Изумруды Клум и безупречность Суинтон: наряды звезд Венецианского фестиваля
На открытии Венецианского фестиваля звезды кино удивили своими нарядами
© Getty Images / Daniele VenturelliГостья на красной дорожке фильма "La Grazia" на 82-м Венецианском международном кинофестивале
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. На острове Лидо открылся 82-ой Венецианский кинофестиваль. Маститые режиссеры будут представлять свои новые работы, а знаменитые актеры, как обычно, удивлять зрителей своими роскошными нарядами. Самые впечатляющие платья и украшения звезд на красной дорожке — в материале РИА Новости.
© Getty Images / Stefania D'AlessandroЛени Клум и Хайди Клум на 82-м Венецианском международном кинофестивале
Лени Клум и Хайди Клум на 82-м Венецианском международном кинофестивале
Пожалуй, самой обсуждаемой персоной на красной дорожке стала дочь Хайди Клум Лени. Всех впечатлило ее роскошное колье с изумрудами, которое так удачно сочеталось с черным и весьма откровенным платьем. Впрочем, и ее мама не осталась без внимания — Хайди выбрала пудрово-розовый, очень эротичный наряд, подчеркивающий прекрасную форму 52-летней супермодели.
© Getty Images / Dave BenettКейт Бланшетт на 82-м Венецианском международном кинофестивале
Кейт Бланшетт на 82-м Венецианском международном кинофестивале
Кейт Бланшетт выглядела стильно, элегантно и одновременно экстравагантно. Перчинку ее черному классическому платью добавил вырез до талии, инкрустированный крупными камнями.
© Getty Images / Dave BenettТильда Суинтон на 82-м Венецианском международном кинофестивале
Тильда Суинтон на 82-м Венецианском международном кинофестивале
Глядя на Тильду Суинтон, на ум приходит лишь одно слово — безупречна. Аристократка всегда и во всем. Беспроигрышный выбор — вечная, сдержанная черно-белая классика. Пожалуй, лучший образ церемонии открытия фестиваля.
© Getty Images / Andreas RentzБарбара Палвин на красной дорожке фильма "La Grazia" на 82-м Венецианском международном кинофестивале
Барбара Палвин на красной дорожке фильма "La Grazia" на 82-м Венецианском международном кинофестивале
"Ангел" компании Victoria's Secret, венгерская модель Барбара Палвин сделала ставку на сексуальность. Как будто, выходя из будуара, кружевное боди она прикрыла на бедрах прозрачным парео.
© Getty Images / Andreas RentzЖюлия Дюкурно на красной дорожке фильма "La Grazia" на 82-м Венецианском международном кинофестивале
Жюлия Дюкурно на красной дорожке фильма "La Grazia" на 82-м Венецианском международном кинофестивале
Председатель жюри кинофестиваля, французская кинорежиссер и сценарист Жюлия Дюкурно тоже предпочла черную классику. Этот цвет очень идет яркой блондинке. Ее образ ассоциируется с древнегреческой богиней.
© Getty Images / Elisabetta A. VillaКлэр Холт на 82-м Венецианском международном кинофестивале
Клэр Холт на 82-м Венецианском международном кинофестивале
Звезда "Дневников вампира", австралийска Клэр Холт выбрала атласное платье-комбинацию цвета спелой вишни. Фигура актрисы позволяет носить столь открытый наряд. Вот только массивное колье в этом образе выглядит странно, как будто девушка сняла верхнюю одежду, а украшение — пока не успела.
© Getty Images / Stefania D'AlessandroЧлен жюри фестиваля Шэннон Мерфи на 82-м Венецианском международном кинофестивале
Член жюри фестиваля Шэннон Мерфи на 82-м Венецианском международном кинофестивале
Австралийская кинорежиссер Шэннон Мерфи в нежно-розовом платье с воланами добавила нежности на красной дорожке. Роскоши ее немного пляжному образу придали золотая сумочка и босоножки.
© Getty Images / Alessandro LevatiФернанда Торрес на красной дорожке фильма "La Grazia" на 82-м Венецианском международном кинофестивале
Фернанда Торрес на красной дорожке фильма "La Grazia" на 82-м Венецианском международном кинофестивале
Бразильская актриса и сценарист Фернанда Торрес пришла на церемонию в элегантном брючном костюме нюдового цвета. И тут золотая вышивка и сумка цвета благородного металла добавили шика.
© Getty Images / Daniele VenturelliМарва Агреби на красной дорожке фильма "La Grazia" на 82-м Венецианском международном кинофестивале
Марва Агреби на красной дорожке фильма "La Grazia" на 82-м Венецианском международном кинофестивале
Марва Агреби выбрала простое по крою платье, изюминку которому придавали нежный принт в виде пальмовых веток и серебристые пайетки. На наряд актрисы приятно смотреть, как на прохладный водопад в летний знойный день.
© Getty Images / Alessandro LevatiRose Villain (Роза Луини) на красной дорожке фильма "La Grazia" на 82-м Венецианском международном кинофестивале
Rose Villain (Роза Луини) на красной дорожке фильма "La Grazia" на 82-м Венецианском международном кинофестивале
Роза Луини удивила не столько переливчатым платьем, сколько прической. Итальянская певица сделала ирокез и покрасила волосы в голубой цвет.