Отдыхающих близ Геленджика эвакуировали на безопасный пляж
11:49 28.08.2025 (обновлено: 12:44 28.08.2025)
Отдыхающих близ Геленджика эвакуировали на безопасный пляж
Более 20 отдыхающих, которые оказались отрезанными лесным пожаром на пляже под Геленджиком, вывезли катером, сообщили журналистам в главке МЧС по Краснодарскому
СОЧИ, 28 авг — РИА Новости. Более 20 отдыхающих, которые оказались отрезанными лесным пожаром на пляже под Геленджиком, вывезли катером, сообщили журналистам в главке МЧС по Краснодарскому краю. "По 23 отдыхающим в Кринице. Их отвезли в безопасное место, также на пляж в Кринице. С другой стороны. Где нет очагов возгорания и тихо, спокойно. Продолжают отдыхать", — говорится в релизе. Утром краевой оперштаб сообщил, что в Геленджике после падения обломков украинских беспилотников начался пожар в Пшадском лесничестве в районе Криницы. По данным МЧС, площадь возгорания достигла 3,2 гектара. На месте работают более 40 человек и 11 единиц техники, к тушению привлекли авиацию.
Под Геленджиком эвакуировали 23 туристов, заблокированных лесным пожаром

СОЧИ, 28 авг — РИА Новости. Более 20 отдыхающих, которые оказались отрезанными лесным пожаром на пляже под Геленджиком, вывезли катером, сообщили журналистам в главке МЧС по Краснодарскому краю.
"По 23 отдыхающим в Кринице. Их отвезли в безопасное место, также на пляж в Кринице. С другой стороны. Где нет очагов возгорания и тихо, спокойно. Продолжают отдыхать", — говорится в релизе.
Утром краевой оперштаб сообщил, что в Геленджике после падения обломков украинских беспилотников начался пожар в Пшадском лесничестве в районе Криницы.
По данным МЧС, площадь возгорания достигла 3,2 гектара. На месте работают более 40 человек и 11 единиц техники, к тушению привлекли авиацию.
В Рослесхозе рассказали о пожарах в Геленджике после атаки БПЛА
