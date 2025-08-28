Екатеринбургскую блогершу, обвиняемую в мошенничестве, отправили в СИЗО
Обвиняемую в мошенничестве Екатеринбургскую блогершу Уланову отправили в СИЗО
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 авг – РИА Новости. Предпринимательнице и бьюти-блогерше Екатерине Улановой из Екатеринбурга, обвиняемой в мошенничестве в особо крупном размере, ужесточили меру пресечения с домашнего ареста на заключение в СИЗО, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
"Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга рассмотрел ходатайство об изменении Екатерине Улановой меры пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу. Поводом для обращения в суд послужило нарушение обвиняемой одного из ранее установленных судебных запретов… Суд заключил Уланову под стражу по 1 декабря", – рассказали в инстанции.
В пресс-службе уточнили, что Уланова обвиняется в совершении серии хищений в крупном и особо крупном размере.
Ранее региональное управление СК РФ информировало, что против владельцев онлайн-магазина "Уланова-бюро" возбуждено уголовное дело о мошенничестве. По версии следствия, Уланова и ее супруг долгое время похищали у покупателей деньги под предлогом оплаты поставки мобильных телефонов, бытовой техники, косметики и других товаров.
В декабре 2023 года фигурантке была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста с установлением ряда запретов, в том числе на пользование интернетом, также ей запрещено было выходить из квартиры с 22.00 до 06.00 и общаться с потерпевшими. Ее мужа отправили под подписку о невыезде, а правоохранители устанавливали точное количество обманутых и сумму ущерба.
