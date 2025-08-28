https://ria.ru/20250828/khimki-2038139738.html
Несколько учебных заведений откроются в Химках после реконструкции
Несколько учебных заведений откроются в Химках после реконструкции - РИА Новости, 28.08.2025
Несколько учебных заведений откроются в Химках после реконструкции
В подмосковных Химках завершается капитальный ремонт школы №8 имени В. И. Матвеева на улице Маяковского и отдельный корпус гимназии №23 на улице Чапаева,... РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T16:55:00+03:00
2025-08-28T16:55:00+03:00
2025-08-28T16:55:00+03:00
химки (городской округ в московской области)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1c/2038139163_0:304:3009:1996_1920x0_80_0_0_cb8cffdaeba7a1e10e41bbce00056be1.jpg
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. В подмосковных Химках завершается капитальный ремонт школы №8 имени В. И. Матвеева на улице Маяковского и отдельный корпус гимназии №23 на улице Чапаева, сообщает пресс-служба администрации городского округа. Специалисты полностью обновили внутренний и внешний облик зданий, а также благоустроили прилегающую территорию. В День знаний в округе также откроют новый детский сад в деревне Юрлово. Дошкольное отделение школы №19 станет первым детским садом на территории ЖК "Пятницкие Луга". Кроме того, в городе продолжаются работы по обновлению дошкольного отделения "Радуга" лицея №12 на Юбилейном проспекте, дошкольного отделения лицея №7 на улице Ватутина и дошкольного отделения "Маячок" школы "Наследие" на Ленинском проспекте. В микрорайоне Новогорск строят новый воспитательно-образовательный комплекс, а в Квартале Ивакино завершили строительство детского сада на 300 мест. Он станет частью образовательного комплекса школы №30 и будет запущен в этом году. Совсем скоро в округе также стартует капитальный ремонт гимназии №23 на улице Тюкова, детского сада лицея №21 на улице Чапаева, Кутузовского корпуса школы №19 в деревне Брехово, а также Луневской школы на улице Гаражная и здания колледжа "Подмосковье" на Юбилейном проспекте. В этом году в образовательных учреждениях Химок будут учиться более 50 тысяч детей, среди них – более 3 тысяч первоклассников.
https://ria.ru/20250822/himki-2037074645.html
химки (городской округ в московской области)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1c/2038139163_148:0:2815:2000_1920x0_80_0_0_86761707084228f2aaca55db1223a42d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
химки (городской округ в московской области)
Химки (городской округ в Московской области)
Несколько учебных заведений откроются в Химках после реконструкции
Школа №8 и корпус гимназии №23 в подмосковных Химках откроются после ремонта
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. В подмосковных Химках завершается капитальный ремонт школы №8 имени В. И. Матвеева на улице Маяковского и отдельный корпус гимназии №23 на улице Чапаева, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Специалисты полностью обновили внутренний и внешний облик зданий, а также благоустроили прилегающую территорию.
В День знаний в округе также откроют новый детский сад в деревне Юрлово. Дошкольное отделение школы №19 станет первым детским садом на территории ЖК "Пятницкие Луга".
Кроме того, в городе продолжаются работы по обновлению дошкольного отделения "Радуга" лицея №12 на Юбилейном проспекте, дошкольного отделения лицея №7 на улице Ватутина и дошкольного отделения "Маячок" школы "Наследие" на Ленинском проспекте.
В микрорайоне Новогорск строят новый воспитательно-образовательный комплекс, а в Квартале Ивакино завершили строительство детского сада на 300 мест. Он станет частью образовательного комплекса школы №30 и будет запущен в этом году.
Совсем скоро в округе также стартует капитальный ремонт гимназии №23 на улице Тюкова, детского сада лицея №21 на улице Чапаева, Кутузовского корпуса школы №19 в деревне Брехово, а также Луневской школы на улице Гаражная и здания колледжа "Подмосковье" на Юбилейном проспекте.
В этом году в образовательных учреждениях Химок будут учиться более 50 тысяч детей, среди них – более 3 тысяч первоклассников.