Белоусову показали систему автоматического полета дронов без оператора
Белоусову показали систему автоматического полета дронов без оператора - РИА Новости, 28.08.2025
Белоусову показали систему автоматического полета дронов без оператора
Командование группировки "Центр" продемонстрировало министру обороны РФ Андрею Белоусову систему, обеспечивающую автоматический полет дронов по заданным... РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T14:36:00+03:00
2025-08-28T14:36:00+03:00
2025-08-28T14:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
андрей белоусов
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Командование группировки "Центр" продемонстрировало министру обороны РФ Андрею Белоусову систему, обеспечивающую автоматический полет дронов по заданным координатам без участия оператора, сообщило в четверг Минобороны РФ. Глава военного ведомства проинспектировал группировку войск "Центр". "Андрею Белоусову продемонстрировали систему, обеспечивающую автоматический полет БПЛА и их группы по заданным координатам без участия оператора", - говорится в сообщении. Также министру представили наземные робототехнические комплексы, выполняющие задачи по доставке материально-технических средств и провизии личному составу на линию боевого соприкосновения, дистанционному минированию местности, установке невзрывных заграждений, уничтожению укреплений и живой силы противника с использованием кумулятивного заряда большой мощности. Белоусов поблагодарил командование и личный состав соединения за высокие результаты боевой работы и вручил государственные награды военнослужащим, проявившим отвагу, мужество и героизм при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции.
россия
Белоусову показали систему автоматического полета дронов без оператора
Белоусову показали систему автоматического полёта дронов по заданным координатам
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Командование группировки "Центр" продемонстрировало министру обороны РФ Андрею Белоусову систему, обеспечивающую автоматический полет дронов по заданным координатам без участия оператора, сообщило в четверг Минобороны РФ.
Глава военного ведомства проинспектировал группировку войск "Центр".
"Андрею Белоусову
продемонстрировали систему, обеспечивающую автоматический полет БПЛА и их группы по заданным координатам без участия оператора", - говорится в сообщении.
Также министру представили наземные робототехнические комплексы, выполняющие задачи по доставке материально-технических средств и провизии личному составу на линию боевого соприкосновения, дистанционному минированию местности, установке невзрывных заграждений, уничтожению укреплений и живой силы противника с использованием кумулятивного заряда большой мощности.
Белоусов поблагодарил командование и личный состав соединения за высокие результаты боевой работы и вручил государственные награды военнослужащим, проявившим отвагу, мужество и героизм при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции.