Израиль нанес удары по зданию МВД Йемена
Израиль нанес удары по зданию МВД Йемена - РИА Новости, 28.08.2025
Израиль нанес удары по зданию МВД Йемена
Израильские истребители нанесли в четверг удары по зданию министерства внутренних дел и тренировочному лагерю сил безопасности правящего на севере Йемена... РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T17:29:00+03:00
2025-08-28T17:29:00+03:00
2025-08-28T18:00:00+03:00
в мире
йемен
сана
израиль
ансар алла
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
КАИР, 28 авг - РИА Новости. Израильские истребители нанесли в четверг удары по зданию министерства внутренних дел и тренировочному лагерю сил безопасности правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), сообщил РИА Новости источник в йеменской столице. "Израильские авиаудары по Сане были нацелены на военные объекты "Ансар Алла", включая здание МВД и лагерь центральных сил безопасности", отметил источник. В минувшее воскресенье Израиль также нанес удары по йеменской столице, из-за чего погибли четыре человека.
йемен
сана
израиль
Новости
Израиль нанес удар по зданию министерства внутренних дел в столице Йемена
Израильские истребители нанесли в четверг удары по зданию министерства внутренних дел и тренировочному лагерю сил безопасности правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла", сообщил РИА Новости источник в йеменской столице.
