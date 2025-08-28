Рейтинг@Mail.ru
Индийская армия заявила о ликвидации двух террористов в Джамму и Кашмире
07:43 28.08.2025
Индийская армия заявила о ликвидации двух террористов в Джамму и Кашмире
Индийская армия заявила о ликвидации двух террористов в Джамму и Кашмире - РИА Новости, 28.08.2025
Индийская армия заявила о ликвидации двух террористов в Джамму и Кашмире
Два террориста были ликвидированы при попытке проникновения через линию контроля в индийской союзной территории Джамму и Кашмир, сообщила армия Индии в четверг. РИА Новости, 28.08.2025
НЬЮ-ДЕЛИ, 28 авг – РИА Новости. Два террориста были ликвидированы при попытке проникновения через линию контроля в индийской союзной территории Джамму и Кашмир, сообщила армия Индии в четверг. "На основе разведданных, предоставленных полицией Джамму и Кашмира о вероятной попытке проникновения, индийская армия и полиция Джамму и Кашмира начали совместную операцию в секторе Гурез", — сообщил армейский корпус "Чинар" в соцсети X. Армия заявила, что пограничные войска заметили подозрительную активность и отразили проникновение нарушителей, в результате чего террористы открыли беспорядочный огонь. "Войска открыли эффективный огонь, нейтрализовав двух террористов", — сообщила армия, отметив, что операция продолжается.
Индийская армия заявила о ликвидации двух террористов в Джамму и Кашмире

В Индии ликвидировали двух террористов, пытавшихся проникнуть в Джамму и Кашмир

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 авг – РИА Новости. Два террориста были ликвидированы при попытке проникновения через линию контроля в индийской союзной территории Джамму и Кашмир, сообщила армия Индии в четверг.
"На основе разведданных, предоставленных полицией Джамму и Кашмира о вероятной попытке проникновения, индийская армия и полиция Джамму и Кашмира начали совместную операцию в секторе Гурез", — сообщил армейский корпус "Чинар" в соцсети X.
Армия заявила, что пограничные войска заметили подозрительную активность и отразили проникновение нарушителей, в результате чего террористы открыли беспорядочный огонь.
"Войска открыли эффективный огонь, нейтрализовав двух террористов", — сообщила армия, отметив, что операция продолжается.
