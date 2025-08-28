https://ria.ru/20250828/izrail-2038203813.html
Израиль счел вероятность гибели лидеров хуситов высокой
Израиль счел вероятность гибели лидеров хуситов высокой
2025-08-28T21:46:00+03:00
в мире
израиль
йемен
сана
ансар алла
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
армия обороны израиля (цахал)
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Израиль считает высокой вероятность того, что министр обороны и начальник генштаба шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) были ликвидированы в результате авиаударов по столице Йемена Сане, сообщил в четверг 12-й канал израильского телевидения."На данный момент, по оценке Израиля, вероятность того, что в ходе авиаударов по Сане были уничтожены министр обороны и начальник генштаба хуситов, растет", - говорится в сообщении.Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что нанесла точный удар по военной цели йеменского движения "Ансар Алла" (хуситы) в районе столицы Йемена Саны. 12-й канал со ссылкой на источник в сфере безопасности уточнил, что целью израильских ударов по йеменской столице были высокопоставленные представители политического руководства хуситов.Со своей стороны, руководство хуситов опровергло эту информацию, заявив, что лидеры движения не попали под израильские удары, при этом отметив, что авиаудары пришлись по "гражданским объектам из-за поддержки всем йеменским народом сектора Газа, который подвергается геноциду и голоду на глазах у всего мира".Ранее в четверг израильские военные сообщали о перехвате двух беспилотников, запущенных из Йемена.Хуситы с конца 2023 года запустили по Израилю сотни ракет и беспилотников, объясняя свои действия солидарностью с палестинцами в Газе, где продолжается израильская военная операция. Большинство этих атак были предотвращены средствами противоракетной обороны, однако были зафиксированы и попадания по территории Государства Израиль. ЦАХАЛ в ответ провел несколько масштабных воздушных операций против объектов хуситов в Йемене, включая порты, электростанции, заводы и аэропорт Саны.
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Израиль считает высокой вероятность того, что министр обороны и начальник генштаба шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) были ликвидированы в результате авиаударов по столице Йемена Сане, сообщил в четверг 12-й канал израильского телевидения.
"На данный момент, по оценке Израиля
, вероятность того, что в ходе авиаударов по Сане
были уничтожены министр обороны и начальник генштаба хуситов, растет", - говорится в сообщении.
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что нанесла точный удар по военной цели йеменского движения "Ансар Алла
" (хуситы) в районе столицы Йемена
Саны. 12-й канал со ссылкой на источник в сфере безопасности уточнил, что целью израильских ударов по йеменской столице были высокопоставленные представители политического руководства хуситов.
Со своей стороны, руководство хуситов опровергло эту информацию, заявив, что лидеры движения не попали под израильские удары, при этом отметив, что авиаудары пришлись по "гражданским объектам из-за поддержки всем йеменским народом сектора Газа, который подвергается геноциду и голоду на глазах у всего мира".
Ранее в четверг израильские военные сообщали о перехвате двух беспилотников, запущенных из Йемена.
Хуситы с конца 2023 года запустили по Израилю сотни ракет и беспилотников, объясняя свои действия солидарностью с палестинцами в Газе, где продолжается израильская военная операция. Большинство этих атак были предотвращены средствами противоракетной обороны, однако были зафиксированы и попадания по территории Государства Израиль. ЦАХАЛ в ответ провел несколько масштабных воздушных операций против объектов хуситов в Йемене, включая порты, электростанции, заводы и аэропорт Саны.