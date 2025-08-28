Рейтинг@Mail.ru
Изумруды Клум и безупречность Суинтон: наряды звезд Венецианского фестиваля
Культура
 
13:05 28.08.2025
Изумруды Клум и безупречность Суинтон: наряды звезд Венецианского фестиваля
Изумруды Клум и безупречность Суинтон: наряды звезд Венецианского фестиваля - РИА Новости, 28.08.2025
Изумруды Клум и безупречность Суинтон: наряды звезд Венецианского фестиваля
На острове Лидо открылся 82-ой Венецианский кинофестиваль. Маститые режиссеры будут представлять свои новые работы, а знаменитые актеры, как обычно, удивлять... РИА Новости, 28.08.2025
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. На острове Лидо открылся 82-ой Венецианский кинофестиваль. Маститые режиссеры будут представлять свои новые работы, а знаменитые актеры, как обычно, удивлять зрителей своими роскошными нарядами. Самые впечатляющие платья и украшения звезд на красной дорожке — в материале РИА Новости.Пожалуй, самой обсуждаемой персоной на красной дорожке стала дочь Хайди Клум Лени. Всех впечатлило ее роскошное колье с изумрудами, которое так удачно сочеталось с черным и весьма откровенным платьем. Впрочем, и ее мама не осталась без внимания — Хайди выбрала пудрово-розовый, очень эротичный наряд, подчеркивающий прекрасную форму 52-летней супермодели.Кейт Бланшетт выглядела стильно, элегантно и одновременно экстравагантно. Перчинку ее черному классическому платью добавил вырез до талии, инкрустированный крупными камнями. Глядя на Тильду Суинтон, на ум приходит лишь одно слово — безупречна. Аристократка всегда и во всем. Беспроигрышный выбор — вечная, сдержанная черно-белая классика. Пожалуй, лучший образ церемонии открытия фестиваля."Ангел" компании Victoria's Secret, венгерская модель Барбара Палвин сделала ставку на сексуальность. Как будто, выходя из будуара, кружевное боди она прикрыла на бедрах прозрачным парео. Председатель жюри кинофестиваля, французская кинорежиссер и сценарист Жюлия Дюкурно тоже предпочла черную классику. Этот цвет очень идет яркой блондинке. Ее образ ассоциируется с древнегреческой богиней.Звезда "Дневников вампира", австралийска Клэр Холт выбрала атласное платье-комбинацию цвета спелой вишни. Фигура актрисы позволяет носить столь открытый наряд. Вот только массивное колье в этом образе выглядит странно, как будто девушка сняла верхнюю одежду, а украшение — пока не успела. Австралийская кинорежиссер Шэннон Мерфи в нежно-розовом платье с воланами добавила нежности на красной дорожке. Роскоши ее немного пляжному образу придали золотая сумочка и босоножки. Бразильская актриса и сценарист Фернанда Торрес пришла на церемонию в элегантном брючном костюме нюдового цвета. И тут золотая вышивка и сумка цвета благородного металла добавили шика.Марва Агреби выбрала простое по крою платье, изюминку которому придавали нежный принт в виде пальмовых веток и серебристые пайетки. На наряд актрисы приятно смотреть, как на прохладный водопад в летний знойный день. Роза Луини удивила не столько переливчатым платьем, сколько прической. Итальянская певица сделала ирокез и покрасила волосы в голубой цвет.
Изумруды Клум и безупречность Суинтон: наряды звезд Венецианского фестиваля

На открытии Венецианского фестиваля звезды кино удивили своими нарядами

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. На острове Лидо открылся 82-ой Венецианский кинофестиваль. Маститые режиссеры будут представлять свои новые работы, а знаменитые актеры, как обычно, удивлять зрителей своими роскошными нарядами. Самые впечатляющие платья и украшения звезд на красной дорожке — в материале РИА Новости.
Пожалуй, самой обсуждаемой персоной на красной дорожке стала дочь Хайди Клум Лени. Всех впечатлило ее роскошное колье с изумрудами, которое так удачно сочеталось с черным и весьма откровенным платьем. Впрочем, и ее мама не осталась без внимания — Хайди выбрала пудрово-розовый, очень эротичный наряд, подчеркивающий прекрасную форму 52-летней супермодели.
Кейт Бланшетт выглядела стильно, элегантно и одновременно экстравагантно. Перчинку ее черному классическому платью добавил вырез до талии, инкрустированный крупными камнями.
Глядя на Тильду Суинтон, на ум приходит лишь одно слово — безупречна. Аристократка всегда и во всем. Беспроигрышный выбор — вечная, сдержанная черно-белая классика. Пожалуй, лучший образ церемонии открытия фестиваля.
"Ангел" компании Victoria's Secret, венгерская модель Барбара Палвин сделала ставку на сексуальность. Как будто, выходя из будуара, кружевное боди она прикрыла на бедрах прозрачным парео.
Председатель жюри кинофестиваля, французская кинорежиссер и сценарист Жюлия Дюкурно тоже предпочла черную классику. Этот цвет очень идет яркой блондинке. Ее образ ассоциируется с древнегреческой богиней.
Звезда "Дневников вампира", австралийска Клэр Холт выбрала атласное платье-комбинацию цвета спелой вишни. Фигура актрисы позволяет носить столь открытый наряд. Вот только массивное колье в этом образе выглядит странно, как будто девушка сняла верхнюю одежду, а украшение — пока не успела.
Австралийская кинорежиссер Шэннон Мерфи в нежно-розовом платье с воланами добавила нежности на красной дорожке. Роскоши ее немного пляжному образу придали золотая сумочка и босоножки.
Бразильская актриса и сценарист Фернанда Торрес пришла на церемонию в элегантном брючном костюме нюдового цвета. И тут золотая вышивка и сумка цвета благородного металла добавили шика.
Марва Агреби выбрала простое по крою платье, изюминку которому придавали нежный принт в виде пальмовых веток и серебристые пайетки. На наряд актрисы приятно смотреть, как на прохладный водопад в летний знойный день.
Роза Луини удивила не столько переливчатым платьем, сколько прической. Итальянская певица сделала ирокез и покрасила волосы в голубой цвет.
 
