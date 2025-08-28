Медведев прокомментировал возможное вступление Австрии в НАТО

https://ria.ru/20250828/avstriya-2038059352.html

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Возможный отказ Австрии от нейтралитета и вступление в НАТО чреваты для нее внешнеполитическими издержками, страна утратит уникальное положение посредника и площадки для размещения крупных международных структур, считает зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Ранее министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер высказалась за проведение публичных дебатов по вопросу отказа от нейтралитета и вступления страны в НАТО на фоне изменившейся ситуации в глобальной безопасности и якобы действий Российской Федерации. "Воинствующей части австрийской элиты надо понимать масштаб внешнеполитических издержек, которыми чреваты отказ от нейтралитета и вступление в НАТО. Сегодня Вена — один из центров многосторонней дипломатии. Там располагаются штаб-квартиры порядка 20 межправительственных международных организаций. Это обеспечивает её вовлечённость в глобальные процессы и выработку правовых ответов на новые вызовы и угрозы", - написал Медведев в колонке на сайте RT на русском. По его словам, во многом решения о размещении в Вене офисов ООН, МАГАТЭ, ОБСЕ, ОПЕК принимались во многом с учетом из ее внеблокового статуса, а значит, эффективного пространства для диалога и развития регионального сотрудничества. "Вытеснение нейтралитета блоковым мышлением убивает сам "дух Вены", делает невозможным поддержание Австрией сбалансированных отношений с различными международными партнёрами. И она утрачивает уникальное положение посредника и площадки для размещения крупных международных структур", - подчеркнул Медведев.

