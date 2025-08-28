https://ria.ru/20250828/fidan-2038100103.html

Глава МИД Турции провел закрытые переговоры с секретарем Совбеза Украины

АНКАРА, 28 авг - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан провел переговоры в Анкаре с секретарем совета нацбезопасности Украины Рустемом Умеровым, детали встречи не раскрываются, сообщило турецкое внешнеполитическое ведомство. "Министр иностранных дел Хакан Фидан встретился в Анкаре с секретарем совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым", - говорится в заявлении министерства. Вероятность встречи президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского в Стамбуле есть, управляемый президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом процесс по Украине эффективен, заявил в четверг вице-президент Турции Джевдет Йылмаз. В администрации президента Турции РИА Новости заявляли, что конкретной подготовки к вероятному саммиту лидера РФ с Владимиром Зеленским не ведётся. Президент США Дональд Трамп ранее сообщил о подготовке к встрече между Путиным и Зеленским, после которой может состояться и трехсторонняя встреча с его участием. Помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков ранее отметил, что в ходе телефонного разговора Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея о том, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон. Как подчеркнул ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году. Он уточнил, что потенциальная трехсторонняя встреча не должна привести к ухудшению ситуации и по этой причине требует тщательной подготовки.

