Лукашенко спрогнозировал значительный спрос на картофель за рубежом - РИА Новости, 28.08.2025
11:39 28.08.2025 (обновлено: 11:44 28.08.2025)
Лукашенко спрогнозировал значительный спрос на картофель за рубежом
2025-08-28T11:39:00+03:00
2025-08-28T11:44:00+03:00
экономика
белоруссия
россия
александр лукашенко
могилевская область
МИНСК, 28 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил, что в этом году сохранится значительный спрос на картофель за пределами страны, в том числе в России, и важно сохранить урожай до весны.С таким заявлением глава государства выступил во время рабочей поездки в Могилевскую область и посещения сельхозпредприятия, сообщило агентство Белта."Глава государства предупредил, что в этом году наверняка сохранится значительный спрос на картофель за пределами страны, в том числе в соседней России. Поэтому, как подчеркнул президент, было принято правильное решение в этом сезоне увеличить площади для выращивания этого важного овоща. Так что урожай будет достаточный. Важно, чтобы были подготовлены овощехранилища и урожай был сохранен до весны, чтобы были отлажены четкие связи с торговыми сетями и они вовремя поставляли картофель в магазины. Чтобы не повторилась ситуация весны этого года", - сообщило агентство."Надо смотреть, чтобы не торговые сети вами управляли, а вы ими. Торгаши должны подключаться на всю катушку", - приводит агентство слова президента.Лукашенко посещает поле картофеля в хозяйстве "Рассвет им. К.П. Орловского". В центре внимания главы государства - ход уборки картофеля, технология его доработки и хранения и развитие картофелеводства в целом в стране.Весной жители Белоруссии в соцсетях жаловались на перебои с поставкой в магазины качественного и недорогого белорусского картофеля. Оказалось, что в текущем году поставщики переориентировались на поставку картофеля на экспорт, где сложились более выгодные цены. Лукашенко поручил чиновникам нормализовать ситуацию, заверив, что белорусы не останутся без картофеля до нового урожая. В конце мая президент заявил, что надо вырастить столько картофеля, чтобы хватило и Белоруссии, и России. При этом, по мнению президента, недавняя нехватка картофеля на прилавках была создана искусственно.
белоруссия
россия
могилевская область
экономика, белоруссия, россия, александр лукашенко, могилевская область
Экономика, Белоруссия, Россия, Александр Лукашенко, Могилевская область
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкКартофель
Картофель - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Картофель. Архивное фото
ЭкономикаБелоруссияРоссияАлександр ЛукашенкоМогилевская область
 
 
