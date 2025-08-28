https://ria.ru/20250828/bpla-2038059561.html

Украинский БПЛА уничтожил гражданский грузовик в ЛНР

2025-08-28T12:20:00+03:00

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010699643_0:53:2090:1230_1920x0_80_0_0_28991c185b9b5f0691cbefc7699bee8d.jpg

ЛУГАНСК, 28 авг – РИА Новости. Украинский БПЛА уничтожил гражданский грузовой автомобиль в ЛНР, жертв и пострадавших нет, сообщили РИА Новости в силовых структурах. "Противник продолжает бить по гражданской инфраструктуре. 27 августа был нанесен удар БПЛА по гражданскому грузовику в селе Воеводовка по улице Кооперативной. В результате удара автомобиль и нежилое домостроение на улице Кооперативной уничтожены огнем", - сказал собеседник. Жертв и пострадавших нет, добавил он.

луганская народная республика

2025

