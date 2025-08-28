https://ria.ru/20250828/belousov-2038104020.html

Белоусову показали систему автоматического полета дронов без оператора

Белоусову показали систему автоматического полета дронов без оператора - РИА Новости, 28.08.2025

Белоусову показали систему автоматического полета дронов без оператора

Командование группировки "Центр" продемонстрировало министру обороны РФ Андрею Белоусову систему, обеспечивающую автоматический полет дронов по заданным... РИА Новости, 28.08.2025

2025-08-28T14:36:00+03:00

2025-08-28T14:36:00+03:00

2025-08-28T14:37:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

андрей белоусов

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/14/2006216931_0:0:2655:1494_1920x0_80_0_0_26f8ab52d432a6469bc0752c222b1ebb.jpg

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Командование группировки "Центр" продемонстрировало министру обороны РФ Андрею Белоусову систему, обеспечивающую автоматический полет дронов по заданным координатам без участия оператора, сообщило в четверг Минобороны РФ. Глава военного ведомства проинспектировал группировку войск "Центр". "Андрею Белоусову продемонстрировали систему, обеспечивающую автоматический полет БПЛА и их группы по заданным координатам без участия оператора", - говорится в сообщении. Также министру представили наземные робототехнические комплексы, выполняющие задачи по доставке материально-технических средств и провизии личному составу на линию боевого соприкосновения, дистанционному минированию местности, установке невзрывных заграждений, уничтожению укреплений и живой силы противника с использованием кумулятивного заряда большой мощности. Белоусов поблагодарил командование и личный состав соединения за высокие результаты боевой работы и вручил государственные награды военнослужащим, проявившим отвагу, мужество и героизм при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции.

https://ria.ru/20250828/dnr-2038096232.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, андрей белоусов, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф