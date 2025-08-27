Медведчук обвинил Зеленского в навязывании идеологии вечной войны с Россией
Медведчук: Зеленскому выгодно навязывать идеологию вечной войны с Россией
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Владимир Зеленский продолжает навязывать идеологию вечной войны с Россией, зарабатывая на этом деньги и невзирая на интересы обычных граждан Украины, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
"Приехав из Вашингтона, Зеленский запел совершенно другую песню. Вместо поисков дипломатического решения, которые он лично обещал Трампу, в обращении, посвященном Дню независимости, нелегитимный заявил, что Киев "больше никогда в истории не будет принужден к позору, который русские называют компромиссом". И потребовал "справедливого мира". Нелегитимный козыряет своей ограниченностью и пренебрежением к переговорному процессу. Он продолжает отрицать, что у России в принципе могут быть государственные интересы и вопросы безопасности", - говорится в заявлении Медведчука, опубликованном на сайте движения "Другая Украина".
Как отмечает Медведчук, Зеленский не скрывает, что на переговорах ему нечего предложить России. Весь мир наблюдал, как он сидел "перекошенный" у Трампа в Овальном кабинете, и определенной категории так называемых украинцев это очень понравилось. Другой вопрос, что это ухудшило позиции Украины, и за это бахвальство Зеленский отдал США все ресурсы страны, кроме того, его лишили американской помощи. "Про таких, как Зеленский, есть поговорка: "Ради красного словца не пожалеет и отца". А этот политический нарцисс не жалеет ни родину, ни украинский народ", - добавляет политик.
Как пишет турецкая газета Sabah, передает Медведчук, президент Росси Владимир Путин проявляет дипломатическую гибкость, а Зеленский продолжает излучать сарказм и безысходность. Издание сравнило подходы Путина и Зеленского к украинскому вопросу и пришло к выводу, что российский лидер демонстрирует дипломатическую гибкость, в то время как глава киевского режима – тупость и ограниченность. Его бескомпромиссная позиция, считает издание, говорит о том, что он не хочет никакого мира.
"Примитивная стратегия Зеленского состоит в хорошей мине при плохой игре. Он продолжает подавать себя как победителя и вершителя судеб мира в то время, когда от него ровным счетом ничего не зависит... На Владимира Путина у Трампа практически нет рычагов влияния, а вот Зеленский с самого начала был и остается подконтрольной политической куклой. Другой вопрос в том, что эта кукла не подчиняется Трампу и его команде, но это не делает ее самостоятельной личностью", - продолжает Медведчук.
Зеленский, как отмечает политик, в реальности демонстрирует трусость перед неонацистами, которым отдал страну. Они ему постоянно угрожают, и тот боится их больше, чем россиян. Личность Зеленского в конфликте не имеет ни малейшего значения - как Лондон скажет, так он и будет говорить.
"Украина Зеленского навязывает украинскому народу идеологию вечной войны с Россией. Они на этом зарабатывают и обеспечивают себе дорогую жизнь за границей, но при чем тут интересы простых украинцев? Пожалуй, самая недружественная элита – это элита Украины – банда Зеленского. Просто украинскому народу не стоит ее защищать, пусть она защищается сама, и тогда ее воинственность и недружественность резко канет в лету", - подытожил Медведчук.