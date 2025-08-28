В Гренландии отреагировали на попытки США повлиять на жителей острова
Нильсен: Гренландия требует, чтобы США относились к жителям острова с уважением
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен, комментируя сведения об американских кампаниях влияния на острове, заявил об их неприемлемости, добавив, что отсутствие уважения союзников может привести к трудностям конструктивного сотрудничества.
Датская телерадиокомпания DR со ссылкой на источники в среду сообщила, что близкие к президенту США Дональду Трампу американцы якобы проводят тайную работу внутри гренландского общества с целью посеять раздор между островом и Данией, собирая информацию о дружественно и негативно настроенных к Вашингтону жителях Гренландии, чтобы создать возможность присоединить Гренландию к США. Телерадиокомпания подчеркнула, что ей не удалось выяснить, действуют ли американские специалисты по собственной инициативе или по приказу. В свою очередь, представитель правительства США сообщил, что "отдельные граждане США могут иметь интересы в Гренландии", но правительство США не контролирует и не направляет действия частных лиц.
"Конечно, это неприемлемо, но для нас это не новость... Если вы думаете, что сможете легко повлиять на гренландцев, то этого не получится. Мы союзники, и к нам нужно относиться с уважением, как и к другим. Если этого не произойдёт, сложно ожидать конструктивного сотрудничества", - заявил Нильсен в интервью датскому телеканалу TV2.
Он добавил, что Гренландия хочет конструктивного и значительного сотрудничества, но оно должно быть "основано на уважении и равных условиях".
В среду министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен вызвал временного поверенного в делах США после сведений о якобы проведением Штатами "кампаний влияния" в Гренландии.
Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Бывший премьер Гренландии Муте Эгеде ответил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
