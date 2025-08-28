Рейтинг@Mail.ru
Приоткрывая занавес: чем удивит театральный сад в Бахрушинском музее
Музейные маршруты России
 
11:19 28.08.2025
Приоткрывая занавес: чем удивит театральный сад в Бахрушинском музее
Приоткрывая занавес: чем удивит театральный сад в Бахрушинском музее - РИА Новости, 28.08.2025
Приоткрывая занавес: чем удивит театральный сад в Бахрушинском музее
Открытие Бахрушинского музея после масштабной реставрации справедливо называют одним из самых ожидаемых событий в музейном мире. Его обсуждают как будущие... РИА Новости, 28.08.2025
Открытие Бахрушинского музея после масштабной реставрации справедливо называют одним из самых ожидаемых событий в музейном мире. Его обсуждают как будущие посетили, так и профессиональные музейщики. Сейчас здесь создается музейно-театральный квартал "Бахрушинский" – уникальный и современный комплекс, в котором историческое наследие соединяется с передовыми мультимедийными технологиями и иммерсивными форматами. "Наша цель — создание совершенно новой институции, функциональной, открытой для города и его жителей", – отмечает гендиректор Кристина Трубинова в своем тг-канале.Сад музея спроектирован так, что он продолжает экспозицию музея. Ландшафт отсылает нас к старинному саду Бахрушиных, а в качестве объектов здесь появились копии экспонатов. Первые кадры из сада Бахрушинского – в нашей фотоленте.Музей расположен в родовой усадьбе знаменитых московских промышленников и меценатов Бахрушиных. Главный дом – особняк в готическом стиле – известный своей необычной архитектурой, был построен в конце XIX века. За удивительный вид и интерьеры очень быстро получил название "Версаль на Зацепе".Алексей Бахрушин собирал театральные редкости, сначала показывал их друзьям и гостям, среди которых были Станиславский, Немирович-Данченко, Ермолова. Когда коллекция стала слишком большой, открыл свой частный музей, а через 20 лет (в 1913 году) передал его государству. Сегодня Бахрушинский музей – третье по масштабу музейное собрание в России и крупнейший театральный музей в мире.Впервые за 130-летнию историю музея весь комплекс, который объединяет здания от XVIII до начала ХХ века, масштабно реставрируются и реконструируются. Все работы ведутся максимально бережно, с учетом исторического контекста. Даже ландшафтный дизайн сада продуман до мелочей и отчасти продолжает будущую экспозицию музея. Разные исторические периоды "окрашены" в определенные цвета. Так, часть, посвященная ХХ веку – красная. Здесь установлены копии музейных экспонатов, например, настоящие и действующие гром-машины. Центральным объектом стал макет декорации художницы авангарда Любови Поповой к спектаклю Всеволода Мейерхольда "Великодушный рогоносец". В 1922 году постановка стала первой и блестящей демонстрацией мастерства актеров мейерхольдовской школы, а трансформирующиеся декорации Поповой перевернули представления о сценографии.Вопреки старому музейному правилу в этом саду все объекты можно трогать руками, и по газону ходить тоже можно. Все сделано для того, чтобы будущие посетители могли максимально соприкоснуться с театральной историей. Без сомнения, у детей эта часть сада будет пользоваться особым спросом. На фото – "Пасть дракона", театральная машина эпохи барочного театра.У семьи Бахрушиных в саду был зеленый лабиринт из кустов смородины. Эта традиция продолжена. На этот раз из хвойных растений (учли холодные московские зимы) и в соответствии с модой XIX века добавлены белые тона – посажены белые розы и гортензии.Главная изюминка сада – масштабные копии самых известных российских театров, в том числе пяти императорских. Над объектами трудились 80 художников-мозаичистов. Четыре из них – столичные театры: Большой и Малый, МХТ имени Чехова и Театр Наций (в прошлом ­– театр Корша). Последний, между прочим, был построен на средства Бахрушиных. Еще четыре макета – театры Санкт-Петербурга: Мариинский, Александринский, БДТ имени Товстоногова и Михайловский.На оборотной стороне макетов воспроизведены шедевры известных театральных художников – Головина, Бенуа, Бакста. Все это эскизы к спектаклям, которые когда-то были поставлены на этих сценах. Так, изнанку уменьшенного Малого театра украшает фрагмент декораций к спектаклю "Гусары и голуби" кисти Кустодиева. Все эскизы хранятся в собрании музея.Также в саду появилось 30 скульптур, покрытых мозаикой – они созданы по мотивам эскизов театральных костюмов. Среди прочих здесь расположились и Звездочет Врубеля к постановке "Золотой Петушок" Римского-Корсакова, и Придворный из свиты раджи из Дягеловских "Русских сезонов". Каждую ростовую фигуру украшает более 10 000 мозаичных плиток.Сад станет лишь небольшой частью всего квартала "Бахрушинский". В будущем здесь появится и детский центр, и театральная лаборатория для студентов, и летняя сцена. Даже откроется настоящая городская площадь с фонтаном и часами.
Приоткрывая занавес: чем удивит театральный сад в Бахрушинском музее

© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского музея Мозаичная копия здания Театра Наций
Мозаичная копия здания Театра Наций - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского музея
Открытие Бахрушинского музея после масштабной реставрации справедливо называют одним из самых ожидаемых событий в музейном мире. Его обсуждают как будущие посетили, так и профессиональные музейщики. Сейчас здесь создается музейно-театральный квартал "Бахрушинский" – уникальный и современный комплекс, в котором историческое наследие соединяется с передовыми мультимедийными технологиями и иммерсивными форматами. "Наша цель — создание совершенно новой институции, функциональной, открытой для города и его жителей", – отмечает гендиректор Кристина Трубинова в своем тг-канале.
Сад музея спроектирован так, что он продолжает экспозицию музея. Ландшафт отсылает нас к старинному саду Бахрушиных, а в качестве объектов здесь появились копии экспонатов. Первые кадры из сада Бахрушинского – в нашей фотоленте.
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского музея Усадьба Бахрушиных
Усадьба Бахрушиных
Усадьба Бахрушиных
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского музея
1 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского музея

Усадьба Бахрушиных

Усадьба Бахрушина

Усадьба Бахрушиных

© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского музея
2 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского музея Усадьба Бахрушиных
Усадьба Бахрушиных
Усадьба Бахрушиных
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского музея
3 из 3
Усадьба Бахрушиных
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского музея
1 из 3

Усадьба Бахрушиных

© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского музея
2 из 3
Усадьба Бахрушиных
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского музея
3 из 3
Музей расположен в родовой усадьбе знаменитых московских промышленников и меценатов Бахрушиных. Главный дом – особняк в готическом стиле – известный своей необычной архитектурой, был построен в конце XIX века. За удивительный вид и интерьеры очень быстро получил название "Версаль на Зацепе".
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского музея Усадьба Бахрушиных
Усадьба Бахрушиных
Усадьба Бахрушиных
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского музея
1 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского музея Усадьба Бахрушиных
Усадьба Бахрушиных
Усадьба Бахрушиных
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского музея
2 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского музея Усадьба Бахрушиных
Усадьба Бахрушиных
Усадьба Бахрушиных
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского музея
3 из 3
Усадьба Бахрушиных
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского музея
1 из 3
Усадьба Бахрушиных
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского музея
2 из 3
Усадьба Бахрушиных
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского музея
3 из 3
Алексей Бахрушин собирал театральные редкости, сначала показывал их друзьям и гостям, среди которых были Станиславский, Немирович-Данченко, Ермолова. Когда коллекция стала слишком большой, открыл свой частный музей, а через 20 лет (в 1913 году) передал его государству. Сегодня Бахрушинский музей – третье по масштабу музейное собрание в России и крупнейший театральный музей в мире.
Впервые за 130-летнию историю музея весь комплекс, который объединяет здания от XVIII до начала ХХ века, масштабно реставрируются и реконструируются. Все работы ведутся максимально бережно, с учетом исторического контекста.
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского музеяМакет декорации в саду Бахрушинского музея
Макет декорации в саду Бахрушинского музея - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского музея
Макет декорации в саду Бахрушинского музея
Даже ландшафтный дизайн сада продуман до мелочей и отчасти продолжает будущую экспозицию музея. Разные исторические периоды "окрашены" в определенные цвета. Так, часть, посвященная ХХ веку – красная. Здесь установлены копии музейных экспонатов, например, настоящие и действующие гром-машины.
Центральным объектом стал макет декорации художницы авангарда Любови Поповой к спектаклю Всеволода Мейерхольда "Великодушный рогоносец". В 1922 году постановка стала первой и блестящей демонстрацией мастерства актеров мейерхольдовской школы, а трансформирующиеся декорации Поповой перевернули представления о сценографии.
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского музея Гром-машина в саду Бахрушинского музея
Гром-машина в саду Бахрушинского музея - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского музея
Гром-машина в саду Бахрушинского музея
Вопреки старому музейному правилу в этом саду все объекты можно трогать руками, и по газону ходить тоже можно. Все сделано для того, чтобы будущие посетители могли максимально соприкоснуться с театральной историей. Без сомнения, у детей эта часть сада будет пользоваться особым спросом. На фото – "Пасть дракона", театральная машина эпохи барочного театра.
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского музеяЗеленый лабиринт в саду Бахрушинского музея
Зеленый лабиринт в саду Бахрушинского музея
Зеленый лабиринт в саду Бахрушинского музея
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского музея
1 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского музея

Зеленый лабиринт в саду Бахрушинского музея

Лабиринт в саду Бахрушинского музея

Зеленый лабиринт в саду Бахрушинского музея

© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского музея
2 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского музея

Сад Бахрушинского музея

Сад Бахрушинского музея

Сад Бахрушинского музея

© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского музея
3 из 3
Зеленый лабиринт в саду Бахрушинского музея
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского музея
1 из 3

Зеленый лабиринт в саду Бахрушинского музея

© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского музея
2 из 3

Сад Бахрушинского музея

© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского музея
3 из 3
У семьи Бахрушиных в саду был зеленый лабиринт из кустов смородины. Эта традиция продолжена. На этот раз из хвойных растений (учли холодные московские зимы) и в соответствии с модой XIX века добавлены белые тона – посажены белые розы и гортензии.
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского музея

Мозаичная копия Большого театра (фрагмент)

Макет Большого театра (фрагмент)

Мозаичная копия Большого театра (фрагмент)

© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского музея
1 из 5
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского музея

Мозаичная копия Александринского театра

Мозаичная копия здания Александринского театра

Мозаичная копия Александринского театра

© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского музея
2 из 5
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского музея

Мозаичная копия Мариинского театра (фрагмент)

Макет Мариинского театра (фрагмент)

Мозаичная копия Мариинского театра (фрагмент)

© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского музея
3 из 5
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского музея

Мозаичная копия МХТ имени Чехова

Макет МХТ имени Чехова

Мозаичная копия МХТ имени Чехова

© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского музея
4 из 5
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского музея

Мозаичная копия Михайловского театра

Макет Михайловского театра

Мозаичная копия Михайловского театра

© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского музея
5 из 5

Мозаичная копия Большого театра (фрагмент)

© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского музея
1 из 5

Мозаичная копия Александринского театра

© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского музея
2 из 5

Мозаичная копия Мариинского театра (фрагмент)

© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского музея
3 из 5

Мозаичная копия МХТ имени Чехова

© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского музея
4 из 5

Мозаичная копия Михайловского театра

© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского музея
5 из 5
Главная изюминка сада – масштабные копии самых известных российских театров, в том числе пяти императорских. Над объектами трудились 80 художников-мозаичистов. Четыре из них – столичные театры: Большой и Малый, МХТ имени Чехова и Театр Наций (в прошлом ­– театр Корша). Последний, между прочим, был построен на средства Бахрушиных. Еще четыре макета – театры Санкт-Петербурга: Мариинский, Александринский, БДТ имени Товстоногова и Михайловский.
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского музея

Мозаичная копия эскиза к спектаклю "Снегурочка" в Мариинском театре

Мозаика в саду Бахрушинского музея

Мозаичная копия эскиза к спектаклю "Снегурочка" в Мариинском театре

© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского музея
1 из 4
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского музея

Мозаичная копия эскиза занавеса в Театре Наций

Театр Наций – мозаичная копия эскиза занавеса

Мозаичная копия эскиза занавеса в Театре Наций

© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского музея
2 из 4
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского музея

Мозаичная копия эскиза к спектаклю "Маскарад" художника Головина в Александринском театре

Мозаичная копия эскиза художника Головина

Мозаичная копия эскиза к спектаклю "Маскарад" художника Головина в Александринском театре

© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского музея
3 из 4
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского музея

Мозаичная копия эскиза к спектаклю "Синяя птица" в МХТ имени Чехова

Мозаика в саду Бахрушинского музея

Мозаичная копия эскиза к спектаклю "Синяя птица" в МХТ имени Чехова

© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского музея
4 из 4

Мозаичная копия эскиза к спектаклю "Снегурочка" в Мариинском театре

© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского музея
1 из 4

Мозаичная копия эскиза занавеса в Театре Наций

© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского музея
2 из 4

Мозаичная копия эскиза к спектаклю "Маскарад" художника Головина в Александринском театре

© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского музея
3 из 4

Мозаичная копия эскиза к спектаклю "Синяя птица" в МХТ имени Чехова

© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского музея
4 из 4
На оборотной стороне макетов воспроизведены шедевры известных театральных художников – Головина, Бенуа, Бакста. Все это эскизы к спектаклям, которые когда-то были поставлены на этих сценах. Так, изнанку уменьшенного Малого театра украшает фрагмент декораций к спектаклю "Гусары и голуби" кисти Кустодиева. Все эскизы хранятся в собрании музея.
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского музея

Мозаичная скульптура в саду Бахрушинского музея

Мозаичная скульптура

Мозаичная скульптура в саду Бахрушинского музея

© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского музея
1 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского музея

Мозаичная скульптура в саду Бахрушинского музея

Мозаичная скульптура

Мозаичная скульптура в саду Бахрушинского музея

© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского музея
2 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского музея

Мозаичная скульптура в саду Бахрушинского музея

Мозаичная скульптура

Мозаичная скульптура в саду Бахрушинского музея

© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского музея
3 из 3

Мозаичная скульптура в саду Бахрушинского музея

© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского музея
1 из 3

Мозаичная скульптура в саду Бахрушинского музея

© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского музея
2 из 3

Мозаичная скульптура в саду Бахрушинского музея

© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского музея
3 из 3
Также в саду появилось 30 скульптур, покрытых мозаикой – они созданы по мотивам эскизов театральных костюмов. Среди прочих здесь расположились и Звездочет Врубеля к постановке "Золотой Петушок" Римского-Корсакова, и Придворный из свиты раджи из Дягеловских "Русских сезонов". Каждую ростовую фигуру украшает более 10 000 мозаичных плиток.
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского музеяЗдание Бахрушинского музея
Здание Бахрушинского музея - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского музея
Здание Бахрушинского музея
Сад станет лишь небольшой частью всего квартала "Бахрушинский". В будущем здесь появится и детский центр, и театральная лаборатория для студентов, и летняя сцена. Даже откроется настоящая городская площадь с фонтаном и часами.
 
Музейные маршруты России
 
 
