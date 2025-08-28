https://ria.ru/20250828/bpla-2038059561.html
Украинский БПЛА уничтожил гражданский грузовик в ЛНР
ЛУГАНСК, 28 авг – РИА Новости. Украинский БПЛА уничтожил гражданский грузовой автомобиль в ЛНР, жертв и пострадавших нет, сообщили РИА Новости в силовых структурах. "Противник продолжает бить по гражданской инфраструктуре. 27 августа был нанесен удар БПЛА по гражданскому грузовику в селе Воеводовка по улице Кооперативной. В результате удара автомобиль и нежилое домостроение на улице Кооперативной уничтожены огнем", - сказал собеседник. Жертв и пострадавших нет, добавил он.
