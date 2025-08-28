https://ria.ru/20250828/efimov-2038019366.html

Ефимов: 56 километров дорог построят и реконструируют в Москве в рамках КРТ

Ефимов: 56 километров дорог построят и реконструируют в Москве в рамках КРТ - РИА Новости, 28.08.2025

Ефимов: 56 километров дорог построят и реконструируют в Москве в рамках КРТ

28.08.2025

МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. В Москве в рамках реализации программы КРТ возведут и реконструируют почти 56 километров дорог, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."В границах проектов КРТ и на прилегающих участках, по которым уже утверждена планировочная документация, в совокупности появится почти 56 километров дорог местного, районного и общегородского значения, а именно свыше 36 километров будет построено и около 20 километров – реконструировано. Это вдвое больше, чем было утверждено в рамках ППТ по итогам прошлого года", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что кроме дорог, в рамках некоторых проектов КРТ построят искусственные сооружения. Так, в бывшей промзоне Братцево появится шесть наземных пешеходных переходов. Помимо этого, в Некрасовке построят мост через реку Пехорку. Его длина составит 50 метров.Больше всего дорог в рамках проектов КРТ возведут на юго-востоке Москвы – более 17,6 километра. Из них 14,7 километра появится в Некрасовке. Здесь проложат магистральную улицу общегородского значения, а также возведут и реконструируют девять улиц районного и около 30 – местного значения, добавляется в пресс-релизе.Помимо этого, в бывшей промзоне "Южный порт" возведут боковой проезд улицы Коломникова протяженностью 430 метров.

