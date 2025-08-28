Лукашенко спрогнозировал значительный спрос на картофель за рубежом
Лукашенко: спрос на белорусский картофель сохранится в том числе и в России
МИНСК, 28 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил, что в этом году сохранится значительный спрос на картофель за пределами страны, в том числе в России, и важно сохранить урожай до весны.
С таким заявлением глава государства выступил во время рабочей поездки в Могилевскую область и посещения сельхозпредприятия, сообщило агентство Белта.
"Глава государства предупредил, что в этом году наверняка сохранится значительный спрос на картофель за пределами страны, в том числе в соседней России. Поэтому, как подчеркнул президент, было принято правильное решение в этом сезоне увеличить площади для выращивания этого важного овоща. Так что урожай будет достаточный. Важно, чтобы были подготовлены овощехранилища и урожай был сохранен до весны, чтобы были отлажены четкие связи с торговыми сетями и они вовремя поставляли картофель в магазины. Чтобы не повторилась ситуация весны этого года", - сообщило агентство.
"Надо смотреть, чтобы не торговые сети вами управляли, а вы ими. Торгаши должны подключаться на всю катушку", - приводит агентство слова президента.
Лукашенко посещает поле картофеля в хозяйстве "Рассвет им. К.П. Орловского". В центре внимания главы государства - ход уборки картофеля, технология его доработки и хранения и развитие картофелеводства в целом в стране.
Весной жители Белоруссии в соцсетях жаловались на перебои с поставкой в магазины качественного и недорогого белорусского картофеля. Оказалось, что в текущем году поставщики переориентировались на поставку картофеля на экспорт, где сложились более выгодные цены. Лукашенко поручил чиновникам нормализовать ситуацию, заверив, что белорусы не останутся без картофеля до нового урожая. В конце мая президент заявил, что надо вырастить столько картофеля, чтобы хватило и Белоруссии, и России. При этом, по мнению президента, недавняя нехватка картофеля на прилавках была создана искусственно.
