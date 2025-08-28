Рейтинг@Mail.ru
Полиция задержала дебошира, из-за которого самолет вынужденно сел в Омске
14:48 28.08.2025
Полиция задержала дебошира, из-за которого самолет вынужденно сел в Омске
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Полицейские задержали пьяного дебошира, из-за которого самолет, следующий рейсом Москва - Барнаул, совершил вынужденную посадку в Омске, возбуждено уголовное дело, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "Мои коллеги из транспортной полиции задержали агрессивного пассажира авиарейса Москва – Барнаул", - написала Волк в Telegram-канале. В дежурную часть Омского линейного управления МВД России поступило сообщение о вынужденной посадке самолета, следующего рейсом Москва – Барнаул, в аэропорту Омска из-за неадекватного поведения одного из пассажиров. Прибывшие к авиалайнеру полицейские выяснили, что 45-летний житель Подмосковья, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вел себя агрессивно, мешал работе экипажа и провоцировал конфликт с другими пассажирами, угрожая им физической расправой. При этом мужчина использовал ненормативную лексику. В дальнейшем он перестал ориентироваться в окружающей обстановке. В связи с возникшей угрозой безопасности полета командир экипажа принял решение о вынужденной посадке самолета. "В дальнейшем он перестал ориентироваться в окружающей обстановке. В связи с возникшей угрозой безопасности полета командир экипажа принял решение о вынужденной посадке самолета", - отметила Волк. Сотрудники полиции задержали правонарушителя и доставили его в дежурную часть. В отношении авиадебошира составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения). "В отделе полиции мужчина вел себя неадекватно и пытался нанести удары одному из сотрудников органов внутренних дел", - добавила Волк. В итоге в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по пункту "в" части первой статьи 213 УК РФ (Хулиганство), заключили в ведомстве.
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Полицейские задержали пьяного дебошира, из-за которого самолет, следующий рейсом Москва - Барнаул, совершил вынужденную посадку в Омске, возбуждено уголовное дело, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Мои коллеги из транспортной полиции задержали агрессивного пассажира авиарейса Москва – Барнаул", - написала Волк в Telegram-канале.
В дежурную часть Омского линейного управления МВД России поступило сообщение о вынужденной посадке самолета, следующего рейсом Москва – Барнаул, в аэропорту Омска из-за неадекватного поведения одного из пассажиров.
Прибывшие к авиалайнеру полицейские выяснили, что 45-летний житель Подмосковья, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вел себя агрессивно, мешал работе экипажа и провоцировал конфликт с другими пассажирами, угрожая им физической расправой. При этом мужчина использовал ненормативную лексику. В дальнейшем он перестал ориентироваться в окружающей обстановке. В связи с возникшей угрозой безопасности полета командир экипажа принял решение о вынужденной посадке самолета.
"В дальнейшем он перестал ориентироваться в окружающей обстановке. В связи с возникшей угрозой безопасности полета командир экипажа принял решение о вынужденной посадке самолета", - отметила Волк.
Сотрудники полиции задержали правонарушителя и доставили его в дежурную часть. В отношении авиадебошира составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения).
"В отделе полиции мужчина вел себя неадекватно и пытался нанести удары одному из сотрудников органов внутренних дел", - добавила Волк.
В итоге в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по пункту "в" части первой статьи 213 УК РФ (Хулиганство), заключили в ведомстве.
