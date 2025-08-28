https://ria.ru/20250828/chernigov-2038034798.html
ВС России ударили по складам боеприпасов ВСУ в Чернигове
ВС России ударили по складам боеприпасов ВСУ в Чернигове - РИА Новости, 28.08.2025
ВС России ударили по складам боеприпасов ВСУ в Чернигове
Военный аэродром, предварительно, поражен на окраине Чернигова на севере Украины, под удар также попали склады боеприпасов и пункты дислокации подразделений... РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T10:54:00+03:00
2025-08-28T10:54:00+03:00
2025-08-28T10:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
чернигов
украина
сергей лебедев
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034573289_0:103:2265:1377_1920x0_80_0_0_e5540f99166fbeb67d9db6def31abc05.jpg
ДОНЕЦК, 28 авг – РИА Новости. Военный аэродром, предварительно, поражен на окраине Чернигова на севере Украины, под удар также попали склады боеприпасов и пункты дислокации подразделений ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на местных жителей. "Чернигов — крупный центр управления и логистики. Удары по городу поразили склады боеприпасов, пункты дислокации подразделений, линии связи и транспортные узлы. По сообщениям местных жителей, военный аэродром "Певцы" получил хороший удар с мощной детонацией", - сказал Лебедев.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
чернигов
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034573289_147:0:2119:1479_1920x0_80_0_0_04006dde0a66103819a9423bca29a11c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чернигов, украина, сергей лебедев, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Чернигов, Украина, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
ВС России ударили по складам боеприпасов ВСУ в Чернигове
ВС РФ могли поразить военный аэродром "Певцы" в Чернигове