Рейтинг@Mail.ru
В Анапе реализуют 17 курортных проектов до конца 2025 года - РИА Новости, 28.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Краснодарский край - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Краснодарский край
 
20:28 28.08.2025
https://ria.ru/20250828/anapa-2038186563.html
В Анапе реализуют 17 курортных проектов до конца 2025 года
В Анапе реализуют 17 курортных проектов до конца 2025 года - РИА Новости, 28.08.2025
В Анапе реализуют 17 курортных проектов до конца 2025 года
В Анапе реализуют 17 объектов санаторно-курортной инфраструктуры, в частности, оборудуют круглогодичные бассейны, пляжи и проекты для отдыха людей с ОВЗ,... РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T20:28:00+03:00
2025-08-28T20:28:00+03:00
краснодарский край
анапа
краснодарский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0f/1978188956_0:163:3062:1885_1920x0_80_0_0_58b97686b41cf504a2458943b9c49782.jpg
КРАСНОДАР, 28 авг - РИА Новости. В Анапе реализуют 17 объектов санаторно-курортной инфраструктуры, в частности, оборудуют круглогодичные бассейны, пляжи и проекты для отдыха людей с ОВЗ, рассказали в пресс-службе министерства курортов, туризма и олимпийского наследия региона. "До конца года в Анапе… откроют девять круглогодичных бассейнов, обустроят четыре пляжа и два кемпинга, реализуют два проекта по развитию доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья", - сообщили в минкурортов края. По данным министерства, на эти проекты в городе-курорте Анапа направлено 170 миллионов рублей. Всего на развитие туристской инфраструктуры Краснодарскому краю выделено 439 миллионов рублей. Благодаря субсидиям в крае появится 30 санаторно-курортных проектов. Как ранее сообщали в ведомстве, на территории города-курорта действуют экскурсионные маршруты и туры, рассчитанные на период от нескольких часов до нескольких дней. У туристов Анапы уже есть возможность отправиться в винный тур или на озера, на страусиную ферму, шоколадную фабрику, в дельфинарий, в горы, а также на вечернюю или обзорную экскурсию по городу.
https://ria.ru/20250825/kuban-2037418560.html
анапа
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0f/1978188956_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_36f82638aed554f0b1ec50ca9ebe6560.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
анапа, краснодарский край
Краснодарский край, Анапа, Краснодарский край
В Анапе реализуют 17 курортных проектов до конца 2025 года

В Анапе реализуют 17 объектов санаторно-курортной инфраструктуры до конца года

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкАнапа
Анапа - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Анапа. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОДАР, 28 авг - РИА Новости. В Анапе реализуют 17 объектов санаторно-курортной инфраструктуры, в частности, оборудуют круглогодичные бассейны, пляжи и проекты для отдыха людей с ОВЗ, рассказали в пресс-службе министерства курортов, туризма и олимпийского наследия региона.
"До конца года в Анапе… откроют девять круглогодичных бассейнов, обустроят четыре пляжа и два кемпинга, реализуют два проекта по развитию доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья", - сообщили в минкурортов края.
По данным министерства, на эти проекты в городе-курорте Анапа направлено 170 миллионов рублей. Всего на развитие туристской инфраструктуры Краснодарскому краю выделено 439 миллионов рублей. Благодаря субсидиям в крае появится 30 санаторно-курортных проектов.
Как ранее сообщали в ведомстве, на территории города-курорта действуют экскурсионные маршруты и туры, рассчитанные на период от нескольких часов до нескольких дней. У туристов Анапы уже есть возможность отправиться в винный тур или на озера, на страусиную ферму, шоколадную фабрику, в дельфинарий, в горы, а также на вечернюю или обзорную экскурсию по городу.
Цветущий лотос - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
Лотосы, грязи и сосны: топ-10 летних прогулок выходного дня на Кубани
25 августа, 12:23
 
Краснодарский крайАнапаКраснодарский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала