Несколько учебных заведений откроются в Химках после реконструкции

28.08.2025

Несколько учебных заведений откроются в Химках после реконструкции

В подмосковных Химках завершается капитальный ремонт школы №8 имени В. И. Матвеева на улице Маяковского и отдельный корпус гимназии №23 на улице Чапаева

2025-08-28

2025-08-28T16:55:00+03:00

2025-08-28T16:55:00+03:00

химки (городской округ в московской области)

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. В подмосковных Химках завершается капитальный ремонт школы №8 имени В. И. Матвеева на улице Маяковского и отдельный корпус гимназии №23 на улице Чапаева, сообщает пресс-служба администрации городского округа. Специалисты полностью обновили внутренний и внешний облик зданий, а также благоустроили прилегающую территорию. В День знаний в округе также откроют новый детский сад в деревне Юрлово. Дошкольное отделение школы №19 станет первым детским садом на территории ЖК "Пятницкие Луга". Кроме того, в городе продолжаются работы по обновлению дошкольного отделения "Радуга" лицея №12 на Юбилейном проспекте, дошкольного отделения лицея №7 на улице Ватутина и дошкольного отделения "Маячок" школы "Наследие" на Ленинском проспекте. В микрорайоне Новогорск строят новый воспитательно-образовательный комплекс, а в Квартале Ивакино завершили строительство детского сада на 300 мест. Он станет частью образовательного комплекса школы №30 и будет запущен в этом году. Совсем скоро в округе также стартует капитальный ремонт гимназии №23 на улице Тюкова, детского сада лицея №21 на улице Чапаева, Кутузовского корпуса школы №19 в деревне Брехово, а также Луневской школы на улице Гаражная и здания колледжа "Подмосковье" на Юбилейном проспекте. В этом году в образовательных учреждениях Химок будут учиться более 50 тысяч детей, среди них – более 3 тысяч первоклассников.

химки (городской округ в московской области)

Новости

