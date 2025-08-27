https://ria.ru/20250827/zemletryasenie-2037758108.html
В Каспийском море у побережья Дагестана произошло землетрясение
У российского побережья в районе Каспийского моря прошло землетрясение, сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр. РИА Новости, 27.08.2025
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. У российского побережья в районе Каспийского моря прошло землетрясение, сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр.Подземный толчок магнитудой 6,0 зафиксировали в 20:33 по времени UTC (23:33 мск) в 41 километре к северо-западу от Дербента. Очаг залегал на глубине 12 километров.Как пишут жители Дагестана в соцсетях, землетрясение ощущалось в Махачкале и окрестностях, Каспийске, Дербенте, Буйнакске, Избербаше, Хасавюртовском, Табасаранском, Кумторкалинском, Магарамкентском, Левашинском, Хивском районах и других местах.В региональном управлении МЧС сообщили, что жертв и разрушений нет, звонки с жалобами от жителей не поступали.
