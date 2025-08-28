RT представит фильм о поэте Расуле Гамзатове на фестивале в Казани
RT покажет фильм о советском поэте Расуле Гамзатове 6 сентября в Казани
Поэт Расул Гамзатов . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Телеканал RT сообщил, что представит документальный фильм о советском поэте Расуле Гамзатове 6 сентября на одном из крупнейших ежегодных международных кинофестивалей "Алтын минбар" в Казани, сообщает телеканал.
"Премьера документального фильма RT "В поисках Расула" о знаменитом советском поэте состоится 6 сентября 2025 года в Казани на одном из крупнейших ежегодных международных кинофестивалей "Алтын минбар". Лента по-новому открывает зрителю Расула Гамзатова и объясняет, почему его творчество остаётся близким и понятным и так высоко ценится на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении на сайте RT.
Минпросвещения рекомендовало школьникам фильмы RT.doc
19 августа, 11:41
Уточняется, что съёмки фильма, приуроченные к 100-летию со дня рождения Гамзатова, проходили в разных странах, в том числе в России, в Дагестане. Отдельные эпизоды снимали в аварском ауле Цада Хунзахского района, где 8 сентября 1923 года родился Гамзатов, а также в Дербенте.
"Картина объясняет, что сформировало его личность (Гамзатова - ред.) и нравственные ценности, раскрывает любовь поэта к родине и показывает, как это всё нашло отражение в стихах и прозе. Зрители смогут увидеть ключевые этапы жизни Гамзатова: становление его взглядов, путешествия на Восток, встречи с поэтами, журналистами и государственными деятелями со всего мира, служение своему народу и Родине, размышления о вере и смысле жизни. В фильм также включены рассказы его коллег о встречах с ним и о том, какое влияние его личность оказала на их творчество", - говорится в сообщении.
Создатели картины - египетский режиссёр Карим Наджиб и сценарист Аниса Гордина (Мурад), руководитель службы программ арабского вещания телеканала RT Arabic.
Показ состоится 6 сентября в 14.00 в кинотеатре "Мир" в Казани, после просмотра у зрителей будет возможность задать вопросы режиссёру и автору фильма, всех гостей ждут памятные подарки и фуршет.
В Челябинске пройдет фестиваль "RT.Док: Время наших героев"
15 августа, 11:59