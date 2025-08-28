https://ria.ru/20250828/chernigov-2038034798.html

ВС России ударили по складам боеприпасов ВСУ в Чернигове

ВС России ударили по складам боеприпасов ВСУ в Чернигове

ДОНЕЦК, 28 авг – РИА Новости. Военный аэродром, предварительно, поражен на окраине Чернигова на севере Украины, под удар также попали склады боеприпасов и пункты дислокации подразделений ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на местных жителей. "Чернигов — крупный центр управления и логистики. Удары по городу поразили склады боеприпасов, пункты дислокации подразделений, линии связи и транспортные узлы. По сообщениям местных жителей, военный аэродром "Певцы" получил хороший удар с мощной детонацией", - сказал Лебедев.

