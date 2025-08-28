Рейтинг@Mail.ru
СМИ: США и Британия пытались найти якобы российскую подлодку
28.08.2025
СМИ: США и Британия пытались найти якобы российскую подлодку
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Великобритания, Норвегия и США два дня пытались найти якобы российскую подлодку в Норвежском море, утверждает британский таблоид The Sun со ссылкой на источники."Судя по всему, операция началась около семи часов вечера в воскресенье и продолжалась почти 48 часов", — говорится в материале.Как утверждает издание, в операции были задействованы противолодочные самолеты P-8A Poseidon ВВС Британии и США, а также норвежские ВВС."Министерство обороны подтвердило, что это была операция, а не учения, но отказалось разглашать подробности", — сообщается в статьеО результатах поисков ничего не сообщается.Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что Российская Федерация никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
СМИ: США и Британия пытались найти якобы российскую подлодку

Sun: три страны НАТО два дня искали в Норвежском море якобы российскую подлодку

Военные корабли ВМФ Великобритании
Военные корабли ВМФ Великобритании - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
CC BY-SA 2.0 / Defence Images / RFA GOLD ROVER and HMS LANCASTER
Военные корабли ВМФ Великобритании. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Великобритания, Норвегия и США два дня пытались найти якобы российскую подлодку в Норвежском море, утверждает британский таблоид The Sun со ссылкой на источники.
"Судя по всему, операция началась около семи часов вечера в воскресенье и продолжалась почти 48 часов", — говорится в материале.
Как утверждает издание, в операции были задействованы противолодочные самолеты P-8A Poseidon ВВС Британии и США, а также норвежские ВВС.
"Министерство обороны подтвердило, что это была операция, а не учения, но отказалось разглашать подробности", — сообщается в статье
О результатах поисков ничего не сообщается.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что Российская Федерация никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
