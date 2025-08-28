В Волгоградской области после падения БПЛА приостановили движение поездов

https://ria.ru/20250828/dvizhenie-2038000282.html

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Движение поездов через станцию Петров Вал в Волгоградской области приостановлено из-за возгорания после падения обломков БПЛА, сообщается в Telegram-канале Приволжской железной дороги — филиала ОАО "РЖД". "На станции Петров Вал Волгоградской области в связи с падением обломков БПЛА произошло возгорание здания, не относящегося к пассажирской инфраструктуре", — говорится в сообщении.По предварительным данным, пострадавших нет. Движение поездов через станцию Петров Вал приостановлено, идет обследование инфраструктуры."Возможна задержка пассажирских поездов", — предупредили в РЖД.Для координации работ по ликвидации последствий ЧП на Приволжской железной дороге создали оперативный штаб.Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что из-за обломков БПЛА в Петровом Вале загорелось техническое строение локомотивного депо, пожар потушили.В ответ на атаки ВСУ российские войска используют высокоточное оружие воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотники для ударов исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

