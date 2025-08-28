https://ria.ru/20250828/film-2038103355.html

RT представит фильм о поэте Расуле Гамзатове на фестивале в Казани

RT представит фильм о поэте Расуле Гамзатове на фестивале в Казани - РИА Новости, 28.08.2025

RT представит фильм о поэте Расуле Гамзатове на фестивале в Казани

Телеканал RT сообщил, что представит документальный фильм о советском поэте Расуле Гамзатове 6 сентября на одном из крупнейших ежегодных международных... РИА Новости, 28.08.2025

культура

казань

россия

республика дагестан

расул гамзатов

rt arabic

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Телеканал RT сообщил, что представит документальный фильм о советском поэте Расуле Гамзатове 6 сентября на одном из крупнейших ежегодных международных кинофестивалей "Алтын минбар" в Казани, сообщает телеканал. "Премьера документального фильма RT "В поисках Расула" о знаменитом советском поэте состоится 6 сентября 2025 года в Казани на одном из крупнейших ежегодных международных кинофестивалей "Алтын минбар". Лента по-новому открывает зрителю Расула Гамзатова и объясняет, почему его творчество остаётся близким и понятным и так высоко ценится на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении на сайте RT. Уточняется, что съёмки фильма, приуроченные к 100-летию со дня рождения Гамзатова, проходили в разных странах, в том числе в России, в Дагестане. Отдельные эпизоды снимали в аварском ауле Цада Хунзахского района, где 8 сентября 1923 года родился Гамзатов, а также в Дербенте. "Картина объясняет, что сформировало его личность (Гамзатова - ред.) и нравственные ценности, раскрывает любовь поэта к родине и показывает, как это всё нашло отражение в стихах и прозе. Зрители смогут увидеть ключевые этапы жизни Гамзатова: становление его взглядов, путешествия на Восток, встречи с поэтами, журналистами и государственными деятелями со всего мира, служение своему народу и Родине, размышления о вере и смысле жизни. В фильм также включены рассказы его коллег о встречах с ним и о том, какое влияние его личность оказала на их творчество", - говорится в сообщении. Создатели картины - египетский режиссёр Карим Наджиб и сценарист Аниса Гордина (Мурад), руководитель службы программ арабского вещания телеканала RT Arabic. Показ состоится 6 сентября в 14.00 в кинотеатре "Мир" в Казани, после просмотра у зрителей будет возможность задать вопросы режиссёру и автору фильма, всех гостей ждут памятные подарки и фуршет.

