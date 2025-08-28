Макрон готовится к поиску нового премьера, пишет FT

Рейтинг@Mail.ru
14:24 28.08.2025
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон готовится к поиску нового премьер-министра, исходя из высокой вероятности вынесения вотума недоверия действующему главе правительства Франсуа Байру, пишет издание Financial Times со ссылкой на источники в окружении Макрона. В понедельник Байру заявил, что вопрос о доверии правительству будет поставлен на внеочередной сессии парламента 8 сентября. Голосование пройдет на фоне недовольства населения мерами экономии, представленными в законопроекте о бюджете на 2026 год. Основные оппозиционные партии уже заявили о своём намерении выразить кабмину недоверие. "Он (Макрон - ред.) уже готовится к тому, что премьер-министр Франсуа Байру, вероятно, получит вотум недоверия в следующем месяце", - говорится в статье. Издание указывает, что, несмотря на публичную поддержку Байру, французский президент советуется с политическими союзниками по вопросам дальнейших шагов после возможного ухода Байру с поста. Речь, в том числе, идет о поиске нового премьер-министра, который смог бы согласовать с парламентом принятие госбюджета на 2026 год, не спровоцировав при этом новый политический кризис. В июле премьер-министр Франции Франсуа Байру представил законопроект о бюджете на 2026 год. Он сообщил, что правительство намерено сэкономить на ряде статей бюджета 43,8 миллиарда евро, а не 40 миллиардов, как планировалось ранее. Такое решение было принято "из-за ухудшения ситуации" с безопасностью в мире, в связи с чем французское оборонное ведомство дополнительно получит 3,5 миллиарда евро. Однако при этом, согласно плану кабмина, бюджет ни одного другого министерства не вырастет, а пенсии и социальные выплаты не будут проиндексированы по инфляции. Чтобы добиться снижения бюджетного дефицита с текущих 5,4% до 4,6% ВВП в 2026 году, Байру заявил, что "французам нужно больше работать", предложив сделать два праздничных дня рабочими (премьер предложил, например, перестать считать день победы над фашизмом, отмечаемый в Европе 8 мая, официальным праздником). Он также отметил, что власти планируют ввести "взнос солидарности" для богатых граждан.
© AP Photo / Benoit TessierПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Benoit Tessier
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон готовится к поиску нового премьер-министра, исходя из высокой вероятности вынесения вотума недоверия действующему главе правительства Франсуа Байру, пишет издание Financial Times со ссылкой на источники в окружении Макрона.
В понедельник Байру заявил, что вопрос о доверии правительству будет поставлен на внеочередной сессии парламента 8 сентября. Голосование пройдет на фоне недовольства населения мерами экономии, представленными в законопроекте о бюджете на 2026 год. Основные оппозиционные партии уже заявили о своём намерении выразить кабмину недоверие.
"Он (Макрон - ред.) уже готовится к тому, что премьер-министр Франсуа Байру, вероятно, получит вотум недоверия в следующем месяце", - говорится в статье.
Издание указывает, что, несмотря на публичную поддержку Байру, французский президент советуется с политическими союзниками по вопросам дальнейших шагов после возможного ухода Байру с поста. Речь, в том числе, идет о поиске нового премьер-министра, который смог бы согласовать с парламентом принятие госбюджета на 2026 год, не спровоцировав при этом новый политический кризис.
В июле премьер-министр Франции Франсуа Байру представил законопроект о бюджете на 2026 год. Он сообщил, что правительство намерено сэкономить на ряде статей бюджета 43,8 миллиарда евро, а не 40 миллиардов, как планировалось ранее. Такое решение было принято "из-за ухудшения ситуации" с безопасностью в мире, в связи с чем французское оборонное ведомство дополнительно получит 3,5 миллиарда евро. Однако при этом, согласно плану кабмина, бюджет ни одного другого министерства не вырастет, а пенсии и социальные выплаты не будут проиндексированы по инфляции. Чтобы добиться снижения бюджетного дефицита с текущих 5,4% до 4,6% ВВП в 2026 году, Байру заявил, что "французам нужно больше работать", предложив сделать два праздничных дня рабочими (премьер предложил, например, перестать считать день победы над фашизмом, отмечаемый в Европе 8 мая, официальным праздником). Он также отметил, что власти планируют ввести "взнос солидарности" для богатых граждан.
Франсуа Байру и Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
Рейтинг популярности Макрона и Байру стал рекордно низким в истории Франции
21 июля, 00:18
 
