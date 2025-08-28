Рейтинг@Mail.ru
В Волгоградской области возобновили движение поездов после падения БПЛА - РИА Новости, 28.08.2025
Специальная военная операция на Украине
 
07:42 28.08.2025
В Волгоградской области возобновили движение поездов после падения БПЛА
В Волгоградской области возобновили движение поездов после падения БПЛА - РИА Новости, 28.08.2025
В Волгоградской области возобновили движение поездов после падения БПЛА
Движение поездов через станцию Петров Вал в Волгоградской области, приостановленное из-за возгорания после падения обломков БПЛА, возобновлено, сообщает... РИА Новости, 28.08.2025
ВОЛГОГРАД, 28 авг - РИА Новости. Движение поездов через станцию Петров Вал в Волгоградской области, приостановленное из-за возгорания после падения обломков БПЛА, возобновлено, сообщает Приволжская железная дорога (ПривЖД) в своем Telegram-канале. Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщал, что техническое строение локомотивного депо загорелось из-за обломков БПЛА в Петровом Вале. По данным ПривЖД, движение поездов на станции было приостановлено. "Движение поездов через станцию Петров Вал возобновлено. Все поезда следуют по своим маршрутам", - говорится в сообщении ПривЖД. По данным компании, в данный момент в пути задерживаются четыре пассажирских поезда: Волгоград - Нижневартовск, Имеретинский Курорт - Саратов, Новокузнецк - Анапа, Уфа - Имеретинский Курорт. Задержка составляет менее одного часа.
В Волгоградской области возобновили движение поездов после падения БПЛА

В Волгоградской области возобновили движение поездов через станцию Петров Вал

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПассажирский поезд
Пассажирский поезд. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 28 авг - РИА Новости. Движение поездов через станцию Петров Вал в Волгоградской области, приостановленное из-за возгорания после падения обломков БПЛА, возобновлено, сообщает Приволжская железная дорога (ПривЖД) в своем Telegram-канале.
Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщал, что техническое строение локомотивного депо загорелось из-за обломков БПЛА в Петровом Вале. По данным ПривЖД, движение поездов на станции было приостановлено.
"Движение поездов через станцию Петров Вал возобновлено. Все поезда следуют по своим маршрутам", - говорится в сообщении ПривЖД.
По данным компании, в данный момент в пути задерживаются четыре пассажирских поезда: Волгоград - Нижневартовск, Имеретинский Курорт - Саратов, Новокузнецк - Анапа, Уфа - Имеретинский Курорт. Задержка составляет менее одного часа.
Пассажирский поезд - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
Движение поездов в Воронежской области после падения БПЛА восстановили
21 августа, 07:14
 
