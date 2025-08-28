Рейтинг@Mail.ru
Израиль нанес удары по зданию МВД Йемена - РИА Новости, 28.08.2025
17:29 28.08.2025 (обновлено: 18:00 28.08.2025)
Израиль нанес удары по зданию МВД Йемена
Израиль нанес удары по зданию МВД Йемена
КАИР, 28 авг - РИА Новости. Израильские истребители нанесли в четверг удары по зданию министерства внутренних дел и тренировочному лагерю сил безопасности правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), сообщил РИА Новости источник в йеменской столице. "Израильские авиаудары по Сане были нацелены на военные объекты "Ансар Алла", включая здание МВД и лагерь центральных сил безопасности", отметил источник. В минувшее воскресенье Израиль также нанес удары по йеменской столице, из-за чего погибли четыре человека.
Израиль нанес удары по зданию МВД Йемена

Израильские истребители ударили по зданию МВД Йемена в Сане

КАИР, 28 авг - РИА Новости. Израильские истребители нанесли в четверг удары по зданию министерства внутренних дел и тренировочному лагерю сил безопасности правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), сообщил РИА Новости источник в йеменской столице.
"Израильские авиаудары по Сане были нацелены на военные объекты "Ансар Алла", включая здание МВД и лагерь центральных сил безопасности", отметил источник.
В минувшее воскресенье Израиль также нанес удары по йеменской столице, из-за чего погибли четыре человека.
