Индийская армия заявила о ликвидации двух террористов в Джамму и Кашмире
Индийская армия заявила о ликвидации двух террористов в Джамму и Кашмире
2025-08-28T07:43:00+03:00
2025-08-28T07:43:00+03:00
2025-08-28T07:43:00+03:00
НЬЮ-ДЕЛИ, 28 авг – РИА Новости. Два террориста были ликвидированы при попытке проникновения через линию контроля в индийской союзной территории Джамму и Кашмир, сообщила армия Индии в четверг. "На основе разведданных, предоставленных полицией Джамму и Кашмира о вероятной попытке проникновения, индийская армия и полиция Джамму и Кашмира начали совместную операцию в секторе Гурез", — сообщил армейский корпус "Чинар" в соцсети X. Армия заявила, что пограничные войска заметили подозрительную активность и отразили проникновение нарушителей, в результате чего террористы открыли беспорядочный огонь. "Войска открыли эффективный огонь, нейтрализовав двух террористов", — сообщила армия, отметив, что операция продолжается.
