https://ria.ru/20250828/dzhammu-2038004622.html

Индийская армия заявила о ликвидации двух террористов в Джамму и Кашмире

Индийская армия заявила о ликвидации двух террористов в Джамму и Кашмире - РИА Новости, 28.08.2025

Индийская армия заявила о ликвидации двух террористов в Джамму и Кашмире

Два террориста были ликвидированы при попытке проникновения через линию контроля в индийской союзной территории Джамму и Кашмир, сообщила армия Индии в четверг. РИА Новости, 28.08.2025

2025-08-28T07:43:00+03:00

2025-08-28T07:43:00+03:00

2025-08-28T07:43:00+03:00

в мире

джамму

кашмир

индия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147908/64/1479086444_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_e70a1e42d0518c735677482916ddbc7f.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 авг – РИА Новости. Два террориста были ликвидированы при попытке проникновения через линию контроля в индийской союзной территории Джамму и Кашмир, сообщила армия Индии в четверг. "На основе разведданных, предоставленных полицией Джамму и Кашмира о вероятной попытке проникновения, индийская армия и полиция Джамму и Кашмира начали совместную операцию в секторе Гурез", — сообщил армейский корпус "Чинар" в соцсети X. Армия заявила, что пограничные войска заметили подозрительную активность и отразили проникновение нарушителей, в результате чего террористы открыли беспорядочный огонь. "Войска открыли эффективный огонь, нейтрализовав двух террористов", — сообщила армия, отметив, что операция продолжается.

https://ria.ru/20250513/kashmir-2016705392.html

джамму

кашмир

индия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, джамму, кашмир, индия