Землякова контролирует устранение последствий аварии в Химках

Землякова контролирует устранение последствий аварии в Химках - РИА Новости, 27.08.2025

Землякова контролирует устранение последствий аварии в Химках

Глава городского округа Химки Елена Землякова взяла под контроль работы по устранению последствий утечки на магистральном трубопроводе в микрорайоне... РИА Новости, 27.08.2025

химки (городской округ в московской области)

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Глава городского округа Химки Елена Землякова взяла под контроль работы по устранению последствий утечки на магистральном трубопроводе в микрорайоне Левобережный, сообщает пресс-служба администрации горокруга. Утечка произошла в среду. На место для устранения последствий прибыли бригады "ТСК Мосэнерго". "На данный момент утечка воды прекращена. Участок утечки огорожен для безопасности всех жителей. Сотрудники проводят работы для точного определения места повреждения и его скорейшего устранения", — написала Землякова в своем телеграм-канале. Сейчас подача горячей воды приостановлена для жителей микрорайона Левобережный и части микрорайона Клязьма-Старбеево. Сроки восстановления уточняются. Также в пресс-службе уточнили, что в инциденте пострадал мужчина, он пытался эвакуировать свой автомобиль с парковки вблизи прорыва теплотрассы, но обжег ступни. Его оперативно доставили в травматологическое отделение Химкинской клинической больницы, где получил всю необходимую медицинскую помощь. От госпитализации мужчина отказывался, но по рекомендации врачей временно переведен в стационар для наблюдения. По предварительной информации, его выпишут в четверг.

химки (городской округ в московской области)

2025

