12:27 28.08.2025 (обновлено: 13:52 28.08.2025)
В Екатеринбурге девушку обвинили в растлении младшего брата
В Екатеринбурге девушку обвинили в растлении младшего брата
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 авг — РИА Новости. Жительница Екатеринбурга стала фигуранткой уголовного дела о растлении ее младшего брата, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов региона. "Сегодня рассматривалась апелляционная жалоба на меру пресечения. По итогам рассмотрения суд оставил постановление суда первой инстанции без изменения. Обвиняемая останется под стражей по 7 октября", — сказали там. Женщину обвиняют по статье "Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста", уточнили в пресс-службе.В региональном управлении Следственного комитета от комментариев воздержались.По сведениям "Комсомольской правды", 27-летняя официантка вступила в половую связь со своим младшим братом. Причем, как утверждает родственница обвиняемой, она действовала якобы по принуждению — ее могли шантажировать.
В Екатеринбурге девушку обвинили в растлении младшего брата

В Екатеринбурге девушку отправили под арест по делу о растлении младшего брата

© Sputnik / Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкНаручники
Наручники. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 авг — РИА Новости. Жительница Екатеринбурга стала фигуранткой уголовного дела о растлении ее младшего брата, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов региона.
"Сегодня рассматривалась апелляционная жалоба на меру пресечения. По итогам рассмотрения суд оставил постановление суда первой инстанции без изменения. Обвиняемая останется под стражей по 7 октября", — сказали там.
Женщину обвиняют по статье "Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста", уточнили в пресс-службе.
В региональном управлении Следственного комитета от комментариев воздержались.
По сведениям "Комсомольской правды", 27-летняя официантка вступила в половую связь со своим младшим братом. Причем, как утверждает родственница обвиняемой, она действовала якобы по принуждению — ее могли шантажировать.
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
В Калининградской области девочка отравилась алкоголем в лагере
25 августа, 19:18
 
