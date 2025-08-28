https://ria.ru/20250828/avstriya-2038059352.html
Медведев прокомментировал возможное вступление Австрии в НАТО
Медведев прокомментировал возможное вступление Австрии в НАТО - РИА Новости, 28.08.2025
Медведев прокомментировал возможное вступление Австрии в НАТО
Возможный отказ Австрии от нейтралитета и вступление в НАТО чреваты для нее внешнеполитическими издержками, страна утратит уникальное положение посредника и... РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T12:19:00+03:00
2025-08-28T12:19:00+03:00
2025-08-28T12:19:00+03:00
в мире
австрия
вена
россия
дмитрий медведев
нато
оон
магатэ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/01/1981434364_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b6201ab24fb718e3bf8ed810dc5e212f.jpg
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Возможный отказ Австрии от нейтралитета и вступление в НАТО чреваты для нее внешнеполитическими издержками, страна утратит уникальное положение посредника и площадки для размещения крупных международных структур, считает зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Ранее министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер высказалась за проведение публичных дебатов по вопросу отказа от нейтралитета и вступления страны в НАТО на фоне изменившейся ситуации в глобальной безопасности и якобы действий Российской Федерации. "Воинствующей части австрийской элиты надо понимать масштаб внешнеполитических издержек, которыми чреваты отказ от нейтралитета и вступление в НАТО. Сегодня Вена — один из центров многосторонней дипломатии. Там располагаются штаб-квартиры порядка 20 межправительственных международных организаций. Это обеспечивает её вовлечённость в глобальные процессы и выработку правовых ответов на новые вызовы и угрозы", - написал Медведев в колонке на сайте RT на русском. По его словам, во многом решения о размещении в Вене офисов ООН, МАГАТЭ, ОБСЕ, ОПЕК принимались во многом с учетом из ее внеблокового статуса, а значит, эффективного пространства для диалога и развития регионального сотрудничества. "Вытеснение нейтралитета блоковым мышлением убивает сам "дух Вены", делает невозможным поддержание Австрией сбалансированных отношений с различными международными партнёрами. И она утрачивает уникальное положение посредника и площадки для размещения крупных международных структур", - подчеркнул Медведев.
https://ria.ru/20250828/medvedev-2038050711.html
https://ria.ru/20250828/medvedev-2038051737.html
австрия
вена
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/01/1981434364_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b857e4324f0428ab48a146cb2527efa2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, австрия, вена, россия, дмитрий медведев, нато, оон, магатэ
В мире, Австрия, Вена, Россия, Дмитрий Медведев, НАТО, ООН, МАГАТЭ
Медведев прокомментировал возможное вступление Австрии в НАТО
Медведев: вступление Австрии в НАТО чревато внешнеполитическими издержками