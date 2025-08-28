https://ria.ru/20250828/ekaterinburg-2038064995.html

В Екатеринбурге девушку обвинили в растлении младшего брата

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 авг — РИА Новости. Жительница Екатеринбурга стала фигуранткой уголовного дела о растлении ее младшего брата, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов региона. "Сегодня рассматривалась апелляционная жалоба на меру пресечения. По итогам рассмотрения суд оставил постановление суда первой инстанции без изменения. Обвиняемая останется под стражей по 7 октября", — сказали там. Женщину обвиняют по статье "Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста", уточнили в пресс-службе.В региональном управлении Следственного комитета от комментариев воздержались.По сведениям "Комсомольской правды", 27-летняя официантка вступила в половую связь со своим младшим братом. Причем, как утверждает родственница обвиняемой, она действовала якобы по принуждению — ее могли шантажировать.

