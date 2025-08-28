https://ria.ru/20250828/anapa-2038186563.html

В Анапе реализуют 17 курортных проектов до конца 2025 года

В Анапе реализуют 17 курортных проектов до конца 2025 года

КРАСНОДАР, 28 авг - РИА Новости. В Анапе реализуют 17 объектов санаторно-курортной инфраструктуры, в частности, оборудуют круглогодичные бассейны, пляжи и проекты для отдыха людей с ОВЗ, рассказали в пресс-службе министерства курортов, туризма и олимпийского наследия региона. "До конца года в Анапе… откроют девять круглогодичных бассейнов, обустроят четыре пляжа и два кемпинга, реализуют два проекта по развитию доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья", - сообщили в минкурортов края. По данным министерства, на эти проекты в городе-курорте Анапа направлено 170 миллионов рублей. Всего на развитие туристской инфраструктуры Краснодарскому краю выделено 439 миллионов рублей. Благодаря субсидиям в крае появится 30 санаторно-курортных проектов. Как ранее сообщали в ведомстве, на территории города-курорта действуют экскурсионные маршруты и туры, рассчитанные на период от нескольких часов до нескольких дней. У туристов Анапы уже есть возможность отправиться в винный тур или на озера, на страусиную ферму, шоколадную фабрику, в дельфинарий, в горы, а также на вечернюю или обзорную экскурсию по городу.

