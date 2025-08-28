https://ria.ru/20250828/istrebiteli-2038148813.html

Израиль нанес удары по зданию МВД Йемена

КАИР, 28 авг - РИА Новости. Израильские истребители нанесли в четверг удары по зданию министерства внутренних дел и тренировочному лагерю сил безопасности правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), сообщил РИА Новости источник в йеменской столице. "Израильские авиаудары по Сане были нацелены на военные объекты "Ансар Алла", включая здание МВД и лагерь центральных сил безопасности", отметил источник. В минувшее воскресенье Израиль также нанес удары по йеменской столице, из-за чего погибли четыре человека.

