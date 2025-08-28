https://ria.ru/20250828/gelendzhik-2038044765.html
Отдыхающих близ Геленджика эвакуировали на безопасный пляж
Более 20 отдыхающих, которые оказались отрезанными лесным пожаром на пляже под Геленджиком, вывезли катером, сообщили журналистам в главке МЧС по Краснодарскому РИА Новости, 28.08.2025
СОЧИ, 28 авг — РИА Новости. Более 20 отдыхающих, которые оказались отрезанными лесным пожаром на пляже под Геленджиком, вывезли катером, сообщили журналистам в главке МЧС по Краснодарскому краю. "По 23 отдыхающим в Кринице. Их отвезли в безопасное место, также на пляж в Кринице. С другой стороны. Где нет очагов возгорания и тихо, спокойно. Продолжают отдыхать", — говорится в релизе. Утром краевой оперштаб сообщил, что в Геленджике после падения обломков украинских беспилотников начался пожар в Пшадском лесничестве в районе Криницы. По данным МЧС, площадь возгорания достигла 3,2 гектара. На месте работают более 40 человек и 11 единиц техники, к тушению привлекли авиацию.
