Рейтинг@Mail.ru
В Белоруссии продлили запрет на ввоз ряда товаров из Литвы - РИА Новости, 28.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:53 28.08.2025
https://ria.ru/20250828/belorussiya-2037984560.html
В Белоруссии продлили запрет на ввоз ряда товаров из Литвы
В Белоруссии продлили запрет на ввоз ряда товаров из Литвы - РИА Новости, 28.08.2025
В Белоруссии продлили запрет на ввоз ряда товаров из Литвы
Правительство Белоруссии в ответ на недружественные действия Литовской Республики продлило до 1 апреля 2026 года запрет на ввоз из Литвы отдельных товаров, в... РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T00:53:00+03:00
2025-08-28T00:53:00+03:00
белоруссия
литва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/09/1600511106_0:132:2560:1572_1920x0_80_0_0_2973944296926858380aa549b157ddc3.jpg
МИНСК, 28 авг – РИА Новости. Правительство Белоруссии в ответ на недружественные действия Литовской Республики продлило до 1 апреля 2026 года запрет на ввоз из Литвы отдельных товаров, в том числе воды, пива, вина, спирта. Соответствующее постановление совета министров Белоруссии опубликовано на портале правовой информации и вступает в силу 29 августа 2025 года. Документ подписал премьер-министр республики Александр Турчин. "В целях обеспечения защиты национальных интересов Республики Беларусь и реагирования на недружественные действия Литовской Республики, а также на основании абзаца шестого пункта 2 статьи 6 Закона Республики Беларусь от 12 июля 2023 года № 280-З "О применении специальных ограничительных мер" совет министров Республики Беларусь" продлевает до 1 апреля 2026 года действие постановления от 14 марта 2024 года, говорится в документе. Тогда правительство Белоруссии в качестве ответных мер на закрытие Литвой еще двух контрольно-пропускных пунктов на границе запретило ввоз отдельных товаров через белорусско-литовский участок границы независимо от страны их происхождения, в их число вошли воды, пиво, вина, этиловый спирт, уксус, шины и покрышки, а также бывшие в употреблении автозапчасти. В настоящее время на границе Литвы с Белоруссией функционируют два автодорожных пункта пропуска из шести имеющихся - "Мядининкай" ("Каменный Лог") и "Шальчининкай" ("Бенякони"). В августе 2023 года власти Литвы временно закрыли пограничные пункты "Шумскас" ("Лоша") и "Твярячюс" ("Видзы") на границе с Белоруссией, объяснив это "изменением геополитической ситуации" и "угрозами национальной безопасности". С 1 марта 2024 года Литва закрыла пункты пропуска "Лаворишкес" (с белорусской стороны - "Котловка") и "Райгардас" ("Привалка") на границе с Белоруссией.
https://ria.ru/20250826/agentstvo-2037757355.html
https://ria.ru/20250825/belorussiya-2037488001.html
белоруссия
литва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/09/1600511106_145:0:2417:1704_1920x0_80_0_0_0cff048450d62ef9568459c3ea490cd3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, литва
Белоруссия, Литва
В Белоруссии продлили запрет на ввоз ряда товаров из Литвы

В Белоруссии продлили до 1 апреля 2026 года запрет на ввоз ряда товаров из Литвы

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкФлаг Белоруссии
Флаг Белоруссии - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Флаг Белоруссии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МИНСК, 28 авг – РИА Новости. Правительство Белоруссии в ответ на недружественные действия Литовской Республики продлило до 1 апреля 2026 года запрет на ввоз из Литвы отдельных товаров, в том числе воды, пива, вина, спирта. Соответствующее постановление совета министров Белоруссии опубликовано на портале правовой информации и вступает в силу 29 августа 2025 года.
Документ подписал премьер-министр республики Александр Турчин.
Государственные флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
В Союзном государстве планируют создать кредитное рейтинговое агентство
26 августа, 23:56
"В целях обеспечения защиты национальных интересов Республики Беларусь и реагирования на недружественные действия Литовской Республики, а также на основании абзаца шестого пункта 2 статьи 6 Закона Республики Беларусь от 12 июля 2023 года № 280-З "О применении специальных ограничительных мер" совет министров Республики Беларусь" продлевает до 1 апреля 2026 года действие постановления от 14 марта 2024 года, говорится в документе.
Тогда правительство Белоруссии в качестве ответных мер на закрытие Литвой еще двух контрольно-пропускных пунктов на границе запретило ввоз отдельных товаров через белорусско-литовский участок границы независимо от страны их происхождения, в их число вошли воды, пиво, вина, этиловый спирт, уксус, шины и покрышки, а также бывшие в употреблении автозапчасти.
В настоящее время на границе Литвы с Белоруссией функционируют два автодорожных пункта пропуска из шести имеющихся - "Мядининкай" ("Каменный Лог") и "Шальчининкай" ("Бенякони"). В августе 2023 года власти Литвы временно закрыли пограничные пункты "Шумскас" ("Лоша") и "Твярячюс" ("Видзы") на границе с Белоруссией, объяснив это "изменением геополитической ситуации" и "угрозами национальной безопасности". С 1 марта 2024 года Литва закрыла пункты пропуска "Лаворишкес" (с белорусской стороны - "Котловка") и "Райгардас" ("Привалка") на границе с Белоруссией.
На пресс-конференции по перспективам сотрудничества России и Белоруссии в космосе - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
Белоруссия предложила России синхронизировать усилия в сфере туризма
25 августа, 16:48
 
БелоруссияЛитва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала