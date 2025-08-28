Карелии одобрен инфраструктурный кредит на обновление систем теплоснабжения

Рейтинг@Mail.ru
16:29 28.08.2025
республика карелия
артур парфенчиков
марат хуснуллин
МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Республике Карелия одобрен инфраструктурный кредит на модернизацию систем теплоснабжения в размере 640 миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства региона. В рамках рабочей поездки в Москву глава региона Артур Парфенчиков встретился с заместителем председателя правительства Российской Федерации Маратом Хуснуллиным. В ходе встречи стороны обсудили ключевые вопросы социально-экономического развития региона. "В Карелии видим серьезные позитивные изменения по целому ряду направлений. Особенно уверенно республика наращивает темпы в жилищном строительстве: с начала года введено 224,7 тысячи квадратных метров, что на 18% выше прошлогодних показателей. Планомерно занимаемся инфраструктурным развитием. Например, в прошлом году в Карелию поставлено 33 автобуса большого класса за счет специальных казначейских кредитов и 27 троллейбусов по льготному лизингу ГТЛК. За счет инфраструктурных бюджетных кредитов в Карелии реализуются три проекта, которые позволили ввести в эксплуатацию 33,4 тысячи квадратных метров жилья и привлечь 6,9 миллиарда рублей внебюджетных инвестиций", – сказал Хуснуллин, его слова приводятся на сайте правительства РФ. Отдельно он отметил работу по комплексному развитию территорий: под КРТ определено шесть территорий площадью 71,8 гектара, и на пяти из них уже началась реализация проектов. "Благодарю за поддержку! Средства направим на модернизацию систем теплоснабжения наших арктических районов – Кемского и Беломорского, а также Пудожского. Проект чрезвычайно важен для тысяч жителей республики", – подчеркнул Парфенчиков. На встрече стороны также рассмотрели вопрос о включении в шестилетний план дорожной деятельности объекта: "Реконструкция автомобильной дороги "Кола" на участке с км 435 до Петрозаводска, включая устройство путепровода через железнодорожные пути на 1-м километре". Устройство данного объекта у поселка Мелиоративный позволит обеспечить бесперебойное движение автотранспорта через железнодорожные пути.
республика карелия
республика карелия, артур парфенчиков, марат хуснуллин
Республика Карелия, Артур Парфенчиков, Марат Хуснуллин
Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков
Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Республике Карелия одобрен инфраструктурный кредит на модернизацию систем теплоснабжения в размере 640 миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.
В рамках рабочей поездки в Москву глава региона Артур Парфенчиков встретился с заместителем председателя правительства Российской Федерации Маратом Хуснуллиным. В ходе встречи стороны обсудили ключевые вопросы социально-экономического развития региона.
"В Карелии видим серьезные позитивные изменения по целому ряду направлений. Особенно уверенно республика наращивает темпы в жилищном строительстве: с начала года введено 224,7 тысячи квадратных метров, что на 18% выше прошлогодних показателей. Планомерно занимаемся инфраструктурным развитием. Например, в прошлом году в Карелию поставлено 33 автобуса большого класса за счет специальных казначейских кредитов и 27 троллейбусов по льготному лизингу ГТЛК. За счет инфраструктурных бюджетных кредитов в Карелии реализуются три проекта, которые позволили ввести в эксплуатацию 33,4 тысячи квадратных метров жилья и привлечь 6,9 миллиарда рублей внебюджетных инвестиций", – сказал Хуснуллин, его слова приводятся на сайте правительства РФ.
Отдельно он отметил работу по комплексному развитию территорий: под КРТ определено шесть территорий площадью 71,8 гектара, и на пяти из них уже началась реализация проектов.
"Благодарю за поддержку! Средства направим на модернизацию систем теплоснабжения наших арктических районов – Кемского и Беломорского, а также Пудожского. Проект чрезвычайно важен для тысяч жителей республики", – подчеркнул Парфенчиков.
На встрече стороны также рассмотрели вопрос о включении в шестилетний план дорожной деятельности объекта: "Реконструкция автомобильной дороги "Кола" на участке с км 435 до Петрозаводска, включая устройство путепровода через железнодорожные пути на 1-м километре". Устройство данного объекта у поселка Мелиоративный позволит обеспечить бесперебойное движение автотранспорта через железнодорожные пути.
Республика Карелия Артур Парфенчиков Марат Хуснуллин
 
 
