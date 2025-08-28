https://ria.ru/20250828/izrail-2038179288.html
Хуситы опровергли сообщения об ударах Израиля по лидерам движения
Хуситы опровергли сообщения об ударах Израиля по лидерам движения - РИА Новости, 29.08.2025
Хуситы опровергли сообщения об ударах Израиля по лидерам движения
Руководство правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) не попало под удары во время атаки Израиля на столицу Йемена Сану в четверг,... РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-28T19:31:00+03:00
2025-08-28T19:31:00+03:00
2025-08-29T01:58:00+03:00
в мире
сана
израиль
йемен
ансар алла
армия обороны израиля (цахал)
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/14/1917067128_0:47:900:553_1920x0_80_0_0_bd2f2c91cd6e9877d5715ce26b80584c.jpg
ДОХА, 28 авг - РИА Новости. Руководство правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) не попало под удары во время атаки Израиля на столицу Йемена Сану в четверг, сообщил йеменскому агентству Saba источник в министерстве обороны правительства хуситов. Ранее израильские источники стали распространять информацию о том, что во время ударов по Сане якобы пострадали руководители "Ансар Алла". "Сообщения о нападении на лидеров в Сане во время сегодняшней сионистской агрессии на столицу не соответствуют действительности", - сказал источник. Он указал, что удары пришлись по "гражданским объектам из-за поддержки всем йеменским народом сектора Газа, который подвергается геноциду и голоду на глазах у всего мира". Ранее источник в Сане сообщил РИА Новости, что удары Израиля пришлись по зданию МВД в Сане, а также тренировочному лагерю сил центральной безопасности хуситов.
https://ria.ru/20250825/moryak-2037478305.html
https://ria.ru/20250729/jemen-2032059641.html
сана
израиль
йемен
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/14/1917067128_50:0:850:600_1920x0_80_0_0_251d51eed24fd6a8644b5f6670c0b571.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сана, израиль, йемен, ансар алла, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Сана, Израиль, Йемен, Ансар Алла, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Хуситы опровергли сообщения об ударах Израиля по лидерам движения
Минобороны хуситов опровергло сообщения, что удары Израиля пришлись по лидерам