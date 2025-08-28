https://ria.ru/20250828/belgorod-2038026857.html

ВСУ атаковали семь районов Белгородской области за сутки

ВСУ атаковали семь районов Белгородской области за сутки - РИА Новости, 28.08.2025

ВСУ атаковали семь районов Белгородской области за сутки

Украинские военные за прошедшие сутки атаковали более 100 беспилотниками семь районов Белгородской области, один мирный житель погиб, трое ранены, сообщил глава

БЕЛГОРОД, 28 авг - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали более 100 беспилотниками семь районов Белгородской области, один мирный житель погиб, трое ранены, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По информации губернатора, за минувшие сутки 36 населенных пунктов попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 24 снаряда и зафиксированы атаки 102 беспилотников, из них 34 дрона были сбиты и подавлены. За отчетный период различные повреждения выявлены в 33 частных домовладениях, пяти предприятиях, социальном объекте, административном здании, складе, тракторе и 11 транспортных средствах. "В Белгородском районе… совершены атаки 8 беспилотников, 3 из которых сбиты... В селе Нечаевка при атаке дрона пострадал мирный житель… В Валуйском муниципальном округе по посёлку Уразово, сёлам Борки, Двулучное, Долгое, Шведуновка и хутору Леоновка совершены атаки 19 беспилотников, 11 из которых подавлены и сбиты. В селе Двулучное в результате атаки дрона на автомобиль погиб мирный житель. Водитель автомобиля получил ранения", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что в Борисовском районе село Берёзовка подверглось атакам 8 дронов, над Вейделевским районом системой ПВО сбиты 2 беспилотника самолётного типа. По данным главы региона, в Грайворонском округе нанесены удары 9 беспилотников, в Краснояружском районе 9 населенных пунктов подверглись обстрелам 17 боеприпасами и атакам 25 беспилотников. "В Шебекинском муниципальном округе город Шебекино, посёлок Батрацкая Дача, сёла Вознесеновка, Графовка, Маломихайловка, Мешковое, Муром, Новая Таволжанка и Первое Цепляево подверглись 3 обстрелам с применением 7 боеприпасов и атакам 31 беспилотника, 17 из которых сбиты и подавлены. В селе Новая Таволжанка вследствие детонации дрона во дворе домовладения ранен мужчина", - заявил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

