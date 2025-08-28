Рейтинг@Mail.ru
Медведев высказался о желании Австрии отказаться от нейтралитета - РИА Новости, 28.08.2025
12:15 28.08.2025
https://ria.ru/20250828/avstrija-2038057304.html
Медведев высказался о желании Австрии отказаться от нейтралитета
Медведев высказался о желании Австрии отказаться от нейтралитета - РИА Новости, 28.08.2025
Медведев высказался о желании Австрии отказаться от нейтралитета
2025-08-28T12:15:00+03:00
2025-08-28T12:15:00+03:00
в мире
австрия
россия
москва
дмитрий медведев
нато
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Австрия не вправе в одностороннем порядке отказаться от закрепленного в законодательстве постоянного нейтралитета и принять решение о вступлении в НАТО, считает зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Ранее министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер высказалась за проведение публичных дебатов по вопросу отказа от нейтралитета и вступления страны в НАТО на фоне изменившейся ситуации в глобальной безопасности и якобы действий Российской Федерации. "Что в этой ситуации делать Москве, которая, по сути, является одной из создательниц современной Австрийской Республики? Прежде всего дать по рукам зарвавшимся любителям военной истерии в международно-правовой плоскости. Ответы на два ключевых вопроса — "Вправе ли Австрия в одностороннем порядке отказаться от закреплённого в законодательстве постоянного нейтралитета?" и "Может ли Вена принять решение о присоединении к Североатлантическому блоку?" — однозначно отрицательные", - написал Медведев в своей колонке на сайте RT на русском. Он отметил, что принцип нейтралитета Австрии закреплен в заключенных в 1955 году важнейших в юридическом смысле актах обязательной силы – Московском меморандуме, Государственном договоре о восстановлении независимой и демократической Австрии, Федеральном Конституционном законе о постоянном нейтралитете. Медведев обратил внимание на то, что согласно статье 27 Венской конвенции о праве международных договоров, государство не может ссылаться на положения своего внутреннего права в качестве оправдания для невыполнения им договора. "НАТО нельзя рассматривать как региональную организацию коллективной обороны. И, значит, участие в альянсе не может предоставить постоянно нейтральному государству те же преимущества, что и гарантия постоянного нейтралитета", - добавил он. По словам зампреда Совбеза, эти положения признаются и авторитетными политиками, глубоко погруженными в тему.
австрия
россия
москва
в мире, австрия, россия, москва, дмитрий медведев, нато
В мире, Австрия, Россия, Москва, Дмитрий Медведев, НАТО
Медведев высказался о желании Австрии отказаться от нейтралитета

Медведев: Австрия не вправе в одностороннем порядке отказаться от нейтралитета

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Австрия не вправе в одностороннем порядке отказаться от закрепленного в законодательстве постоянного нейтралитета и принять решение о вступлении в НАТО, считает зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Ранее министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер высказалась за проведение публичных дебатов по вопросу отказа от нейтралитета и вступления страны в НАТО на фоне изменившейся ситуации в глобальной безопасности и якобы действий Российской Федерации.
"Что в этой ситуации делать Москве, которая, по сути, является одной из создательниц современной Австрийской Республики? Прежде всего дать по рукам зарвавшимся любителям военной истерии в международно-правовой плоскости. Ответы на два ключевых вопроса — "Вправе ли Австрия в одностороннем порядке отказаться от закреплённого в законодательстве постоянного нейтралитета?" и "Может ли Вена принять решение о присоединении к Североатлантическому блоку?" — однозначно отрицательные", - написал Медведев в своей колонке на сайте RT на русском.
Он отметил, что принцип нейтралитета Австрии закреплен в заключенных в 1955 году важнейших в юридическом смысле актах обязательной силы – Московском меморандуме, Государственном договоре о восстановлении независимой и демократической Австрии, Федеральном Конституционном законе о постоянном нейтралитете.
Медведев обратил внимание на то, что согласно статье 27 Венской конвенции о праве международных договоров, государство не может ссылаться на положения своего внутреннего права в качестве оправдания для невыполнения им договора.
"НАТО нельзя рассматривать как региональную организацию коллективной обороны. И, значит, участие в альянсе не может предоставить постоянно нейтральному государству те же преимущества, что и гарантия постоянного нейтралитета", - добавил он.
По словам зампреда Совбеза, эти положения признаются и авторитетными политиками, глубоко погруженными в тему.
