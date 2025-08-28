https://ria.ru/20250828/bot-2038090796.html

Чат-бот ПСБ поможет бизнесу с продвижением в соцсетях и подбором кадров

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. У бизнес-ассистента "Катюша" появилось две новые функции, теперь чат-бот помогает предпринимателям создавать контент-план для сайта, соцсетей и других каналов, а также готовит описание вакансий для поиска новых сотрудников в команду, сообщает пресс-служба ПСБ. ИИ-помощник научился составлять персонализированный контент-план на месяц для продвижения бизнеса с учетом особенностей площадки размещения – сайт, блог или соцсеть, регулярности публикаций и целевой аудитории. При выстраивании плана он отталкивается от ключевой цели, которой хочет достичь компания – например, увеличить продажи, привлечь новых клиентов или повысить узнаваемость бренда. В области продвижения бизнеса чат-бот также может подготовить заголовок рекламного текста, написать пост для соцсетей и подобрать хештэги под товар или услугу. У бизнес-ассистента расширились возможности и в сфере подбора персонала: он поможет предпринимателю создать описание вакансии, уточнив требования к кандидату, условия работы, состав социального пакета и другие детали. Также ИИ-помощник может проанализировать резюме кандидата и подготовить вопросы для интервью с соискателем. "Мы проанализировали запросы предпринимателей к чат-боту за последние два месяца и увидели, что создание качественного описания вакансий и разработка эффективных контент-планов стабильно входят в топ-5 наиболее востребованных услуг. Теперь в бизнес-ассистент "Катюша" интегрированы новые опции, которые будут пользоваться спросом благодаря автоматизации рутинных бизнес-процессов и увеличению скорости работы. Так, использование искусственного интеллекта позволяет подготовить контент-план и описание вакансий в 5-10 раз быстрее, чем вручную", — отметил заместитель директора департамента электронного бизнеса малого и среднего предпринимательства ПСБ Дмитрий Шенберг, его слова приводит пресс-служба. Помимо подбора персонала и продвижения бизнеса, чат-бот ПСБ может помочь селлерам маркетплейсов и интернет-предпринимателям закрыть рутинные задачи, связанные с онлайн-торговлей. В частности, составить описание товара или услуги, подобрать ключевые слова, подготовить ответ на вопрос покупателя или на отзыв, оставленный на сайте.

