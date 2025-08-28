https://ria.ru/20250828/khimki-2038157093.html
Новое оборудование закупили для аварийно-диспетчерской службы Химок
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. В Химках внедряют единый стандарт работы муниципальных ресурсоснабжающих организаций, аварийно-диспетчерская служба ОАО "Химводоканал" пополнила свой арсенал новым оборудованием, сообщает пресс-служба администрации округа. Изменения помогут оперативно реагировать на аварии и быстрее их ликвидировать. "Уже оснастили диспетчерскую современной техникой и программным обеспечением, а в котельных, центральных тепловых пунктах, водозаборных узлах и канализационных насосных станциях – устанавливаем датчики", – отметила глава Химок Елена Землякова. Современные планшеты станут незаменимыми помощниками в работе аварийных бригад. Благодаря ним мастера будут в реальном времени работать с поступающими заявками, что существенно сократит время их исполнения. Специалисты также получили две видеопанели, на которых отображается вся система водоснабжения округа в реальном времени. С помощью интерактивной карты сети сотрудники "Химводоканала" смогут детально моделировать водопроводные сети, рассчитывать объемы воды и необходимое количество стоков, а также вести учет приборов и взаимодействовать с другими ресурсоснабжающими организациями. Все аварийно-диспетчерские службы ресурсоснабжающих организаций в Подмосковье приведут к единому стандарту до 1 октября. Их модернизация и автоматизация проводится по всему региону по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. В Химках внедряют единый стандарт работы муниципальных ресурсоснабжающих организаций, аварийно-диспетчерская служба ОАО "Химводоканал" пополнила свой арсенал новым оборудованием, сообщает пресс-служба администрации округа.
Изменения помогут оперативно реагировать на аварии и быстрее их ликвидировать.
"Уже оснастили диспетчерскую современной техникой и программным обеспечением, а в котельных, центральных тепловых пунктах, водозаборных узлах и канализационных насосных станциях – устанавливаем датчики", – отметила глава Химок Елена Землякова.
Современные планшеты станут незаменимыми помощниками в работе аварийных бригад. Благодаря ним мастера будут в реальном времени работать с поступающими заявками, что существенно сократит время их исполнения. Специалисты также получили две видеопанели, на которых отображается вся система водоснабжения округа в реальном времени.
С помощью интерактивной карты сети сотрудники "Химводоканала" смогут детально моделировать водопроводные сети, рассчитывать объемы воды и необходимое количество стоков, а также вести учет приборов и взаимодействовать с другими ресурсоснабжающими организациями.
Все аварийно-диспетчерские службы ресурсоснабжающих организаций в Подмосковье приведут к единому стандарту до 1 октября. Их модернизация и автоматизация проводится по всему региону по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.