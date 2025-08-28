Польская авиация приступила к выполнению задач из-за активности России

https://ria.ru/20250828/aviatsija-2037999268.html
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Авиация Польши и союзных сил приступила к выполнению задач на фоне якобы активности РФ на Украине, сообщает оперативное командование родов вооруженных сил Польши. "Польская и союзная авиация приступила к выполнению задач, а наземные системы ПВО и радиолокационной разведки достигли высшей степени готовности", - говорится в сообщении, опубликованном на странице оперативного командования в соцсети X. Польские военные утверждают, что предпринятые меры направлены на обеспечение безопасности на территориях, граничащих с "уязвимыми районами". "Оперативное командование вооруженных сил следит за текущей ситуацией, а подчиненные силы и средства остаются в полной готовности к немедленному реагированию", - добавляется в сообщении. В последнее время такие сообщения польские военные публикуют регулярно. Обычно эти действия совпадают с объявлением воздушной тревоги на Украине.
