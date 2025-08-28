Рейтинг@Mail.ru
Медведев прокомментировал возможное вступление Австрии в НАТО
12:19 28.08.2025
Медведев прокомментировал возможное вступление Австрии в НАТО
Медведев прокомментировал возможное вступление Австрии в НАТО - РИА Новости, 28.08.2025
Медведев прокомментировал возможное вступление Австрии в НАТО
Возможный отказ Австрии от нейтралитета и вступление в НАТО чреваты для нее внешнеполитическими издержками, страна утратит уникальное положение посредника и... РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T12:19:00+03:00
2025-08-28T12:19:00+03:00
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Возможный отказ Австрии от нейтралитета и вступление в НАТО чреваты для нее внешнеполитическими издержками, страна утратит уникальное положение посредника и площадки для размещения крупных международных структур, считает зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Ранее министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер высказалась за проведение публичных дебатов по вопросу отказа от нейтралитета и вступления страны в НАТО на фоне изменившейся ситуации в глобальной безопасности и якобы действий Российской Федерации. "Воинствующей части австрийской элиты надо понимать масштаб внешнеполитических издержек, которыми чреваты отказ от нейтралитета и вступление в НАТО. Сегодня Вена — один из центров многосторонней дипломатии. Там располагаются штаб-квартиры порядка 20 межправительственных международных организаций. Это обеспечивает её вовлечённость в глобальные процессы и выработку правовых ответов на новые вызовы и угрозы", - написал Медведев в колонке на сайте RT на русском. По его словам, во многом решения о размещении в Вене офисов ООН, МАГАТЭ, ОБСЕ, ОПЕК принимались во многом с учетом из ее внеблокового статуса, а значит, эффективного пространства для диалога и развития регионального сотрудничества. "Вытеснение нейтралитета блоковым мышлением убивает сам "дух Вены", делает невозможным поддержание Австрией сбалансированных отношений с различными международными партнёрами. И она утрачивает уникальное положение посредника и площадки для размещения крупных международных структур", - подчеркнул Медведев.
Медведев прокомментировал возможное вступление Австрии в НАТО

Медведев: вступление Австрии в НАТО чревато внешнеполитическими издержками

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Возможный отказ Австрии от нейтралитета и вступление в НАТО чреваты для нее внешнеполитическими издержками, страна утратит уникальное положение посредника и площадки для размещения крупных международных структур, считает зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Ранее министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер высказалась за проведение публичных дебатов по вопросу отказа от нейтралитета и вступления страны в НАТО на фоне изменившейся ситуации в глобальной безопасности и якобы действий Российской Федерации.
Медведев заявил о "натовизации" Австрии
Вчера, 12:07
"Воинствующей части австрийской элиты надо понимать масштаб внешнеполитических издержек, которыми чреваты отказ от нейтралитета и вступление в НАТО. Сегодня Вена — один из центров многосторонней дипломатии. Там располагаются штаб-квартиры порядка 20 межправительственных международных организаций. Это обеспечивает её вовлечённость в глобальные процессы и выработку правовых ответов на новые вызовы и угрозы", - написал Медведев в колонке на сайте RT на русском.
По его словам, во многом решения о размещении в Вене офисов ООН, МАГАТЭ, ОБСЕ, ОПЕК принимались во многом с учетом из ее внеблокового статуса, а значит, эффективного пространства для диалога и развития регионального сотрудничества.
"Вытеснение нейтралитета блоковым мышлением убивает сам "дух Вены", делает невозможным поддержание Австрией сбалансированных отношений с различными международными партнёрами. И она утрачивает уникальное положение посредника и площадки для размещения крупных международных структур", - подчеркнул Медведев.
Медведев сравнил страны Европы с "завороженными мотыльками"
Вчера, 12:09
 
