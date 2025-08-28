https://ria.ru/20250828/evakuatsiya-2038016939.html

Под Геленджиком эвакуируют базу отдыха после падения обломков БПЛА

Под Геленджиком эвакуируют базу отдыха после падения обломков БПЛА - РИА Новости, 28.08.2025

Под Геленджиком эвакуируют базу отдыха после падения обломков БПЛА

Базу отдыха эвакуируют из-за задымления после падения обломков БПЛА в лесном массиве под Геленджиком, в сельской школе развернут пункт временного пребывания,... РИА Новости, 28.08.2025

2025-08-28T09:34:00+03:00

2025-08-28T09:34:00+03:00

2025-08-28T09:56:00+03:00

геленджик

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811937097_0:355:3010:2048_1920x0_80_0_0_49748d4743d78456f9c3cd6289612c75.jpg

СОЧИ, 28 авг - РИА Новости. Базу отдыха эвакуируют из-за задымления после падения обломков БПЛА в лесном массиве под Геленджиком, в сельской школе развернут пункт временного пребывания, сообщил глава курорта Алексей Богодистов."Нахожусь в Пшадском округе. Ночью в 2.30 (время совпадает с мск - ред.) в ЕДДС (единая дежурно-диспетчерская служба - ред.) поступил звонок о возгорании в лесном массиве округа из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата. В связи с задымлением и возможностью распространения огня было принято решение об эвакуации ближайшей базы отдыха. На базе сельской школы развернут пункт временного пребывания", - написал в Telegram-канале мэр Геленджика.В ликвидации возгорания участвуют пожарные расчеты, автоцистерны, Архипо-Осиповский лесопожарный центр, всего - 20 единиц техники и около 100 человек личного состава, сказал Богодистов. Он уточнил, что на место тушения лесного пожара направлен вертолет, однако боковой ветер мешает его работе.

https://ria.ru/20250828/poezda-2038006440.html

геленджик

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

геленджик, происшествия