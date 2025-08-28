Рейтинг@Mail.ru
Фасады 60 зданий вдоль автодорог обновят в Ярославской области - РИА Новости, 28.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
13:37 28.08.2025
https://ria.ru/20250828/fasady-2038087647.html
Фасады 60 зданий вдоль автодорог обновят в Ярославской области
Фасады 60 зданий вдоль автодорог обновят в Ярославской области - РИА Новости, 28.08.2025
Фасады 60 зданий вдоль автодорог обновят в Ярославской области
Фасады 60 зданий вдоль автодорог Ярославской области обновят по региональной программе, сообщил губернатор Михаил Евраев. РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T13:37:00+03:00
2025-08-28T13:37:00+03:00
ярославская область
ярославская область
михаил евраев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878298842_0:74:3411:1992_1920x0_80_0_0_9448b304df0b4631f50289c00a155b51.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 28 авг – РИА Новости. Фасады 60 зданий вдоль автодорог Ярославской области обновят по региональной программе, сообщил губернатор Михаил Евраев. По данным пресс-службы правительства Ярославской области, ход выполнения программы обновления фасадов частных домов, расположенных вдоль автомобильных дорог, обсудили на оперативном совещании под руководством губернатора Михаила Евраева. Проект реализуется по инициативе главы региона. За покраску фасада и боковых стен, а также прилегающих построек – гаража, бани, забора – собственники могут получить денежную выплату. "Важно, что интерес жителей региона к программе растет. После того, как мы увеличили размер выплаты с 15 до 25 тысяч рублей, количество заявок резко увеличилось. Сейчас в работе 60 проектов, в рекордсменах Ростовский округ – здесь 35 заявок. Поручил активизировать работу и в других муниципалитетах", - цитирует Евраева пресс-служба. По словам губернатора, программа "помогает сделать среду ярче и ухоженнее". "А вместе с этим меняется настроение людей, повышается привлекательность населенных пунктов для их жителей и гостей", - отметил глава региона. Как сообщил министр регионального развития Ярославской области Евгений Чуркин, программа действует в регионе с 9 июня до 1 ноября 2025 года.
https://ria.ru/20250827/navigatsiya-2037903564.html
https://ria.ru/20250826/kotelnye-2037751165.html
ярославская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878298842_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_3ba30614edcb0c2242cea3bc5d3a7bb8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ярославская область, михаил евраев
Ярославская область, Ярославская область, Михаил Евраев
Фасады 60 зданий вдоль автодорог обновят в Ярославской области

Евраев: фасады 60 зданий вдоль автодорог обновят в Ярославской области

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкГубернатор Ярославской области Михаил Евраев
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в медиабанк
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЯРОСЛАВЛЬ, 28 авг – РИА Новости. Фасады 60 зданий вдоль автодорог Ярославской области обновят по региональной программе, сообщил губернатор Михаил Евраев.
По данным пресс-службы правительства Ярославской области, ход выполнения программы обновления фасадов частных домов, расположенных вдоль автомобильных дорог, обсудили на оперативном совещании под руководством губернатора Михаила Евраева.
Новые указатели в Ярославской области - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
Более 100 навигационных указателей установят в Ярославской области
27 августа, 16:09
Проект реализуется по инициативе главы региона. За покраску фасада и боковых стен, а также прилегающих построек – гаража, бани, забора – собственники могут получить денежную выплату.
"Важно, что интерес жителей региона к программе растет. После того, как мы увеличили размер выплаты с 15 до 25 тысяч рублей, количество заявок резко увеличилось. Сейчас в работе 60 проектов, в рекордсменах Ростовский округ – здесь 35 заявок. Поручил активизировать работу и в других муниципалитетах", - цитирует Евраева пресс-служба.
По словам губернатора, программа "помогает сделать среду ярче и ухоженнее".
"А вместе с этим меняется настроение людей, повышается привлекательность населенных пунктов для их жителей и гостей", - отметил глава региона.
Как сообщил министр регионального развития Ярославской области Евгений Чуркин, программа действует в регионе с 9 июня до 1 ноября 2025 года.
Котельная - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
Работа по строительству новых котельных усилена в Ярославской области
26 августа, 22:42
 
Ярославская областьЯрославская областьМихаил Евраев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала