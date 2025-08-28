Рейтинг@Mail.ru
Хуситы опровергли сообщения об ударах Израиля по лидерам движения - РИА Новости, 29.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:31 28.08.2025 (обновлено: 01:58 29.08.2025)
https://ria.ru/20250828/izrail-2038179288.html
Хуситы опровергли сообщения об ударах Израиля по лидерам движения
Хуситы опровергли сообщения об ударах Израиля по лидерам движения - РИА Новости, 29.08.2025
Хуситы опровергли сообщения об ударах Израиля по лидерам движения
Руководство правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) не попало под удары во время атаки Израиля на столицу Йемена Сану в четверг,... РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-28T19:31:00+03:00
2025-08-29T01:58:00+03:00
в мире
сана
израиль
йемен
ансар алла
армия обороны израиля (цахал)
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/14/1917067128_0:47:900:553_1920x0_80_0_0_bd2f2c91cd6e9877d5715ce26b80584c.jpg
ДОХА, 28 авг - РИА Новости. Руководство правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) не попало под удары во время атаки Израиля на столицу Йемена Сану в четверг, сообщил йеменскому агентству Saba источник в министерстве обороны правительства хуситов. Ранее израильские источники стали распространять информацию о том, что во время ударов по Сане якобы пострадали руководители "Ансар Алла". "Сообщения о нападении на лидеров в Сане во время сегодняшней сионистской агрессии на столицу не соответствуют действительности", - сказал источник. Он указал, что удары пришлись по "гражданским объектам из-за поддержки всем йеменским народом сектора Газа, который подвергается геноциду и голоду на глазах у всего мира". Ранее источник в Сане сообщил РИА Новости, что удары Израиля пришлись по зданию МВД в Сане, а также тренировочному лагерю сил центральной безопасности хуситов.
https://ria.ru/20250825/moryak-2037478305.html
https://ria.ru/20250729/jemen-2032059641.html
сана
израиль
йемен
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/14/1917067128_50:0:850:600_1920x0_80_0_0_251d51eed24fd6a8644b5f6670c0b571.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сана, израиль, йемен, ансар алла, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Сана, Израиль, Йемен, Ансар Алла, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Хуситы опровергли сообщения об ударах Израиля по лидерам движения

Минобороны хуситов опровергло сообщения, что удары Израиля пришлись по лидерам

© Фото : Предоставлено представителем движения "Ансар Алла"Вооруженные силы правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла"
Вооруженные силы правящего на севере Йемена движения Ансар Алла - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© Фото : Предоставлено представителем движения "Ансар Алла"
Вооруженные силы правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОХА, 28 авг - РИА Новости. Руководство правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) не попало под удары во время атаки Израиля на столицу Йемена Сану в четверг, сообщил йеменскому агентству Saba источник в министерстве обороны правительства хуситов.
Ранее израильские источники стали распространять информацию о том, что во время ударов по Сане якобы пострадали руководители "Ансар Алла".
Российский моряк Алексей Галактионов, спасенный с потопленного хуситами греческого сухогруза Eternity C - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
Российские врачи посетили в Сане моряка с потопленного хуситами судна
25 августа, 16:04
"Сообщения о нападении на лидеров в Сане во время сегодняшней сионистской агрессии на столицу не соответствуют действительности", - сказал источник.
Он указал, что удары пришлись по "гражданским объектам из-за поддержки всем йеменским народом сектора Газа, который подвергается геноциду и голоду на глазах у всего мира".
Ранее источник в Сане сообщил РИА Новости, что удары Израиля пришлись по зданию МВД в Сане, а также тренировочному лагерю сил центральной безопасности хуситов.
Атакованное йеменскими хуситами судно в Красном море - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
Хуситы пригрозили атаковать американские суда при взаимодействии с Израилем
29 июля, 05:41
 
В миреСанаИзраильЙеменАнсар АллаАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала