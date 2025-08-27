https://ria.ru/20250827/zumery-2037840926.html

Зумеры назвали любимые советские и российские фильмы

Зумеры назвали любимые советские и российские фильмы - РИА Новости, 27.08.2025

Зумеры назвали любимые советские и российские фильмы

Ко Дню российского кино ВКонтакте провела исследование среди молодёжи на знание российского и советского кинематографа.

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Ко Дню российского кино ВКонтакте провела исследование среди молодёжи на знание российского и советского кинематографа. На первом месте дилогия "Брат" и "Брат 2" Алексея Балабанова. Среди самых любимых российских фильмов оказались комедия "Холоп", новогодняя франшиза "Богатырь" и семейный фильм "Чебурашка", ставший самым кассовым проектом в истории российского кино. Исследование показало, что поколение Z отдаёт предпочтение жанровому кино, в меньшей степени интересуясь авторским и инди-кино.В топ любимых российских актёров вошли Дмитрий Нагиев, Сергей Бурунов, Гоша Куценко, Александр Петров и Юра Борисов. Любимыми современными режиссёрами для молодой аудитории стали Фёдор Бондарчук, Алексей Балабанов и Никита Михалков. 47% респондентов любят современное российское кино, потому что оно качественное в производстве и сюжетно, интересное и близкое им по духу. Для респондентов важно, что оно доступно на ТВ и онлайн, в отличие от большинства советских фильмов, которые часто доступны только в плохом качестве и чёрно-белом цвете.27% молодёжи любят смотреть советские фильмы, поскольку находят в них глубокие сюжеты и темы, добрый юмор, уютную атмосферу и качественную игру актёров. Исследование показывает, что молодёжи свойственен тренд на ностальгию — они скучают по временам, которые застали, будучи детьми, или о которых знают по рассказам родителей. Любимый советский фильм опрошенных пользователей — "Иван Васильевич меняет профессию". Второе и третье место делят "Операция „Ы“ и другие приключения Шурика" и "Бриллиантовая рука". В топ любимых советских фильмов также попали "Любовь и голуби" и "Москва слезам не верит". Любимыми советскими актёрами пользователи признают Юрия Никулина, Евгения Леонова, Андрея Миронова и Георгия Вицина. Лучшими режиссёрами — Леонида Гайдая, Эльдара Рязанова и Андрея Тарковского.По мнению зумеров, российские и советские фильмы оказали влияние на мировой кинематограф. В их числе — "Москва слезам не верит" Владимира Меньшова, удостоившаяся премии "Оскар" в 1981 году, "Утомлённые солнцем" Никиты Михалкова, лауреат премии "Оскар" в 1995 году, "Чебурашка" — картина об известном во всём мире персонаже Эдуарда Успенского. В число значимых для мира произведений кино пользователи отнесли фильмы Андрея Тарковского "Солярис" и "Андрей Рублёв". Тарковский вдохновил современных режиссёров, включая Кристофера Нолана и Ларса фон Триера.В исследовании приняли участие 1 000 пользователей ВКонтакте со всей России в возрасте от 18 до 28 лет.

