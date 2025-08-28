https://ria.ru/20250828/guterresh-2038181754.html
Генсек ООН призвал продолжить переговоры по Ирану
Генсек ООН призвал продолжить переговоры по Ирану
Генсек ООН Антониу Гутерреш в свете решения "евротройки" запустить процедуру возврата антииранских санкций призывает участников СВПД (Совместный всеобъемлющий...
ООН, 28 авг - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш в свете решения "евротройки" запустить процедуру возврата антииранских санкций призывает участников СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий) к продолжению переговоров и поиску дипломатического решения, сообщил его представитель Стефан Дюжаррик. В четверг министры иностранных дел "евротройки" в совместном заявлении сообщили, что уведомили Совет безопасности ООН о запуске механизма восстановления санкций против Ирана в течение 30 дней (так называемый "снэпбэк"). "Генеральный секретарь призывает участников СВПД и Совет Безопасности продолжить переговоры, чтобы найти дипломатическое решение", - сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов.
Генсек ООН призвал продолжить переговоры по Ирану
