В ООН заявили о нехватке продовольствия в Газе для борьбы с голодом
14:43 28.08.2025
В ООН заявили о нехватке продовольствия в Газе для борьбы с голодом
в мире
израиль
сша
оон
хамас
палестинская национальная администрация
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. В сектор Газа теперь поступает больше продовольствия, но его все равно недостаточно для предотвращения массового голода, сообщила агентству Рейтер исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Синди Маккейн. "Мы доставляем несколько больше продовольствия. Мы движемся в правильном направлении..., но этого совсем недостаточно для того, чтобы... люди не страдали от недоедания и голода", - заявила Маккейн. На сегодняшний день ВПП удается ежедневно направить примерно 100 грузовиков с гуманитарной помощью в Газу, но это далеко от показателя в 600 грузовиков, отправлявшихся туда в период перемирия, приводит слова чиновницы ООН Рейтер. В пятницу продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН впервые объявила о состоянии катастрофического голода в палестинском полуэксклаве. Согласно оценке, к концу сентября более 640 тысяч человек в секторе Газа столкнутся с катастрофическим уровнем нехватки продовольствия, классифицируемым как пятая фаза по классификации продовольственной безопасности (IPC). Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 число погибших превысило 62 тысячи, большинство среди которых – мирные жители. Министр экономики Палестинской национальной администрации Мухаммад аль-Амур заявил РИА Новости, что удары Израиля по сектору Газа привели к полному разрушению 85% объектов гражданской инфраструктуры. Для восстановления Газы потребуется более 50 миллиардов долларов США. По данным палестинской стороны, порядка 90% населения сектора Газа остаются безработными в условиях обострения конфликта. В последние месяцы Израиль усилил блокаду, препятствует доставке туда необходимого объема продовольствия и медикаментов. Это уже привело к жертвам среди населения из-за недоедания.
в мире, израиль, сша, оон, хамас, палестинская национальная администрация, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, США, ООН, ХАМАС, Палестинская национальная администрация, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
© AP Photo / Jehad AlshrafiОчередь за едой в секторе Газа
Очередь за едой в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© AP Photo / Jehad Alshrafi
Очередь за едой в секторе Газа. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. В сектор Газа теперь поступает больше продовольствия, но его все равно недостаточно для предотвращения массового голода, сообщила агентству Рейтер исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Синди Маккейн.
"Мы доставляем несколько больше продовольствия. Мы движемся в правильном направлении..., но этого совсем недостаточно для того, чтобы... люди не страдали от недоедания и голода", - заявила Маккейн.
На сегодняшний день ВПП удается ежедневно направить примерно 100 грузовиков с гуманитарной помощью в Газу, но это далеко от показателя в 600 грузовиков, отправлявшихся туда в период перемирия, приводит слова чиновницы ООН Рейтер.
В пятницу продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН впервые объявила о состоянии катастрофического голода в палестинском полуэксклаве. Согласно оценке, к концу сентября более 640 тысяч человек в секторе Газа столкнутся с катастрофическим уровнем нехватки продовольствия, классифицируемым как пятая фаза по классификации продовольственной безопасности (IPC).
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 число погибших превысило 62 тысячи, большинство среди которых – мирные жители.
Министр экономики Палестинской национальной администрации Мухаммад аль-Амур заявил РИА Новости, что удары Израиля по сектору Газа привели к полному разрушению 85% объектов гражданской инфраструктуры. Для восстановления Газы потребуется более 50 миллиардов долларов США. По данным палестинской стороны, порядка 90% населения сектора Газа остаются безработными в условиях обострения конфликта.
В последние месяцы Израиль усилил блокаду, препятствует доставке туда необходимого объема продовольствия и медикаментов. Это уже привело к жертвам среди населения из-за недоедания.
В миреИзраильСШАООНХАМАСПалестинская национальная администрацияОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
