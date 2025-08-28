https://ria.ru/20250828/knr-2038207244.html

ШОС стала альтернативой блоковому мышлению, заявил посол России в КНР

ШОС стала альтернативой блоковому мышлению, заявил посол России в КНР - РИА Новости, 28.08.2025

ШОС стала альтернативой блоковому мышлению, заявил посол России в КНР

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) стала альтернативой блоковому и конфликтному мышлению, этим обусловлен рост привлекательности организации на... РИА Новости, 28.08.2025

2025-08-28T22:33:00+03:00

2025-08-28T22:33:00+03:00

2025-08-28T22:33:00+03:00

россия

китай

белоруссия

игорь моргулов

шос

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1e/1912811984_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_6c188ca6cc4e11e968083e94cf8c2eee.jpg

ПЕКИН, 28 авг - РИА Новости. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) стала альтернативой блоковому и конфликтному мышлению, этим обусловлен рост привлекательности организации на международной арене, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов. По словам дипломата, ведущаяся в рамках ШОС работа осуществляется на принципах равноправия, консенсуса, баланса интересов, взаимной выгоды, уважения к многообразию культур, стремления избегать недружественных шагов по отношению друг к другу, ненаправленности против третьих стран. "Думаю, что именно этими характеристиками, наличием консолидирующей повестки для стран мирового большинства и позитивной альтернативы блоковому, конфликтному мышлению обусловлена растущая притягательность ШОС для других партнеров", - сказал Моргулов. С 31 августа по 1 сентября в китайском Тяньцзине пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Белоруссия, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.

https://ria.ru/20250828/rossiya-2038207036.html

россия

китай

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, китай, белоруссия, игорь моргулов, шос, в мире