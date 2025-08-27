Рейтинг@Mail.ru
Землякова контролирует устранение последствий аварии в Химках - РИА Новости, 27.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:46 27.08.2025
https://ria.ru/20250827/zemlyakova-2037863165.html
Землякова контролирует устранение последствий аварии в Химках
Землякова контролирует устранение последствий аварии в Химках - РИА Новости, 27.08.2025
Землякова контролирует устранение последствий аварии в Химках
Глава городского округа Химки Елена Землякова взяла под контроль работы по устранению последствий утечки на магистральном трубопроводе в микрорайоне... РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T13:46:00+03:00
2025-08-27T13:46:00+03:00
химки (городской округ в московской области)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1b/2037862212_0:167:1280:887_1920x0_80_0_0_32d6b41b29332f1c4584831691b93320.jpg
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Глава городского округа Химки Елена Землякова взяла под контроль работы по устранению последствий утечки на магистральном трубопроводе в микрорайоне Левобережный, сообщает пресс-служба администрации горокруга. Утечка произошла в среду. На место для устранения последствий прибыли бригады "ТСК Мосэнерго". "На данный момент утечка воды прекращена. Участок утечки огорожен для безопасности всех жителей. Сотрудники проводят работы для точного определения места повреждения и его скорейшего устранения", — написала Землякова в своем телеграм-канале. Сейчас подача горячей воды приостановлена для жителей микрорайона Левобережный и части микрорайона Клязьма-Старбеево. Сроки восстановления уточняются. Также в пресс-службе уточнили, что в инциденте пострадал мужчина, он пытался эвакуировать свой автомобиль с парковки вблизи прорыва теплотрассы, но обжег ступни. Его оперативно доставили в травматологическое отделение Химкинской клинической больницы, где получил всю необходимую медицинскую помощь. От госпитализации мужчина отказывался, но по рекомендации врачей временно переведен в стационар для наблюдения. По предварительной информации, его выпишут в четверг.
https://ria.ru/20250826/uchitel-2037689061.html
https://ria.ru/20250825/khimki-2037481441.html
химки (городской округ в московской области)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1b/2037862212_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_741e1c98b486de76f0831c0fed329638.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
химки (городской округ в московской области)
Химки (городской округ в Московской области)
Землякова контролирует устранение последствий аварии в Химках

Елена Землякова взяла под контроль устранение последствий аварии в Химках

© Фото : пресс-служба администрации городского округа ХимкиУстранение последствий аварии на трубопроводе в Химках
Устранение последствий аварии на трубопроводе в Химках - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
© Фото : пресс-служба администрации городского округа Химки
Устранение последствий аварии на трубопроводе в Химках
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Глава городского округа Химки Елена Землякова взяла под контроль работы по устранению последствий утечки на магистральном трубопроводе в микрорайоне Левобережный, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Утечка произошла в среду. На место для устранения последствий прибыли бригады "ТСК Мосэнерго".
Педагогический фестиваль в Химках - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
Более 500 учителей поучаствовали в педагогическом фестивале в Химках
26 августа, 16:06
"На данный момент утечка воды прекращена. Участок утечки огорожен для безопасности всех жителей. Сотрудники проводят работы для точного определения места повреждения и его скорейшего устранения", — написала Землякова в своем телеграм-канале.
Сейчас подача горячей воды приостановлена для жителей микрорайона Левобережный и части микрорайона Клязьма-Старбеево. Сроки восстановления уточняются.
Также в пресс-службе уточнили, что в инциденте пострадал мужчина, он пытался эвакуировать свой автомобиль с парковки вблизи прорыва теплотрассы, но обжег ступни. Его оперативно доставили в травматологическое отделение Химкинской клинической больницы, где получил всю необходимую медицинскую помощь. От госпитализации мужчина отказывался, но по рекомендации врачей временно переведен в стационар для наблюдения. По предварительной информации, его выпишут в четверг.
Глава Химок Елена Землякова на встрече с участниками региональной программы Герои Подмосковья Александром Александровым и Шамилем Хабибуллиным - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
Глава Химок встретилась с участниками программы "Герои Подмосковья"
25 августа, 16:15
 
Химки (городской округ в Московской области)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала