Полиция задержала дебошира, из-за которого самолет вынужденно сел в Омске

Полиция задержала дебошира, из-за которого самолет вынужденно сел в Омске

2025-08-28T14:48:00+03:00

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Полицейские задержали пьяного дебошира, из-за которого самолет, следующий рейсом Москва - Барнаул, совершил вынужденную посадку в Омске, возбуждено уголовное дело, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "Мои коллеги из транспортной полиции задержали агрессивного пассажира авиарейса Москва – Барнаул", - написала Волк в Telegram-канале. В дежурную часть Омского линейного управления МВД России поступило сообщение о вынужденной посадке самолета, следующего рейсом Москва – Барнаул, в аэропорту Омска из-за неадекватного поведения одного из пассажиров. Прибывшие к авиалайнеру полицейские выяснили, что 45-летний житель Подмосковья, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вел себя агрессивно, мешал работе экипажа и провоцировал конфликт с другими пассажирами, угрожая им физической расправой. При этом мужчина использовал ненормативную лексику. В дальнейшем он перестал ориентироваться в окружающей обстановке. В связи с возникшей угрозой безопасности полета командир экипажа принял решение о вынужденной посадке самолета. "В дальнейшем он перестал ориентироваться в окружающей обстановке. В связи с возникшей угрозой безопасности полета командир экипажа принял решение о вынужденной посадке самолета", - отметила Волк. Сотрудники полиции задержали правонарушителя и доставили его в дежурную часть. В отношении авиадебошира составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения). "В отделе полиции мужчина вел себя неадекватно и пытался нанести удары одному из сотрудников органов внутренних дел", - добавила Волк. В итоге в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по пункту "в" части первой статьи 213 УК РФ (Хулиганство), заключили в ведомстве.

