СМИ: США и Британия пытались найти якобы российскую подлодку
2025-08-28T01:50:00+03:00
в мире
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Великобритания, Норвегия и США два дня пытались найти якобы российскую подлодку в Норвежском море, утверждает британский таблоид The Sun со ссылкой на источники."Судя по всему, операция началась около семи часов вечера в воскресенье и продолжалась почти 48 часов", — говорится в материале.Как утверждает издание, в операции были задействованы противолодочные самолеты P-8A Poseidon ВВС Британии и США, а также норвежские ВВС."Министерство обороны подтвердило, что это была операция, а не учения, но отказалось разглашать подробности", — сообщается в статьеО результатах поисков ничего не сообщается.Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что Российская Федерация никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
в мире, сша, россия, великобритания, нато, boeing p-8a poseidon
