Рейтинг@Mail.ru
Под Геленджиком эвакуируют базу отдыха после падения обломков БПЛА - РИА Новости, 28.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:34 28.08.2025 (обновлено: 09:56 28.08.2025)
https://ria.ru/20250828/evakuatsiya-2038016939.html
Под Геленджиком эвакуируют базу отдыха после падения обломков БПЛА
Под Геленджиком эвакуируют базу отдыха после падения обломков БПЛА - РИА Новости, 28.08.2025
Под Геленджиком эвакуируют базу отдыха после падения обломков БПЛА
Базу отдыха эвакуируют из-за задымления после падения обломков БПЛА в лесном массиве под Геленджиком, в сельской школе развернут пункт временного пребывания,... РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T09:34:00+03:00
2025-08-28T09:56:00+03:00
геленджик
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811937097_0:355:3010:2048_1920x0_80_0_0_49748d4743d78456f9c3cd6289612c75.jpg
СОЧИ, 28 авг - РИА Новости. Базу отдыха эвакуируют из-за задымления после падения обломков БПЛА в лесном массиве под Геленджиком, в сельской школе развернут пункт временного пребывания, сообщил глава курорта Алексей Богодистов."Нахожусь в Пшадском округе. Ночью в 2.30 (время совпадает с мск - ред.) в ЕДДС (единая дежурно-диспетчерская служба - ред.) поступил звонок о возгорании в лесном массиве округа из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата. В связи с задымлением и возможностью распространения огня было принято решение об эвакуации ближайшей базы отдыха. На базе сельской школы развернут пункт временного пребывания", - написал в Telegram-канале мэр Геленджика.В ликвидации возгорания участвуют пожарные расчеты, автоцистерны, Архипо-Осиповский лесопожарный центр, всего - 20 единиц техники и около 100 человек личного состава, сказал Богодистов. Он уточнил, что на место тушения лесного пожара направлен вертолет, однако боковой ветер мешает его работе.
https://ria.ru/20250828/poezda-2038006440.html
геленджик
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811937097_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8809fdd2c2446cfe752e4a41c5da781e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
геленджик, происшествия
Геленджик, Происшествия
Под Геленджиком эвакуируют базу отдыха после падения обломков БПЛА

В лесу под Геленджиком эвакуируют базу отдыха после падения обломков БПЛА

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНашивка сотрудника МЧС России
Нашивка сотрудника МЧС России - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Нашивка сотрудника МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СОЧИ, 28 авг - РИА Новости. Базу отдыха эвакуируют из-за задымления после падения обломков БПЛА в лесном массиве под Геленджиком, в сельской школе развернут пункт временного пребывания, сообщил глава курорта Алексей Богодистов.
"Нахожусь в Пшадском округе. Ночью в 2.30 (время совпадает с мск - ред.) в ЕДДС (единая дежурно-диспетчерская служба - ред.) поступил звонок о возгорании в лесном массиве округа из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата. В связи с задымлением и возможностью распространения огня было принято решение об эвакуации ближайшей базы отдыха. На базе сельской школы развернут пункт временного пребывания", - написал в Telegram-канале мэр Геленджика.
В ликвидации возгорания участвуют пожарные расчеты, автоцистерны, Архипо-Осиповский лесопожарный центр, всего - 20 единиц техники и около 100 человек личного состава, сказал Богодистов. Он уточнил, что на место тушения лесного пожара направлен вертолет, однако боковой ветер мешает его работе.
Железная дорога - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
В Самарской области задерживаются поезда из-за падения БПЛА
Вчера, 08:00
 
ГеленджикПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала