиновка Белгородского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"В посёлке Малиновка Белгородского района в результате артиллерийского обстрела со стороны ВСУ трагически погиб наш боец самообороны, командир отделения батальона "Стрелецкий-2" Михаил Васильевич Терехов. Его сослуживцы оказали ему первую помощь и доставляли в Октябрьскую районную больницу, но полученные ранения оказались слишком тяжёлыми… Боец погиб до прибытия в больницу", - написал Гладков в Telegram-канале.
Губернатор выразил всем его родным, близким, боевым товарищам слова соболезнования. Добавив, что власти окажут семье необходимую помощь и поддержку, а также боец будет представлен к государственной награде посмертно.
"Память о стойкости, отваге и истинном героизме Михаила Васильевича навсегда сохранится в наших сердцах! Он был настоящим патриотом и достойным примером служения Родине для всего района, области и всей страны", - добавил глава области.
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородский районБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
