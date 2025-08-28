Рейтинг@Mail.ru
Анохин: смоленский лицей создает интеллектуальный потенциал России
Смоленская область
 
18:51 28.08.2025
Анохин: смоленский лицей создает интеллектуальный потенциал России
Анохин: смоленский лицей создает интеллектуальный потенциал России
Анохин: смоленский лицей создает интеллектуальный потенциал России
Лицей имени Кирилла и Мефодия создает интеллектуальный потенциал не только Смоленской области, но и России, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
2025-08-28T18:51:00+03:00
2025-08-28T18:51:00+03:00
смоленская область
россия
смоленская область
василий анохин
образование
МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Лицей имени Кирилла и Мефодия создает интеллектуальный потенциал не только Смоленской области, но и России, сообщил губернатор региона Василий Анохин. Учебное заведение вошло в рейтинг школ России по конкурентоспособности выпускников за 2025 год, его привело агентство RAEX. Лицей занял 288 место. Среди лидеров рейтинга – Физтех-лицей им. П. Л. Капицы (Московская область), СУНЦ МГУ (Москва) и Физико-математический лицей № 31 города Челябинска. Также лицей попал в рейтинги "Лучшие школы Смоленской области" (вместе со школой №33 и Гимназией №1 имени Пржевальского) и "Лучшие школы Смоленской области. Конкурентоспособность выпускников" (наряду со Смоленским физико-математическим лицеем ЯВИР при МИФИ и МЭИ и Гимназией №1). В пресс-службе облправительства напомнили, что лицей имени Кирилла и Мефодия – это первое в Смоленской области учреждение инновационного типа. Оно было открыто в 1990 году с целью создания максимально благоприятных педагогических условий для развития способных и одаренных детей. "Данное учебное заведение создает интеллектуальный и культурный потенциал не только региона, но и России. Учащиеся лицея — это постоянные участники и победители всероссийских олимпиад, международных молодежных форумов, соревнований регионального и федерального масштаба. Сам лично не раз общался с лицеистами. Это действительно талантливые и целеустремленные ребята, наша гордость. Несомненно, в этом огромная заслуга преподавательского состава и руководства образовательного учреждения, а также родителей наших юных смолян", – отметил Анохин, его слова приводит пресс-служба облправительства. Глава региона поздравил представителей лицея, пожелал не сбавлять оборотов и двигаться только вперед.
Анохин: смоленский лицей создает интеллектуальный потенциал России

Анохин: лицей имени Кирилла и Мефодия создает интеллектуальный потенциал России

МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Лицей имени Кирилла и Мефодия создает интеллектуальный потенциал не только Смоленской области, но и России, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
Учебное заведение вошло в рейтинг школ России по конкурентоспособности выпускников за 2025 год, его привело агентство RAEX. Лицей занял 288 место. Среди лидеров рейтинга – Физтех-лицей им. П. Л. Капицы (Московская область), СУНЦ МГУ (Москва) и Физико-математический лицей № 31 города Челябинска.
Также лицей попал в рейтинги "Лучшие школы Смоленской области" (вместе со школой №33 и Гимназией №1 имени Пржевальского) и "Лучшие школы Смоленской области. Конкурентоспособность выпускников" (наряду со Смоленским физико-математическим лицеем ЯВИР при МИФИ и МЭИ и Гимназией №1).
В пресс-службе облправительства напомнили, что лицей имени Кирилла и Мефодия – это первое в Смоленской области учреждение инновационного типа. Оно было открыто в 1990 году с целью создания максимально благоприятных педагогических условий для развития способных и одаренных детей.
"Данное учебное заведение создает интеллектуальный и культурный потенциал не только региона, но и России. Учащиеся лицея — это постоянные участники и победители всероссийских олимпиад, международных молодежных форумов, соревнований регионального и федерального масштаба. Сам лично не раз общался с лицеистами. Это действительно талантливые и целеустремленные ребята, наша гордость. Несомненно, в этом огромная заслуга преподавательского состава и руководства образовательного учреждения, а также родителей наших юных смолян", – отметил Анохин, его слова приводит пресс-служба облправительства.
Глава региона поздравил представителей лицея, пожелал не сбавлять оборотов и двигаться только вперед.
