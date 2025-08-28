https://ria.ru/20250828/anokhin-2038169529.html
Анохин: смоленский лицей создает интеллектуальный потенциал России
Анохин: смоленский лицей создает интеллектуальный потенциал России - РИА Новости, 28.08.2025
Анохин: смоленский лицей создает интеллектуальный потенциал России
Лицей имени Кирилла и Мефодия создает интеллектуальный потенциал не только Смоленской области, но и России, сообщил губернатор региона Василий Анохин. РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T18:51:00+03:00
2025-08-28T18:51:00+03:00
2025-08-28T18:51:00+03:00
смоленская область
россия
смоленская область
василий анохин
образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982392296_0:73:2064:1234_1920x0_80_0_0_7dba40ea1f1cfee5a9d46e14ea1732cf.jpg
МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Лицей имени Кирилла и Мефодия создает интеллектуальный потенциал не только Смоленской области, но и России, сообщил губернатор региона Василий Анохин. Учебное заведение вошло в рейтинг школ России по конкурентоспособности выпускников за 2025 год, его привело агентство RAEX. Лицей занял 288 место. Среди лидеров рейтинга – Физтех-лицей им. П. Л. Капицы (Московская область), СУНЦ МГУ (Москва) и Физико-математический лицей № 31 города Челябинска. Также лицей попал в рейтинги "Лучшие школы Смоленской области" (вместе со школой №33 и Гимназией №1 имени Пржевальского) и "Лучшие школы Смоленской области. Конкурентоспособность выпускников" (наряду со Смоленским физико-математическим лицеем ЯВИР при МИФИ и МЭИ и Гимназией №1). В пресс-службе облправительства напомнили, что лицей имени Кирилла и Мефодия – это первое в Смоленской области учреждение инновационного типа. Оно было открыто в 1990 году с целью создания максимально благоприятных педагогических условий для развития способных и одаренных детей. "Данное учебное заведение создает интеллектуальный и культурный потенциал не только региона, но и России. Учащиеся лицея — это постоянные участники и победители всероссийских олимпиад, международных молодежных форумов, соревнований регионального и федерального масштаба. Сам лично не раз общался с лицеистами. Это действительно талантливые и целеустремленные ребята, наша гордость. Несомненно, в этом огромная заслуга преподавательского состава и руководства образовательного учреждения, а также родителей наших юных смолян", – отметил Анохин, его слова приводит пресс-служба облправительства. Глава региона поздравил представителей лицея, пожелал не сбавлять оборотов и двигаться только вперед.
https://ria.ru/20250823/proizvodstvo-2037194596.html
https://ria.ru/20250822/anokhin-2037054830.html
россия
смоленская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982392296_14:0:1858:1383_1920x0_80_0_0_48d4155fe0f65b25757ed2fe4f1891d0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, смоленская область, василий анохин, образование
Смоленская область, Россия, Смоленская область, Василий Анохин, Образование
Анохин: смоленский лицей создает интеллектуальный потенциал России
Анохин: лицей имени Кирилла и Мефодия создает интеллектуальный потенциал России
МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Лицей имени Кирилла и Мефодия создает интеллектуальный потенциал не только Смоленской области, но и России, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
Учебное заведение вошло в рейтинг школ России по конкурентоспособности выпускников за 2025 год, его привело агентство RAEX. Лицей занял 288 место. Среди лидеров рейтинга – Физтех-лицей им. П. Л. Капицы (Московская область), СУНЦ МГУ (Москва) и Физико-математический лицей № 31 города Челябинска.
Также лицей попал в рейтинги "Лучшие школы Смоленской области" (вместе со школой №33 и Гимназией №1 имени Пржевальского) и "Лучшие школы Смоленской области. Конкурентоспособность выпускников" (наряду со Смоленским физико-математическим лицеем ЯВИР при МИФИ и МЭИ и Гимназией №1).
В пресс-службе облправительства напомнили, что лицей имени Кирилла и Мефодия – это первое в Смоленской области учреждение инновационного типа. Оно было открыто в 1990 году с целью создания максимально благоприятных педагогических условий для развития способных и одаренных детей.
"Данное учебное заведение создает интеллектуальный и культурный потенциал не только региона, но и России. Учащиеся лицея — это постоянные участники и победители всероссийских олимпиад, международных молодежных форумов, соревнований регионального и федерального масштаба. Сам лично не раз общался с лицеистами. Это действительно талантливые и целеустремленные ребята, наша гордость. Несомненно, в этом огромная заслуга преподавательского состава и руководства образовательного учреждения, а также родителей наших юных смолян", – отметил Анохин, его слова приводит пресс-служба облправительства.
Глава региона поздравил представителей лицея, пожелал не сбавлять оборотов и двигаться только вперед.