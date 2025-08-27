https://ria.ru/20250827/zoopark-2037885039.html

В Ленинградском зоопарке агути Оливер подружился с воробьем

В Ленинградском зоопарке агути Оливер подружился с воробьем - РИА Новости, 27.08.2025

В Ленинградском зоопарке агути Оливер подружился с воробьем

27.08.2025

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 авг — РИА Новости. Ленинградский зоопарк рассказал о дружбе агути Оливера и воробья. В учреждении объяснили, что корм, который раскладывают питомцам, привлекает птиц. Так один воробей оказался в вольере агути Оливера и семейства саймири. "Вскоре сотрудники зоопарка заметили, что птица предпочитает проводить время рядом с Оливером и при этом чувствует себя расслабленно. То грызун и птица лежат на пне и греются, то трапезничают из одной миски, то отдыхают на общей территории вольера", — говорится в Telegram-канале учреждения. Ленинградский зоопарк, расположенный в самом центре Санкт-Петербурга, напротив Петропавловской крепости, — один из старейших в России, он открылся 14 августа 1865 года. Изначально это был частный зверинец, его содержали на собственные средства голландец Юлиус Гебгардт и его жена София. Впоследствии зоопарк сменил множество владельцев, более 50 лет оставаясь частным учреждением. Государственной собственностью он стал в 1917-м. Вместе с городом зоопарк пережил революцию и блокаду Ленинграда. Сейчас это дом для примерно 600 видов млекопитающих, птиц, рыб и беспозвоночных из разных уголков Земли.

