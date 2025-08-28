https://ria.ru/20250828/izrail-2038179288.html

Хуситы опровергли сообщения об ударах Израиля по лидерам движения

Хуситы опровергли сообщения об ударах Израиля по лидерам движения

ДОХА, 28 авг - РИА Новости. Руководство правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) не попало под удары во время атаки Израиля на столицу Йемена Сану в четверг, сообщил йеменскому агентству Saba источник в министерстве обороны правительства хуситов. Ранее израильские источники стали распространять информацию о том, что во время ударов по Сане якобы пострадали руководители "Ансар Алла". "Сообщения о нападении на лидеров в Сане во время сегодняшней сионистской агрессии на столицу не соответствуют действительности", - сказал источник. Он указал, что удары пришлись по "гражданским объектам из-за поддержки всем йеменским народом сектора Газа, который подвергается геноциду и голоду на глазах у всего мира". Ранее источник в Сане сообщил РИА Новости, что удары Израиля пришлись по зданию МВД в Сане, а также тренировочному лагерю сил центральной безопасности хуситов.

