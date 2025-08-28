https://ria.ru/20250828/khimki-2038165093.html

Выездную администрацию для сотрудников фармкомпании провели в Химках

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Представители городских служб и профильных управлений подмосковных Химок на выездной администрации ответили на вопросы сотрудников фармацевтической компании, зарегистрировали каждое обращение и взяли их исполнение под контроль, сообщает пресс-служба администрации городского округа. Мероприятие прошло в Старых Химках. Компанией-участницей была "ХимРар". Самые популярные вопросы затронули сферы ЖКХ, социальной поддержки и образования. Встреча с жителями в формате выездной администрации позволила работникам организации пообщаться с профильными специалистами, не уезжая с работы. Сотрудница Елизавета Лунева обратилась сразу с несколькими вопросами: продленка для первоклассников и благоустройство территории у пожарного проезда на улице Зеленой. Представители городских служб заверили, что после окончания работ на трубопроводе, дорогу отремонтируют и благоустроят прилежащую к ней территорию. "Удобный формат. Не надо с работы отпрашиваться, не надо куда-то ехать, время выбирать. Здорово", — приводит пресс-служба слова Луневой. Такие встречи в разных микрорайонах города проходят каждую неделю. С начала года в Химках провели уже 32 выездные администрации.

