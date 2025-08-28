https://ria.ru/20250828/energetiki-2037993910.html

Энергетики в преддверии ВЭФ обследовали ЛЭП острова Русский

Энергетики в преддверии ВЭФ обследовали ЛЭП острова Русский - РИА Новости, 28.08.2025

Энергетики в преддверии ВЭФ обследовали ЛЭП острова Русский

Энергетики в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ) обследовали кабельные линии связи питающих подстанций материковой части Владивостока и острова... РИА Новости, 28.08.2025

2025-08-28T04:35:00+03:00

2025-08-28T04:35:00+03:00

2025-08-28T04:35:00+03:00

владивосток

русский (остров)

дальневосточный федеральный университет

россети

восточный экономический форум (вэф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865372526_649:0:4290:2048_1920x0_80_0_0_3d02d6b29f848f0186845042a33d5ae0.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 28 авг – РИА Новости. Энергетики в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ) обследовали кабельные линии связи питающих подстанций материковой части Владивостока и острова Русский, сообщил РИА Новости представитель филиала ПАО "Россети" – МЭС Востока. "Филиал ПАО "Россети" – МЭС Востока завершил обследование кабельных участков магистральных энерготранзитов, проходящих по территории Владивостока. Особое внимание энергетики уделили линиям, которые обеспечивают энергетические связи питающих подстанций материковой части Владивостока и острова Русский, где в сентябре пройдут мероприятия Восточного экономического форума. В результате подтверждена надежность инфраструктуры", - сказал собеседник агентства. По его словам, специалисты проверили основную изоляцию и целостность наружной оболочки кабеля, защищающей его от проникновений воды и механических повреждений. Это важно для участков ЛЭП, проложенных под водой через пролив Босфор Восточный. От них зависит электроснабжение учебных корпусов и кампусов Дальневосточного федерального университета, где традиционно проходит ВЭФ. Кроме того, были обследованы кабельные участки ЛЭП, задействованных в выдаче мощности Владивостокской ТЭЦ-2 и Артемовской ТЭЦ, питающих инфраструктуру международного аэропорта Владивосток, территории опережающего развития "Приморье", добавили в ПАО. Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250822/vef-2036893979.html

https://ria.ru/20250826/vef-2025-2037611440.html

владивосток

русский (остров)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владивосток, русский (остров), дальневосточный федеральный университет, россети, восточный экономический форум (вэф)