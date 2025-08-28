https://ria.ru/20250828/kareliya-2038131390.html

Карелии одобрен инфраструктурный кредит на обновление систем теплоснабжения

28.08.2025

Карелии одобрен инфраструктурный кредит на обновление систем теплоснабжения

Республике Карелия одобрен инфраструктурный кредит на модернизацию систем теплоснабжения в размере 640 миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 28.08.2025

МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Республике Карелия одобрен инфраструктурный кредит на модернизацию систем теплоснабжения в размере 640 миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства региона. В рамках рабочей поездки в Москву глава региона Артур Парфенчиков встретился с заместителем председателя правительства Российской Федерации Маратом Хуснуллиным. В ходе встречи стороны обсудили ключевые вопросы социально-экономического развития региона. "В Карелии видим серьезные позитивные изменения по целому ряду направлений. Особенно уверенно республика наращивает темпы в жилищном строительстве: с начала года введено 224,7 тысячи квадратных метров, что на 18% выше прошлогодних показателей. Планомерно занимаемся инфраструктурным развитием. Например, в прошлом году в Карелию поставлено 33 автобуса большого класса за счет специальных казначейских кредитов и 27 троллейбусов по льготному лизингу ГТЛК. За счет инфраструктурных бюджетных кредитов в Карелии реализуются три проекта, которые позволили ввести в эксплуатацию 33,4 тысячи квадратных метров жилья и привлечь 6,9 миллиарда рублей внебюджетных инвестиций", – сказал Хуснуллин, его слова приводятся на сайте правительства РФ. Отдельно он отметил работу по комплексному развитию территорий: под КРТ определено шесть территорий площадью 71,8 гектара, и на пяти из них уже началась реализация проектов. "Благодарю за поддержку! Средства направим на модернизацию систем теплоснабжения наших арктических районов – Кемского и Беломорского, а также Пудожского. Проект чрезвычайно важен для тысяч жителей республики", – подчеркнул Парфенчиков. На встрече стороны также рассмотрели вопрос о включении в шестилетний план дорожной деятельности объекта: "Реконструкция автомобильной дороги "Кола" на участке с км 435 до Петрозаводска, включая устройство путепровода через железнодорожные пути на 1-м километре". Устройство данного объекта у поселка Мелиоративный позволит обеспечить бесперебойное движение автотранспорта через железнодорожные пути.

республика карелия

