В Волгоградской области возобновили движение поездов после падения БПЛА

ВОЛГОГРАД, 28 авг - РИА Новости. Движение поездов через станцию Петров Вал в Волгоградской области, приостановленное из-за возгорания после падения обломков БПЛА, возобновлено, сообщает Приволжская железная дорога (ПривЖД) в своем Telegram-канале. Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщал, что техническое строение локомотивного депо загорелось из-за обломков БПЛА в Петровом Вале. По данным ПривЖД, движение поездов на станции было приостановлено. "Движение поездов через станцию Петров Вал возобновлено. Все поезда следуют по своим маршрутам", - говорится в сообщении ПривЖД. По данным компании, в данный момент в пути задерживаются четыре пассажирских поезда: Волгоград - Нижневартовск, Имеретинский Курорт - Саратов, Новокузнецк - Анапа, Уфа - Имеретинский Курорт. Задержка составляет менее одного часа.

