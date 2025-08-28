Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: 56 километров дорог построят и реконструируют в Москве в рамках КРТ
28.08.2025
Ефимов: 56 километров дорог построят и реконструируют в Москве в рамках КРТ
2025-08-28T11:12:00+03:00
2025-08-28T11:12:00+03:00
МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. В Москве в рамках реализации программы КРТ возведут и реконструируют почти 56 километров дорог, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."В границах проектов КРТ и на прилегающих участках, по которым уже утверждена планировочная документация, в совокупности появится почти 56 километров дорог местного, районного и общегородского значения, а именно свыше 36 километров будет построено и около 20 километров – реконструировано. Это вдвое больше, чем было утверждено в рамках ППТ по итогам прошлого года", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что кроме дорог, в рамках некоторых проектов КРТ построят искусственные сооружения. Так, в бывшей промзоне Братцево появится шесть наземных пешеходных переходов. Помимо этого, в Некрасовке построят мост через реку Пехорку. Его длина составит 50 метров.Больше всего дорог в рамках проектов КРТ возведут на юго-востоке Москвы – более 17,6 километра. Из них 14,7 километра появится в Некрасовке. Здесь проложат магистральную улицу общегородского значения, а также возведут и реконструируют девять улиц районного и около 30 – местного значения, добавляется в пресс-релизе.Помимо этого, в бывшей промзоне "Южный порт" возведут боковой проезд улицы Коломникова протяженностью 430 метров.
2025
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. В Москве в рамках реализации программы КРТ возведут и реконструируют почти 56 километров дорог, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"В границах проектов КРТ и на прилегающих участках, по которым уже утверждена планировочная документация, в совокупности появится почти 56 километров дорог местного, районного и общегородского значения, а именно свыше 36 километров будет построено и около 20 километров – реконструировано. Это вдвое больше, чем было утверждено в рамках ППТ по итогам прошлого года", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что кроме дорог, в рамках некоторых проектов КРТ построят искусственные сооружения. Так, в бывшей промзоне Братцево появится шесть наземных пешеходных переходов. Помимо этого, в Некрасовке построят мост через реку Пехорку. Его длина составит 50 метров.
Больше всего дорог в рамках проектов КРТ возведут на юго-востоке Москвы – более 17,6 километра. Из них 14,7 километра появится в Некрасовке. Здесь проложат магистральную улицу общегородского значения, а также возведут и реконструируют девять улиц районного и около 30 – местного значения, добавляется в пресс-релизе.
Помимо этого, в бывшей промзоне "Южный порт" возведут боковой проезд улицы Коломникова протяженностью 430 метров.
 
