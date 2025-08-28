https://ria.ru/20250828/belorussiya-2037984560.html
В Белоруссии продлили запрет на ввоз ряда товаров из Литвы
МИНСК, 28 авг – РИА Новости. Правительство Белоруссии в ответ на недружественные действия Литовской Республики продлило до 1 апреля 2026 года запрет на ввоз из Литвы отдельных товаров, в том числе воды, пива, вина, спирта. Соответствующее постановление совета министров Белоруссии опубликовано на портале правовой информации и вступает в силу 29 августа 2025 года. Документ подписал премьер-министр республики Александр Турчин. "В целях обеспечения защиты национальных интересов Республики Беларусь и реагирования на недружественные действия Литовской Республики, а также на основании абзаца шестого пункта 2 статьи 6 Закона Республики Беларусь от 12 июля 2023 года № 280-З "О применении специальных ограничительных мер" совет министров Республики Беларусь" продлевает до 1 апреля 2026 года действие постановления от 14 марта 2024 года, говорится в документе. Тогда правительство Белоруссии в качестве ответных мер на закрытие Литвой еще двух контрольно-пропускных пунктов на границе запретило ввоз отдельных товаров через белорусско-литовский участок границы независимо от страны их происхождения, в их число вошли воды, пиво, вина, этиловый спирт, уксус, шины и покрышки, а также бывшие в употреблении автозапчасти. В настоящее время на границе Литвы с Белоруссией функционируют два автодорожных пункта пропуска из шести имеющихся - "Мядининкай" ("Каменный Лог") и "Шальчининкай" ("Бенякони"). В августе 2023 года власти Литвы временно закрыли пограничные пункты "Шумскас" ("Лоша") и "Твярячюс" ("Видзы") на границе с Белоруссией, объяснив это "изменением геополитической ситуации" и "угрозами национальной безопасности". С 1 марта 2024 года Литва закрыла пункты пропуска "Лаворишкес" (с белорусской стороны - "Котловка") и "Райгардас" ("Привалка") на границе с Белоруссией.
МИНСК, 28 авг – РИА Новости. Правительство Белоруссии в ответ на недружественные действия Литовской Республики продлило до 1 апреля 2026 года запрет на ввоз из Литвы отдельных товаров, в том числе воды, пива, вина, спирта. Соответствующее постановление совета министров Белоруссии опубликовано на портале правовой информации и вступает в силу 29 августа 2025 года.
Документ подписал премьер-министр республики Александр Турчин.
"В целях обеспечения защиты национальных интересов Республики Беларусь и реагирования на недружественные действия Литовской Республики, а также на основании абзаца шестого пункта 2 статьи 6 Закона Республики Беларусь от 12 июля 2023 года № 280-З "О применении специальных ограничительных мер" совет министров Республики Беларусь" продлевает до 1 апреля 2026 года действие постановления от 14 марта 2024 года, говорится в документе.
Тогда правительство Белоруссии
в качестве ответных мер на закрытие Литвой
еще двух контрольно-пропускных пунктов на границе запретило ввоз отдельных товаров через белорусско-литовский участок границы независимо от страны их происхождения, в их число вошли воды, пиво, вина, этиловый спирт, уксус, шины и покрышки, а также бывшие в употреблении автозапчасти.
В настоящее время на границе Литвы с Белоруссией функционируют два автодорожных пункта пропуска из шести имеющихся - "Мядининкай" ("Каменный Лог") и "Шальчининкай" ("Бенякони"). В августе 2023 года власти Литвы временно закрыли пограничные пункты "Шумскас" ("Лоша") и "Твярячюс" ("Видзы") на границе с Белоруссией, объяснив это "изменением геополитической ситуации" и "угрозами национальной безопасности". С 1 марта 2024 года Литва закрыла пункты пропуска "Лаворишкес" (с белорусской стороны - "Котловка") и "Райгардас" ("Привалка") на границе с Белоруссией.