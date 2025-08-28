https://ria.ru/20250828/fasady-2038087647.html

Фасады 60 зданий вдоль автодорог обновят в Ярославской области

Фасады 60 зданий вдоль автодорог обновят в Ярославской области - РИА Новости, 28.08.2025

Фасады 60 зданий вдоль автодорог обновят в Ярославской области

Фасады 60 зданий вдоль автодорог Ярославской области обновят по региональной программе, сообщил губернатор Михаил Евраев. РИА Новости, 28.08.2025

2025-08-28T13:37:00+03:00

2025-08-28T13:37:00+03:00

2025-08-28T13:37:00+03:00

ярославская область

ярославская область

михаил евраев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878298842_0:74:3411:1992_1920x0_80_0_0_9448b304df0b4631f50289c00a155b51.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 28 авг – РИА Новости. Фасады 60 зданий вдоль автодорог Ярославской области обновят по региональной программе, сообщил губернатор Михаил Евраев. По данным пресс-службы правительства Ярославской области, ход выполнения программы обновления фасадов частных домов, расположенных вдоль автомобильных дорог, обсудили на оперативном совещании под руководством губернатора Михаила Евраева. Проект реализуется по инициативе главы региона. За покраску фасада и боковых стен, а также прилегающих построек – гаража, бани, забора – собственники могут получить денежную выплату. "Важно, что интерес жителей региона к программе растет. После того, как мы увеличили размер выплаты с 15 до 25 тысяч рублей, количество заявок резко увеличилось. Сейчас в работе 60 проектов, в рекордсменах Ростовский округ – здесь 35 заявок. Поручил активизировать работу и в других муниципалитетах", - цитирует Евраева пресс-служба. По словам губернатора, программа "помогает сделать среду ярче и ухоженнее". "А вместе с этим меняется настроение людей, повышается привлекательность населенных пунктов для их жителей и гостей", - отметил глава региона. Как сообщил министр регионального развития Ярославской области Евгений Чуркин, программа действует в регионе с 9 июня до 1 ноября 2025 года.

https://ria.ru/20250827/navigatsiya-2037903564.html

https://ria.ru/20250826/kotelnye-2037751165.html

ярославская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ярославская область, михаил евраев