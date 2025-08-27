https://ria.ru/20250827/zemlyakova-2037863165.html
Землякова контролирует устранение последствий аварии в Химках
Землякова контролирует устранение последствий аварии в Химках
Глава городского округа Химки Елена Землякова взяла под контроль работы по устранению последствий утечки на магистральном трубопроводе в микрорайоне...
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Глава городского округа Химки Елена Землякова взяла под контроль работы по устранению последствий утечки на магистральном трубопроводе в микрорайоне Левобережный, сообщает пресс-служба администрации горокруга. Утечка произошла в среду. На место для устранения последствий прибыли бригады "ТСК Мосэнерго". "На данный момент утечка воды прекращена. Участок утечки огорожен для безопасности всех жителей. Сотрудники проводят работы для точного определения места повреждения и его скорейшего устранения", — написала Землякова в своем телеграм-канале. Сейчас подача горячей воды приостановлена для жителей микрорайона Левобережный и части микрорайона Клязьма-Старбеево. Сроки восстановления уточняются. Также в пресс-службе уточнили, что в инциденте пострадал мужчина, он пытался эвакуировать свой автомобиль с парковки вблизи прорыва теплотрассы, но обжег ступни. Его оперативно доставили в травматологическое отделение Химкинской клинической больницы, где получил всю необходимую медицинскую помощь. От госпитализации мужчина отказывался, но по рекомендации врачей временно переведен в стационар для наблюдения. По предварительной информации, его выпишут в четверг.
