https://ria.ru/20250828/dvizhenie-2038004482.html
В Волгоградской области возобновили движение поездов после падения БПЛА
В Волгоградской области возобновили движение поездов после падения БПЛА - РИА Новости, 28.08.2025
В Волгоградской области возобновили движение поездов после падения БПЛА
Движение поездов через станцию Петров Вал в Волгоградской области, приостановленное из-за возгорания после падения обломков БПЛА, возобновлено, сообщает... РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T07:42:00+03:00
2025-08-28T07:42:00+03:00
2025-08-28T07:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
волгоградская область
волгоград
нижневартовск
андрей бочаров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151071/41/1510714145_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c35eec68a245eb56c3e8004b7f50eb5d.jpg
ВОЛГОГРАД, 28 авг - РИА Новости. Движение поездов через станцию Петров Вал в Волгоградской области, приостановленное из-за возгорания после падения обломков БПЛА, возобновлено, сообщает Приволжская железная дорога (ПривЖД) в своем Telegram-канале. Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщал, что техническое строение локомотивного депо загорелось из-за обломков БПЛА в Петровом Вале. По данным ПривЖД, движение поездов на станции было приостановлено. "Движение поездов через станцию Петров Вал возобновлено. Все поезда следуют по своим маршрутам", - говорится в сообщении ПривЖД. По данным компании, в данный момент в пути задерживаются четыре пассажирских поезда: Волгоград - Нижневартовск, Имеретинский Курорт - Саратов, Новокузнецк - Анапа, Уфа - Имеретинский Курорт. Задержка составляет менее одного часа.
https://ria.ru/20250821/poezda-2036638155.html
волгоградская область
волгоград
нижневартовск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151071/41/1510714145_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ed878cfeccfaedef04dcbf5ea3ac9096.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, волгоградская область, волгоград, нижневартовск, андрей бочаров
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Волгоградская область, Волгоград, Нижневартовск, Андрей Бочаров
В Волгоградской области возобновили движение поездов после падения БПЛА
В Волгоградской области возобновили движение поездов через станцию Петров Вал